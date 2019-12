Za smrt Vietnamce ubitého policisty náleží jeho matce milion odškodného

Trojice policistů již dříve dostala za neadekvátní zásah nepodmíněné tresty vězení. Žaloba o náhradu nemajetkové újmy mířila na stát, konkrétně na ministerstvo vnitra.

Matka zemřelého poukazovala na to, že Česká republika systémově selhala při výběru pracovníků bezpečnostních složek, dostatečně aktivně nekontrolovala činnost policie, a zanedbala tak svou prevenční povinnost.

Nejvyšší soud ale za výlučnou příčinu újmy označil postup tří konkrétních policistů při služebním zákroku.

„Za tuto hlavní a bezprostřední příčinu přitom žalovaná (Česká republika) odpovídá. Vzhledem k objektivní odpovědnosti žalované přitom není třeba posuzovat možné příčiny vzdálenější, stojící na samé hranici právní relevance či spíše až za ní,“ stojí v rozhodnutí. Odškodnění milion korun je podle Nejvyššího soudu adekvátní.

Incident se stal v lednu 2009 v Körnerově ulici. Policejní hlídka přijela do bytu na základě zprávy, že Vietnamec omámený drogami dělá výtržnosti. Údajné drogy následně putovaly na expertizu. „Tam se však ukázalo, že jde jen o škrob,“ prohlásil před lety policista Miroslav Holub.

Cizinec ani nikoho neohrožoval, přesto následovalo bití a kopání, do kterého se údajně zapojila také Vietnamcova sousedka. Pak muž skončil v policejní cele, kde si stěžoval na zdravotní potíže. Při převozu do nemocnice o den později zemřel. Zjistilo se, že utrpěl zlomeninu dvou žeber a protržení sleziny s krvácením do dutiny břišní.

„Byl to muž velmi malého vzrůstu, vážil jen 45 kilogramů, proti němu byli tři statní policisté. Přeražená žebra a natržená slezina dokazují, že šlo o velmi silné násilí. I když to celé považuji za selhání jednotlivce, který vůbec neměl být k policii přijat, nelze to nechat tak. Něco podobného se totiž může stát každému,“ řekl tenkrát předseda Česko-vietnamské společnosti Marcel Winter.

Nejpřísnější trest, deset let vězení, dostal za ublížení na zdraví a zneužití pravomoci tehdejší policista Josef Srnský. Jeho kolegy Jarmila Šimoníka a Františka Jaroše justice potrestala třemi roky vězení za usmrcení z nedbalosti. Cizincova sousedka si vyslechla osmiletý trest.