Rodiči jste, i když o miminko přijdete, říká odbornice. Pomáhá stovkám rodin

S podobnou ztrátou, tedy úmrtím miminka po dvanáctém týdnu těhotenství, se podle statistik potýká téměř každá šestá česká rodina. „Chceme, aby perinatální paliativní péče byla poskytována automaticky při ztrátě miminka, nabízela se jako možnost volby i při diagnostikování vážné vývojové vady plodu a začala se vyučovat na lékařských fakultách,“ říká Jelínková, která pracuje pro neziskovou organizaci Dítě v srdci.

Dítě v srdci je perinatální hospic. Komu pomáháte?

Rodičům zasaženým ztrátou miminka v jakékoli fázi těhotenství, během porodu i krátce po něm. I těm, kteří během těhotenství zjistí, že jejich miminko má život limitující vadu a bude žít jen krátce, ale rozhodnou se jeho život neukončit. Je několik pravidel, například do 96 hodin od porodu musí rozhodnout, co udělají s tělíčkem. Pro mnohé je to složité rozhodnutí a nevědí, jak postupovat. Loni jsme pečovali o tisícovku rodin. Všechny služby poskytujeme bezplatně, a to díky finanční podpoře našich příznivců.