Lidí v bytové nouzi v Brně rychle přibývá, bytů pro ně je jen pár

Končící koalici ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD přitom část jejích předchůdců vyčítala, že pro pomoc lidem v bytové nouzi nedělá dost, kvůli čemuž hodně obyvatel včetně dětí zůstává bez přístřeší nebo je odkázáno na živoření po ubytovnách. Těch je v Brně téměř osmdesát.

„Bohužel není jednoduché takové byty sehnat, nechtěli jsme je městským částem natvrdo vzít. To sice můžeme, ale raději se chceme domluvit. Není ani možné, abychom polovinu městských bytů vyčlenili jako sociální,“ hájí se náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl (ODS), který má na starosti právě sociální problematiku. Kvůli drahým komerčním nájmům stoupá totiž i počet žádostí o klasické obecní bydlení.

S kritikou na úterním zasedání zastupitelů, které bylo poslední před komunálními volbami, vystoupilo i nové levicové sdružení B3! hlásající hájení zájmů sociálně a ekonomicky citlivých. Končící brněnské primátorce Markétě Vaňkové (ODS) členové uskupení symbolicky předali kytici na rozloučenou.

Důraz na sousedské vztahy

Na stejném jednání pak zastupitelé schválili, že Brno vyčlení dalších dvacet bytů do projektu Housing First, v překladu Bydlení především, který rozjela už minulá koalice pod vedením hnutí ANO. Ta současná jej ovšem upravila, takže už se například nelosují lidé získávající byty a zároveň jsou vyjmuti drogově závislí nebo ti s kriminální minulostí.

„Zřídili jsme pracovní skupinu, do níž zveme představitele jednotlivých městských částí a vyjednáváme s nimi, jaké nájemce jsou schopni vzít,“ vysvětluje Kerndl. Podle něj projekt tímto způsobem funguje lépe a nenarušuje sousedské vztahy v jednotlivých domech, jak se v minulosti v některých případech stávalo.

Navzdory zhoršující se situaci vycházející z dat magistrátu nicméně současná koalice vyčlenila v rámci sociálních projektů spolufinancovaných z evropských fondů pro lidi bez domova jen 72 bytů, zatímco ta předchozí o třináct více. Navíc nekladla takový důraz na rodiny s dětmi, před nimiž často dávala přednost jednotlivcům. „Myslím si, že neexistuje jediný správný způsob,“ namítá náměstek.

Kromě zmíněného Housing First chce Brno nově žádat také o dotaci na další sociální projekt se složitým názvem Critical Time Intervention, díky němuž by mělo získat střechu nad hlavou dalších 55 domácností. Obě varianty však závisí na tom, zda bude město úspěšné v dotačních žádostech. Celkem žádá o 47 „evropských“ milionů korun, samo by se podílelo zhruba pěti miliony. Zahájení se v případě schválení plánuje v příštím roce.

Spolupráce se soukromníky

Součástí druhého zmíněného projektu je i zřízení takzvané městské nájemní agentury.

„Dojde k navázání spolupráce se soukromými pronajímateli bytů. Současně bude vytvořen garanční fond pro zajištění záruk pronajímatelům ohledně plateb nebo drobných oprav, případně dorovnání tržní ceny nájemného,“ stojí v materiálu, který v úterý schválili zastupitelé s tím, že případné dorovnání nájmu bude maximálně do výše 220 korun za metr čtvereční.

Trochu paradoxně pro pomoc lidem v bytové nouzi nehlasovala čtveřice opozičních zastupitelů za hnutí SPD, které přitom často akcentuje sociální problematiku a zejména v poslední době volá po pomoci ohroženým domácnostem ze strany státu kvůli vysokým cenám energií.

„Máme problém s tím, že tyto projekty naráží na konflikty se sousedy. Zhoršuje se tím kvalita bydlení, na což jsme upozorňovali už dříve, kdy se tyto projekty vyhodnocovaly, ale nebylo to vůbec bráno v potaz. Máme proto obavy, aby se to neopakovalo,“ prohlásil zastupitel za SPD Ivan Fencl.