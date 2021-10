Pomník zrušeným telefonním budkám začíná sloužit jako znojemský orloj

Pro někoho moderní socha, která nemusí – a asi ani nemůže – spadat do definice toho, co je a není umění. Pro druhé jen hromada šrotu. Není ale snad nikdo, kdo by na nové dílo designéra Maxima Velčovského na náměstí Republiky ve Znojmě neměl názor. V pátek večer bylo slavnostně odhaleno.