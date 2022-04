Ve Znojmě řeší sochu rudoarmějce, jasno není ani po zastupitelstvu

Ostatně hledí směrem, kudy do Znojma přicházeli vojáci Rudé armády při osvobozování v květnu 1945, stejně jako při okupaci v srpnu 1968.

Žádost místního obyvatele Romana Pospíška o odstranění sochy vojáka označovaného jako „Ivan“ z náměstí mělo na programu pondělní zastupitelstvo. Ponechat na místě, přemístit na městský hřbitov, nebo úplně odstranit? Znovu se potvrdilo, že na třaskavém tématu, podobně jako jinde v Česku, není shoda mezi lidmi ani politiky.

Petra Svedíková Vávrová z SPD popisovala, že je otřesená a znechucená těmito snahami, a poukazovala na petici proti odstranění i přemístění sochy, kterou zorganizovala.

„Znojmo bylo osvobozeno druhým ukrajinským frontem Rudé armády. Není tedy vyloučena možnost, že socha znázorňuje ukrajinského vojáka,“ píše se v ní. Architekt Radomír Kaman z ANO poukazoval, že sochu vytvořil akademický sochař Konrád Babraj, což je jeden z důvodů odmítavého stanoviska památkářů z ministerstva kultury z počátku 90. let k demontáži.

Historik Jiří Kacetl (Pro Znojmo) namítá, že nejde o poctu prostému vojákovi, ale oslavu Rudé armády.

„Neusilujeme o odstranění ani přemístění, jen bereme na vědomí, že nám občan napsal,“ apeloval starosta Jakub Malačka (za ČSSD) na zastupitele, když se probíralo i to, kolik lidí ve Znojmě je proruských a že za to mohou místní učitelé.

Téma bude dál řešit radniční výbor pro územní a strategické plánování. Malačka už avizoval, že není pro přemístění sochy ani referendum, o němž se také mluví. „Někdo by to nejdřív musel vykomunikovat s krajským úřadem a až pak sbírat podpisy, nemůžeme na to jít zezadu,“ uzavřel.

24. února 2022