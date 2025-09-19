Osobní auto na D1 přejelo do protisměru, střet s dodávkou řidič nepřežil

Autor: ,
  12:57
Střet s dodávkou nepřežil v pátek před polednem pětašedesátiletý řidič osobního auta na silnici II/602 poblíž sjezdu z dálnice D1 u Kývalky. Dva lidé cestující ve větším voze se zranili, záchranáři je po ošetření převezli do brněnských fakultních nemocnic. Dodávka skončila na boku. V kraji jde už o páté úmrtí při dopravní nehodě za posledních pět dní.
Fotogalerie2

U Kývalky poblíž sjezdu z dálnice D1 se dnes před polednem střetl osobní vůz s dodávkou. Pětašedesátiletý řidič srážku nepřežil. (19. září 2025) | foto: HZS JMK

„Zranění muže byla příliš vážná, i přes veškerou snahu se nám ho při resuscitaci nepodařilo oživit,“ sdělila mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.

Další člověk utrpěl středně těžká poranění. Záchranáři jej sanitkou převezli do Fakultní nemocnice u svaté Anny. Druhý pacient s lehčím poraněním skončil v bohunické fakultní nemocnici.

U Omic na Brněnsku se dnes před polednem střetl osobní vůz s dodávkou. Jeden člověk srážku nepřežil. (19. září 2025)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Ke srážce došlo před jedenáctou hodinou v místní části Kývalka.

„Z nezjištěných příčin přejel do protisměru, kde se střetl s dodávkou. Dopravní komplikace nejsou, místo nehody lze objíždět přes přilehlé parkoviště,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

Poté, co policisté ukončí vyšetřování nehody, hasiči místo uklidí. Zároveň také musejí obrátit dodávku na kola.

Na jihu Moravy je tragický celý tento týden

V Jihomoravském kraji jde o pátý případ úmrtí člověka při nehodě za posledních pět dní.

U Jiříkovic na Brněnsku v pondělí zemřel starší muž na elektrické koloběžce. Osobním autem ho srazila jednadvacetiletá řidička, která jela za ním.

Při hromadné srážce aut se zranilo i dítě, na jižní Moravě boural také autobus

V úterý se u Pohořelic na Brněnsku střetl osobní vůz s dodávkou, jeden člověk při nehodě zemřel, další čtyři lidi včetně dítěte záchranáři převezli do nemocnic.

Ve středu devadesátiletý muž, který jel v Letovicích na Blanensku na elektrokoloběžce, nepřežil střet s osobním vozem. Ve čtvrtek při nehodě osobního auta s dodávkou zemřel jeden z řidičů na silnici spojující Šardice a Svatobořice-Mistřín na Hodonínsku.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Psi se vrhli na neohlášenou kontrolu. Jednu inspektorku těžce zranili

Inspektorku Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj pokousali při neohlášené kontrole chovu v Pohořelicích na Brněnsku psi takovým způsobem, že musela být hospitalizována. Veterináři dostali...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Žijeme v nebezpečných časech, vyjádřila Vašáryová v Brně podporu Fialovi

Desítky podporovatelů a mezi nimi i známé osobnosti dorazily v podvečer do Brna vyjádřit podporu Petru Fialovi (ODS) jakožto lídrovi uskupení SPOLU v blížících se sněmovních volbách. Mezi hlavními...

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

Zchátralá zelená budka za 700 tisíc je rozložená ve skladu. Brno řeší, co s ní

Ještě donedávna stála na zastávce u hlavního vstupu na brněnské výstaviště zelená budka, která původně v centru Brna sloužila jako osvěžovna v parném létě. U výstaviště pak už spíš chátrala a město...

Baťův kanál je splavný o dalších sedm kilometrů, lodě doplují až do Hodonína

Ředitelství vodních cest (ŘVC) v pátek zahájilo zkušební provoz plavební komory Rohatec – Sudoměřice na Baťově kanále na Hodonínsku. Její stavba začala před dvěma lety, náklady dosáhly 340 milionů...

