Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví“, označili jej za nácka a škůdce

Oldřich Haluza
  16:31aktualizováno  16:43
Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. Přidal i ceduli se slovy „Český nácek, škůdce Moravy“.

Rudá barva na rukou Edvarda Beneše podle aktivistů symbolizuje nejen mrtvé při odsunu sudetských Němců po druhé světové válce, ale také oběti politických kroků prezidenta, konkrétně jeho paktování s českými i sovětskými komunisty.

„Na rukou Beneše ulpěla krev 23 tisíc československých občanů, kteří byli násilně odvlečeni do sovětských gulagů. Beneš se jich nezastal. Další českoslovenští občané byli vylikvidováni do německojazyčných zemí,“ prohlásil mluvčí „nezávislé skupiny moravských aktivistů“ Tomáš Kočko. „Byl to právník, který přihlížel bezpráví. V každé zlomové politické situaci se rozhodl špatně,“ doplnil.

Aktivisté, kteří se při aktu sešli čtyři, požadují konec uctívání Beneše veřejnými institucemi a obnovu důstojného postavení Moravy.

„Beneš osobně stál za řadou politických kroků, které zničily život mnoha lidí v Československu. Stačí se podívat na jeho prezidentské dekrety,“ zmínil Kočko, který připomněl Benešův výrok, že německý problém se musí „vylikvidovat“, což podle něj připomíná takzvané konečné řešení židovské otázky.

„Praha chce rušit akci v Brně, tak nějak po benešovsku“

Výtek k nástupci Tomáše Garrigua Masaryka má však víc. „Vždyť Beneš okradl mnoho našich lidí tím, že nechal znárodnit jejich majetek. Mstil se svým politickým oponentům, uzavřel pakt s českými i sovětskými komunisty,“ vypočítal Kočko.

Aktivisté vedle kritiky Beneše vyzývají k odstranění jeho sochy odhalené teprve v roce 2010. „Edvard Beneš nemá s Masarykovou univerzitou a Brnem prakticky nic společného. Umístění je přinejmenším nevhodné,“ uvedl Kočko. Socha by se podle něj měla přesunout do parku Psychiatrické nemocnice v brněnských Černovicích. Tam se nachází socha císaře Josefa II., která by se před právnickou fakultu hodila víc.

Moravisté se vymezili také proti usnesení Poslanecké sněmovny, které odsoudilo konání Sudetoněmeckého dne v Brně. „Praha chce rušit akci v Brně, tak nějak po benešovsku. Přitom jde v podstatě o sousedské setkání. Zbytečná hysterie,“ uzavřel Kočko.

Moravští aktivisté obarvili sochu Beneše „krví", označili jej za nácka a škůdce

Moravští aktivisté polili rudou barvou sochu prezidenta Beneše v Brně

Ještě před začátkem ostře sledovaného sudetoněmeckého sjezdu v Brně o sobě dali vědět moravští aktivisté. Ti ve středu odpoledne obarvili na rudo ruce sochy druhého československého prezidenta...

19. května 2026  4:57,  aktualizováno  12:07

