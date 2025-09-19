„Zranění muže byla příliš vážná, i přes veškerou snahu se nám ho při resuscitaci nepodařilo oživit,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.
Další člověk utrpěl středně těžká poranění. Záchranáři jej sanitkou převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Druhý pacient s lehčím poraněním skončil v bohunické fakultní nemocnici.
Ke srážce došlo před jedenáctou hodinou v místní části Kývalka.
„Z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s dodávkou. Dopravní komplikace nejsou, místo nehody lze objíždět přes přilehlé parkoviště,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Poté, co policisté ukončí vyšetřování nehody, hasiči místo uklidí. Zároveň také musejí obrátit dodávku na kola.
Na jihu Moravy je tragický celý tento týden
V Jihomoravském kraji jde o pátý případ úmrtí člověka při nehodě za posledních pět dní.
U Jiříkovic na Brněnsku v pondělí zemřel starší muž na elektrické koloběžce. Osobním autem ho srazila jednadvacetiletá řidička, která jela za ním.
V úterý se u Pohořelic na Brněnsku střetl osobní vůz s dodávkou, jeden člověk při nehodě zemřel, další čtyři lidi včetně dítěte záchranáři převezli do nemocnic.
Ve středu devadesátiletý muž, který jel v Letovicích na Blanensku na elektrokoloběžce, nepřežil střet s osobním vozem. Ve čtvrtek při nehodě osobního auta s dodávkou zemřel jeden z řidičů na silnici spojující Šardice a Svatobořice-Mistřín na Hodonínsku.