19. září 2025  14:40

Osobní auto na D1 přejelo do protisměru, střet s dodávkou řidič nepřežil

Střet s dodávkou nepřežil v pátek před polednem pětašedesátiletý řidič osobního auta na silnici II/602 poblíž sjezdu z dálnice D1 u Kývalky. Dva lidé cestující ve větším voze se zranili, záchranáři...

19. září 2025  12:57

Šalinářům daly zabrat druhé dveře i bowling, ve světové konkurenci jsou šestí

Když Kateřina Hájková a Marek Blecha coby brněnští řidiči tramvají, respektive šalin podle brněnského označení, nedávno vyráželi na oborové mistrovství světa, příliš nevěděli, co je čeká. Dopředu...

19. září 2025  11:55

Věřím lesníkům a rybářům, ne ekologům, říká krajský lídr Motoristů Petr Macinka

Vedle tradičních uskupení usilují o hlasy v parlamentních volbách také nováčci. Z nich jsou nejvýraznější Motoristé sobě, kteří se v předvolebních průzkumech pohybují okolo pětiprocentní hranice,...

19. září 2025  11:13

Dárce bitcoinů Jiřikovský zůstává ve vazbě, rozhodl soud

Tomáš Jiřikovský zůstane ve vazbě, ve které je v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Krajský soud v Brně potvrdil předchozí rozhodnutí městského soudu. Vyplývá to z justiční databáze. Městský soud...

19. září 2025  9:09

Výborné Žabiny spláchly španělskou Zaragozu a vykročily směrem k Eurolize

Basketbalistky Žabin si v prvním zápase kvalifikace o postup do Euroligy proti španělské Zaragoze vytvořily velmi dobrou pozici do odvety. Na domácí palubovce zvučného soupeře zdolaly vysoko 81:60,...

18. září 2025  19:54,  aktualizováno  19.9 7:17

Těžba kamene? Zisk mají jiní, nám to jenom škodí, zlobí se „vyvolené“ obce

Zásoby kamene a štěrkopísku v lomech na jihu Moravy se tenčí. Jejich rozšíření či otevření nových je ale běh na dlouhou trať, který má podobný scénář – těžaři projeví zájem o místo s vhodným...

19. září 2025  5:37

Při hromadné srážce aut se zranilo i dítě, na jižní Moravě boural také autobus

Střet regionálního autobusu s osobním autem zastavil na více než dvě hodiny provoz na silnici číslo I/53 u Dobšic na Znojemsku. V autobuse nebyl nikdo zraněn, ošetření poskytli záchranáři řidičce...

18. září 2025  15:06,  aktualizováno  18:39

Mohlo by takhle vypadat metro v Brně? Studenti VUT ukazují svou představu

Pokud v Brně v budoucnu vznikne metro, mohou se tvůrci jeho stanic inspirovat prací studentů VUT. Ti v těchto dnech v prostorách KAM za Zelném trhu v centru jihomoravské metropole vystavují modely,...

18. září 2025  16:50

Noblesní dáma. Zemřela dcera manželů Tugendhatových, prvních majitelů slavné vily

Ve středu zemřela rakouská historička umění Daniela Hammer-Tugendhatová, nejmladší dcera manželů Tugendhatových, kteří postavili v brněnských Černých Polích slavnou vilu. Bylo jí 79 let. Zprávu ve...

18. září 2025  15:58

Jak se na orloji v Brně čte čas a kdy vypadává kulička

Přesně patnáct let uplynulo od chvíle, kdy se na brněnském náměstí Svobody objevil netradiční orloj. Od začátku budil rozpaky především svým tvarem a složitostí při určování času. Navzdory kritice se...

18. září 2025  15:26

Násilník na bicyklu přepadával muže, surově je bil a kopal. Policie ukázala video

Sérii brutálních loupežných přepadení objasnili v minulých dnech kriminalisté z 1. oddělení v Brně. Pachatele, který v srpnu a v září okrádal muže různého věku a při tom je surově bil, dopadli a...

18. září 2025  14:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.