Kojenec zemřel mezi narkomany, matka nabízenou pomoc odmítala

Fond přitom odkazuje na znalost poměrů v domácnosti a tvrdí, že na nebezpečí pro dítě opakovaně upozorňoval.

„K diagnóze se vyjadřovat nemůžeme, nemáme pitevní zprávu. Víme ovšem, že ve chvíli smrti dítěte bylo v bytě několik dalších osob, uživatelů, a víme, v jakém prostředí dítě žilo,“ vysvětluje za fond jeho zakladatel Paul William Kubas.

Matku dítěte v minulosti několikrát označili za dealerku drog a v této souvislosti na ni už dříve podali trestní oznámení. Vzhledem k tomu, že byla zároveň uživatelkou, která vychovávala malé dítě, chtěli jí pomoci k normálnímu životu.

„Nedařilo se nám s ní dohodnout a stále více, vzhledem k jejímu psychickému stavu ovlivněnému užíváním metamfetaminu (pervitin – pozn. red.), jsme byli přesvědčení, že dítě může být v nebezpečí,“ vysvětluje Kubas.

Kojenec zemřel na začátku dubna v malé obci, kterou kvůli platným zákonům nelze přímo jmenovat. Kvůli ochraně osobních údajů nelze uvádět ani některé další bližší informace.

„Šetření a zjišťování příčin nadále pokračuje, v současné době nemají kriminalisté žádné indicie o tom, že by dítě zemřelo ve spojitosti s nějakou násilnou trestnou činností,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.

Informace, že v bytě bylo při tragédii více drogových uživatelů, nechtěl komentovat. „Určitě to, jestli někdo pije alkohol, kouří nebo bere drogy, přímo nesouvisí s úmrtím. Do toho se pouštět nebudu. To si může možná dovolit nadační fond, ale ani on by neměl,“ míní.

Starostka bude řešit prevenci

Lidé z fondu opakovaně jednali s rodinou matky miminka a hledali způsob, jak zajistit bezpečí dítěte. Domluvili se s pracovníky Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) na nabídce léčení jejich prostřednictvím, s tím, že dítě nebude odebráno, ale dočasně svěřeno do péče babičce.

„Bohužel babička to odmítla z důvodů finanční náročnosti. Následně došlo k tragédii a dítě zemřelo,“ poukazuje Kubas. Rodina podle něj nechtěla přijít o sociální příspěvky a finanční výhody ve vztahu k hypotéce.

Nikoho z rodiny se MF DNES nepodařilo kontaktovat. Jeden z místních mužů uvedl, že žena v obci příliš známá nebyla, moc nevycházela, ale o dítě se starala. Mezi místními lidmi se podle něj spekuluje o tom, že matka dítě zalehla.

Starostka obce zmínila, že žena bydlela v bytě svých kamarádů.

„O tom, že v bytě žije pár, který měl problémy s drogami, vím. Věděla jsem, že s nimi žije i tato paní či slečna, ale to jen díky tomu, že na ni těsně před tragickou událostí podali ústní stížnost obyvatelé bytového domu. Bylo to kvůli jejímu psovi a já byla požádána o vyřešení této situace,“ líčí starostka, jejíž jméno MF DNES neuvádí, aby tím neodkázala ke konkrétní obec.

To, že žil v domácnosti i novorozenec, se dozvěděla až po tragédii. „Že tato žena bere drogy nebo je přímo dealerkou, jsem se dozvěděla z reportáže nadačního fondu. Tento případ je pro nás tragédií a u mě osobně povede k tomu, že se začnu v naší obci věnovat protidrogové prevenci,“ zdůraznila starostka.

Když matka chce, pomoc přijde

Model, o který se fond snažil v tomto případě neúspěšně, se přitom už ve Znojmě několikrát osvědčil. Pro uživatelky drog, které mají dítě, je důležité, že se fond umí ve spolupráci s OSPOD domluvit na dočasném umístění jejich dítěte, například právě u rodinných příslušníků. Vědí tak, že po dokončení léčby jim bude dítě vráceno zpět do péče.

Vedoucí OSPOD ve Znojmě Ivana Pluskalová konkrétní případy komentovat nesmí. Zmiňuje ale, že s nadačním fondem Abbigail Williams v poslední době pracovali na případu matky s drogovou závislostí, která sama dospěla k názoru, že je třeba se léčit. Dítě se umístilo k pěstounům na přechodnou dobu.

„V minulosti jsme podobných případů řešili více. Děti byly umístěny do rodiny, která má přednost, či do jiného v dané situaci pro ně nejvhodnějšího prostředí. Podmínkou pro úspěšné řešení je vždy motivace matky, že ona sama chce situaci řešit, aby jí děti případně nemusely být odebrány,“ potvrzuje vedoucí.

Dočasné umisťování dětí k rodinným příslušníkům podle ní bývá pro matky přijatelnějším řešením – mají lepší pocit, že dítě zůstává v rodině, a jistotu, že o ně nepřijdou.