Doba, kdy jižní Morava bývala jednou z hlavních bašt sociální demokracie a rekrutovali se odsud vrcholní členové vlád, už je minulostí. A nyní se několik zbylých významnějších politiků, kteří pod slavnou politickou značkou vedou lidnaté městské části Brna, sbírá z šok po nečekaném tahu vedení strany, přestože ještě v únoru tuto možnost zavrhlo.

Šéf brněnské buňky SOCDEM Jiří Ides, který je starostou jedenáctitisícové Slatiny, označil situaci za mimořádnou a svolá k ní jednání místního grémia.

„Pokud se potvrdí informace, že strana nebude předkládat vlastní kandidátky a v jakékoliv podobě bude reálně spolupracovat se Stačilo!, považuji takové směřování za fatální krok špatným směrem. Pro mě by to znamenalo naprosto zásadní změnu kurzu strany,“ prohlásil Ides s tím, že ještě do středy v Brně vycházeli z předpokladu vlastní kandidátky SOCDEM.

S chladnou hlavou a svými spolustraníky chce další kroky probrat řečkovický starosta Marek Viskot, který sedí i v brněnském zastupitelstvu. Rozhodnout se, co dál, hodlá během měsíce.

„Aktuální krok nevnímám jako sjednocení levicové síly. To by ještě teoreticky mohlo být s KSČM, ale ne se Stačilo!. Nedělám emotivní kroky v řádu hodin, příspěvky mám už od května zaplacené, takže mi členství s koncem června nevyprší. Ale vážně zvažuji svou budoucnost ve straně,“ pronesl Viskot.

Starosta Slavkova u Brna stranu opustí

První muž pětadvacetitisícové Bystrce Tomáš Kratochvíl vysvlékl stranické triko už před půl rokem, aktuální rozhodnutí proto nechtěl rozebírat. „Nesouhlasil jsem s tím, kam směřovala sociální politika v Brně i ve státě. Odchod jsem zvažoval už zhruba rok, protože i SOCDEM postupně ztrácela chuť pracovat a přešlapovala na místě,“ vysvětlil bystrcký starosta.

Z brněnských sociálních demokratů působí v celostátním předsednictvu Jiří Oliva, jenž jako jediný zastupuje stranu v brněnské radě. Pro spojenectví se Stačilo! nehlasoval, důvody však nechtěl komentovat stejně jako svůj další postup.

Jiří Oliva Michal Boudný

„Nejsem zvyklý dělat ukvapené závěry. Musíme se potkat s našimi starosty i dalšími významnými členy SOCDEM v Brně a v klidu to probrat. Jak se potom zachováme, je otázka,“ poznamenal místopředseda strany. Možné jsou podle něj všechny varianty – společné prohlášení, společný odchod nebo individuální postup každého zvlášť.

Spojenectví se Stačilo! vzbuzuje rozhořčení i jinde na jihu Moravy. Nechybí ani rázné kroky, například starosta Slavkova u Brna na Vyškovsku Michal Boudný řady sociální demokracie opustí.

„Ve straně máme referendum ke každé kravině, a o tomto rozhodne jen pár lidí v Praze. Po 29 letech tak ukončím své členství v SOCDEM. Nemůžeme se spojit se stranou, která nás v minulosti perzekvovala,“ oznámil rozzlobeně v narážce na komunisty.