Redukce zastupitelů přinese úspory i snazší většinu, počet sníží nejen Kyjov

Kyjovští zdůvodňují nižší zastupitelské číslo úsporami v provozu radnice.

„Náklady na jednoho člena činí asi 120 tisíc korun ročně. Celkem tak za rok uspoříme 720 tisíc,“ vysvětluje místostarosta Daniel Čmelík (Sedmadvacítka nezávislých kandidátů), který návrh předložil. Redukce se promítne i v městské radě. Dnes je devítičlenná, nově ji vytvoří sedm radních.

Stávající vládnoucí Sedmadvacítka nezávislých kandidátů má nyní třináct zastupitelů, tedy téměř polovinu ze všech. Politolog z brněnské Masarykovy univerzity Michal Pink proto za rozhodnutím spatřuje spíš než úspory snahu o snadnější hledání vládnoucí většiny.

„Jedenáct, nebo čtrnáct jako nadpoloviční počet zastupitelů, to občas může být podstatný rozdíl. Sekundárně jde také o sestavování kandidátky - ke vstupu do politiky přemlouváte menší počet lidí,“ hodnotí politolog.

Že by mělo zmenšení zastupitelstva zajistit kyjovskému premiantovi snadnější vládnutí, ale Čmelák odmítá.

„Jsme silná strana, a když ve volbách uspěje méně drobnějších uskupení, bude to pro nás výhodné. V jiných situacích to tak ale není. Navíc teď nemůžeme vědět, jaký výsledek podzimní volby přinesou,“ reaguje místostarosta.

Argumentem ke snížení počtu zvolených politiků byla podle něj i analýza, podle níž města velikostně srovnatelná s Kyjovem mají průměrně 23 zastupitelů. Pink to považuje za zástupný důvod.

„Prostor ke snižování zastupitelského čísla bych viděl například při velkém odlivu obyvatel. Pro politiku obecně platí, že má být předvídatelná a vycházet z místních zvyků. A pokud je zastupitelů 27, zbytečně bych do toho nezasahoval. Když je něco vyzkoušené, funguje to a plní svůj účel, netřeba nic měnit,“ má jasno.

Verdikt takřka bez limitů

O množství zastupitelů na další volební období přitom rozhodují pouze stávající členové vždy před koncem svého mandátu. Musí se přitom řídit zákonem o obcích.

„Zastupitelstvu ukládá, aby při stanovení počtu volených zastupitelů přihlédlo zejména k počtu obyvatel a také k velikosti území obce nebo města. Žádné odůvodnění, jímž se stanoví výsledné číslo, zákon nevyžaduje,“ informuje za ministerstvo vnitra Adam Rözler.

Snahy o ubrání, a dokonce i navýšení „vyslanců lidu“ nedávno řešili v brněnském Králově Poli, kde dlouhodobě zasedají v sudém třicetičlenném počtu. Pokusy proto byly motivované i přechodem na lichý počet kvůli případnému rozdílovému hlasu. Verdikt nakonec zní snížení o tři na 27.

„Tím se může ořezat i počet členů rady, různých komisí, výborů i pracovních skupin. A to jen na odměnách hodí za čtyři roky pěknou sumu,“ podotýká tamní opoziční zastupitel René Pelán (Královopolští patrioti).

A realita mu dá nejspíš za pravdu. Stačí si to spočítat třeba na příkladu současného volebního období, pravidla pro odměňování neuvolněných zastupitelů schválili Královopolští na jeho začátku. „Radní pobírá měsíčně 10 274 korun, člen výboru či komise 4 281, jejich předseda 5 137,“ upřesňuje mluvčí třicetitisícové městské části Olga Pelcová.

Tady zredukování zastupitelstva o tři členy považuje politolog Pink za téměř zanedbatelné, nic zásadního podle něj nezmění. „Je to, jako by jeden den bylo venku třicet stupňů a druhý den sedmadvacet. Moc to nepoznáte. Pokud by snižování bylo razantnější, to je něco jiného,“ poznamenává.

V Syrovicích přidali kvůli radě

Cestou podobně razantní redukce jako v Kyjově mohli jít i v brněnských Židenicích, kde opozice navrhla 21 místo 29 zastupitelů. Koalice ale trvala na zachování současného stavu. Opozičník Jiří Kyjovský (Šimičáci s podporou Brno+) přitom argumentoval klesajícím počtem trvale žijících obyvatel i úsporami.

„Při nižším zastupitelském číslu je pochopitelně náročnější ve volbách uspět, takže jdu částečně i proti sobě. Ať ale do zastupitelstva zamíří jen ti, co si to zaslouží. Nebo ať těch spoléhajících se na stranickou značku je méně,“ hlásí.

Až nejspíš při rozpravě se návrhu na omezení počtu z 15 na 11 „zalekli“ zastupitelé brněnského Jundrova. Při takovém množství by už totiž nemohla fungovat rada městské části, rozhodování by tak bylo méně pružné.

„Impulz vzešel od opozičních zastupitelů, kteří opakovaně k projednávaným věcem říkali ‚my nevíme‘ nebo ‚my jsme nevěděli‘. Domluvili jsme se proto, že se víc pobavíme o zapojení zastupitelů. Nakonec jsme ale došli k závěru, že by návrh asi nepřinesl kýžený efekt. Samospráva by po zrušení rady nebyla tak akční,“ zdůvodňuje starostka Ivana Fajnorová (Zelená pro náš Jundrov).

Zcela opačným směrem oproti zmiňovanému trendu se po komunálních volbách vydají v Syrovicích na Brněnsku. Tamní zastupitelé nedávno jednomyslně rozhodli, že ke stávající jedenáctce přibudou další čtyři politici. Při patnáctičlenném počtu už totiž vytvoří radu obce, což je pro Syrovice novinka.

Podle starosty Zdeňka Joukla (SNK pro lepší život v obci) její vznik umožní rozložit vzrůstající množství agendy mezi víc lidí, v obci se za poslední dekádu zdvojnásobil počet obyvatel.

„Tento politický krok navíc znamená posílení demokracie, protože se zmenší počet lidí na jednoho zastupitele a obyvatelé dostanou možnost větší volby,“ dodává starosta.