Na výstavišti v Brně se otevře Šmoulí svět, nabídne zábavu i poučení

Za zvuků lesa a štěbetání ptáčků se návštěvník ocitá v hlubokém hvozdě, kde mu jedna z modrých postaviček poradí cestu přímo do své rodné, tak trochu zvláštní vesnice.

Najednou se otevírá malý svět, nicméně v nadživotní velikosti. Vzápětí příchozí nakoukne do několika houbových domečků a podívá se i do obydlí taťky Šmouly, jehož oblíbenou kratochvílí je vaření lektvarů, ale rád vysvětlí i řeč populárních komiksových bytostí. Když člověk zvedne hlavu, uvidí sám sebe na obrazovce, jak kolem něj poskakuje třeba Šmoulinka.

Zástupy dětí i dospělých, které od pátku 10. března až do 3. září dorazí na „modrou show“ do pavilonu C na brněnském výstavišti, nepoznají pouze záhady magického světa šmoulů, ale samy se ocitnou v jejich kůži.

Po průchodu vodopádem se pokusí cestou tajemným světélkujícím lesem porazit Gargamela dřív, než bude pozdě. Zlý čaroděj totiž chce pomocí ďábelského stroje, který hubí stromy a ohřívá planetu, zničit klima ve šmoulí vesnici.

Cílem parku není jen zábava, ale také edukace dětí hravou formou. Dozvědí se, jak chránit fiktivní i lidský les. „Propojit magický svět pohádky s přírodou je zkrátka skvělý nápad. Potřebujeme získat pozornost malých dětí, kterým pak můžeme ukázat život zvířat a rostlin i to, jak se o ně starat,“ vysvětluje Petr Šípek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který se na přípravě expozice podílel.

Šmoulové – Magický svět Výstava bude otevřená od pátku 10. března do 3. září, ve všední dny od 10 do 19 hodin, o víkendech už od 9 hodin. Vstupenka stojí 280 korun (o víkendu 320), děti do 80 centimetrů mají vstup zdarma, v nabídce je výhodnější vstupné pro čtyřčlenné a pětičlenné rodiny či seniory.

Šmoulové, kteří se tady stávají i velvyslanci OSN, po stezce umístili sedmnáct celosvětových cílů udržitelného rozvoje, jež se týkají například čisté vody, průmyslu a inovací nebo míru na Zemi. A Gargamel není jediný zloun, který je chce pomocí nástrah a pastí pochytat. Škodí i kocour Azrael, fialová moucha či obr Tlamoun, jenž má chuť na modrou polévku.

Po překonání dráhy a úniku z čarodějovy klece návštěvníci naleznou Gargamelovu knihu kouzel, pomocí níž zloducha svážou a zastaví jeho zlověstný stroj. Okolo jsou rozmístěná interaktivní tlačítka, po jejichž zmáčknutí se rozezní čarodějův řev či Azraelovo mňoukání.

„Díky interaktivním a animatronickým prvkům se lidé, kteří k nám zavítají, rychle stanou součástí příběhu a šmoulí svět je dokonale pohltí,“ slibuje Květa Havelková z pořadatelské společnosti JVC Group.

Zbudují trvalý mořský svět?

Dobrodružství vrcholí výletem do oblak pomocí virtuální reality. Během pěti minut se lidé proletí na hřbetu čápa a namíří si to zpět do vesničky. Nakonec je čeká její model, takže si modrou vísku prohlédnou v celé její kráse.

Ani tím ale zábava nekončí. Ve druhém patře pavilonu je pro děti nachystané hrací centrum, kde se můžou pustit do stavění lega nebo se projet po dráze pro retro kolečkové brusle.

JVS Group už v pavilonu C pořádala předchozí expozici o faraonu Tutanchamonovi, po šmoulech plánuje Jurské dobrodružství a ve vizích má i trvalý projekt právě v Brně.

„Chtěli bychom vybudovat největší zábavní park ve střední Evropě. V dolním patře bude mořský svět a v těch dalších se postupně dostaneme z vody přes dinosaury až na souš,“ prozrazuje ředitel společnosti Viliam Ďuriš.