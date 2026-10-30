Starosta městské části Brno-Židenice Petr Kunc (nez.) nejspíš doufal, že se mu podaří síň slavnostně otevřít ještě před říjnovými komunálními volbami a pochlubit se tím, za co řadu let na radnici bojoval a dokázal dotáhnout do konce.
Práce, které měly být hotové původně už v loňském roce, se ale nakonec protáhly až do letošního léta. „Na otevření se mě stejně jako vy lidé ptají pořád,“ říká Kunc ke stavbě, kterou navrhl významný brněnský architekt Ivan Ruller, jenž zemřel před osmi lety. Letos v listopadu si Brno připomene 100 let od jeho narození.
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Podle Kunce sice dávají na úřadě dohromady veškeré potřebné dokumenty, aby mohli získat kolaudační souhlas, sám ale teď má větší starosti na radnici, kde po volbách sice celkem rychle dojednal novou koalici svého nestranického sdružení s lidovci, nicméně k soudu dorazila stížnost na volby, takže teď musí čekat.
„Nevím, jestli zvládneme otevření zařídit ještě do konce roku, protože kvůli kampani a volbám jsem neměl čas se tomu teď bohužel věnovat. A jakmile budeme mít znovu zvolenou koalici, musíme se vrhnout na přípravu rozpočtu na příští rok,“ vysvětlil.
Smuteční síň bude provozovat firma z Prahy
Sžívají se tak zatím v tuto chvíli s tím, jak vše funguje, a čekají, kdy k nim na kontrolu dorazí pracovníci hygieny a příslušníci hasičů, aby měli podklad pro kolaudační souhlas k provozu.
Toho se však neujme městská firma Pohřební služby města Brna, která o něj už minimálně před rokem nestála, Židenice mají domluveného provozovatele pro Brno poněkud netypicky z hlavního města. „Kdyby to nakonec s pražskou firmou nedopadlo, máme v záloze i jednu brněnskou společnost,“ dodal Kunc.
Rekonstrukce, na níž se podílel i Rullerův syn, vyšla Židenice na více než 40 milionů korun. Přesné účet v tuto chvíli ještě radnice nezná, protože se snaží uplatnit vratku DPH.
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31. října 2025