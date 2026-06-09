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Solární podnik Brna chce zaniknout a potíže i dluhy přehodit na mateřskou firmu

Marek Osouch
  8:53
K postupnému zániku směřuje čtyři roky fungující městský podnik Sako Brno Solar. Brněnští politici jej tehdy založili s cílem, že vybuduje na střechách městských budov více než šest stovek fotovoltaických elektráren odhadem za 1,2 miliardy korun. Jenže budování solárního parku se vůbec nedaří, aktuálně funguje fotovoltaika jen na devíti místech.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČEZ

Kvůli trvajícím obtížím a vyřešení otázky, jak s městskou firmou a solárními plány dál, už delší dobu experti zpracovávají podrobnou analýzu. Hotová měla být už na přelomu dubna a května, ale politici ji stále nemají k dispozici. „Urgujeme to,“ uvedl náměstek brněnské primátorky René Černý (dříve ANO).

Ten je zároveň předsedou představenstva zmíněné městské společnosti. Jak plyne z materiálu, který má redakce iDNES.cz k dispozici, představenstvo jakožto vrcholný orgán této firmy, už v polovině března rozhodlo, že chce jít cestou fúze s mateřským podnikem, tedy jinou městskou firmu s názvem Sako Brno.

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Když však vedení mateřské společnosti dostalo tento požadavek na stůl, nepřistoupilo na něj a ani k žádné jiné variantě řešení. „Bylo vyhodnoceno, že je nutné nejdříve provést odborné ekonomické posouzení jednotlivých variant řešení,“ stojí v materiálu.

Solární podnik má totiž sjednané vysoké úvěry na budování fotovoltaiky, ale takřka žádné příjmy. Podle licencí vedených u Energetického regulačního úřadu je v provozu pouhých devět střech.

„Neděje se nic katastrofického, v tuto chvíli už je 48 zařízení postavených, na podzim by pak mohlo být 60,“ tvrdí Černý. Podle něj uvedení do provozu brzdí příliš dlouhé papírování u úřadu.

Solární plány se můžou zmenšit na minimum

Budoucí osud firmy není to jediné, na co chtějí mít politici v analýze odpovědi. Podle brněnského radního Petra Kratochvíla (ODS) by měli experti nastínit i další směřování celého projektu, který už se před dvěma roky snížil z původních 650 střech zhruba na třetinu.

Ani u toho totiž nemusí zůstat, jak nastínil Kratochvíl. Ostatně zatím se solárnímu podniku ani nedaří získávat dotace, jak si sliboval. „Musíme se zabývat tím, jestli původní vize z hlediska efektivity odpovídá dnešním trendům, jestli dává projekt v dnešní době smysl a za jakých podmínek,“ doplnil radní.

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Podle něj fotovoltaika poslední roky způsobuje velké přetoky do sítě, a tak ani distributoři nechtějí další zdroje připojovat, takže by Brno mohlo mít plno hotových elektráren, které by muselo splácet, ale nemělo by z nich žádný zisk, protože by nemohly být zapojené do sítě, tedy v provozu.

Městskou firmu řeší i kontrolní výbor

Na podnět opozičních zastupitelů hnutí ANO se hospodařením městské společnosti a celým projektem solárního parku zabývají členové kontrolního výboru brněnského zastupitelstvu.

Že podnět vzešel právě od ANO, je celkem paradox. Toto hnutí totiž bylo tři roky zodpovědné za danou městskou společnost. Až posledních pár měsíců, kdy není součástí vedení města v čele s ODS, ale v opozici, dění ve firmě kritizuje.

K tomu všemu navíc nedávno přispěchali i koaliční lidovci, kteří stáli u zrodu myšlenky solárního parku, a předložili na jednání městské rady návrh, aby se vyměnili političtí nominanti v představenstvu a dozorčí radě městské solární firmy a zároveň se snížil počet členů těchto orgánů.

Podle poslední zveřejněné výroční zprávy za rok 2024 přesáhly odměny pro zástupce ANO, ODS, KDU-ČSL a TOP 09 1,6 milionu, zatímco tržby firmy činily pouhých 161 tisíc.

Podle lidoveckého náměstka primátorky Filipa Chvátala však jejich záměr neprošel a politici materiál z jednání stáhli. „Budeme to řešit na koaliční radě,“ dodal Chvátal.

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