Jak šel orloj na vandr... Brněnské sochy vysmívané přezdívkami mají své průvodce

Jana Soukupová
  11:13
Brno se už delší čas jeví jako místo zasvěcené sochám. Nejenže je jich zde víc než 700, ty nejnovější vytvořili oceňovaní současní autoři. Aby tyto moderní skulptury v očích veřejnosti nekončily jen coby objekty lidových přezdívek Kuňafa, Exekutor s pračkou, Vibrátor, Trifidi a podobně, se kromě brněnského magistrátu stará také Masarykova univerzita, v jejíchž areálech se některé z nových soch rovněž nacházejí.
„V roce 2023 vyhlásila Masarykova univerzita nový typ podpory pod názvem Excelence ve výuce. Projekt mnoha aktivit směřující k dialogu s veřejností, který jsem sepsal, získal dvouletou podporu,“ osvětluje umělecký teoretik a vyučující na brněnské pedagogické fakultě Radek Horáček.

Komiks Top secret vypráví „trochu hororový a tajemný příběh", v němž se černý „orloj" z brněnského náměstí Svobody vytrhne ze svého podstavce, načež se potkává a s patřičným odstupem komentuje další moderní sochy v blízkém okolí.
Viditelným výsledkem programu se nyní staly dvě nové publikace a soubor edukačních listů.

Komiks Top secret vytvořený doktorandkou Ester Hotovou a studentkami Janou Zháňalovou a Nikol Jakubcovou má podle Horáčka několik dalších skrytých názvů a vypráví „trochu hororový a tajemný příběh“, v němž se černý „orloj“ z náměstí Svobody vytrhne ze svého podstavce, načež se potkává a s patřičným odstupem komentuje další moderní sochy v blízkém okolí.

„Mysleli jsme na mládež přibližně od devíti do třinácti let, ale zájemci o komiks jsou generačně velmi pestrou skupinou,“ podotýká Horáček.

A přibližuje i další výsledek svého projektu. „Brožura Brněnské sochařské dialogy je první průvodcovská publikace, která prezentuje sochy Masarykovy univerzity v přímém dialogu se sochami, které pořídilo město Brno. Otevřete dvojstranu a vlevo je socha univerzitní, vpravo městská. Stručné poetické texty vybízejí k aktivnímu přemýšlení, ostatně stejně jako komiks,“ popisuje pedagog.

„Nesnažíme se nic vysvětlovat ani nikoho poučovat. Ještě bych rád dodal, jak všechny tyto akce explicitně ukazují, že nejkvalitnější sochy v posledních třiceti letech získalo Brno díky dvěma subjektům - Masarykově univerzitě a aktivitě samotného města,“ zmiňuje Horáček.

Všechny tiskoviny včetně edukačních listů jsou k dispozici zdarma - komiks v Turistickém informačním centru Brna, brožura na magistrátním odboru kultury, obojí pak na katedře výtvarné výchovy pedagogické fakulty. „Chceme je pár roků využívat v další práci se studujícími i s veřejností,“ sděluje pedagog.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.