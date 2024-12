Muž zaútočil na strážníky smetákem, soud mu potvrdil trest 6,5 roku vězení

Zproštění viny se chtěl domoci odvoláním Lukas Eisenzopf. Obžaloba ho vinila z toho, že zaútočil na břeclavské strážníky, on naopak tvrdil, že útočili oni na něj. Jeden z příslušníků městské policie...

Senior ubil k smrti svou družku, žádnou lítost neprojevil, dostal 11 let

Do vězení na jedenáct let poslal Krajský soud v Brně jedenasedmdesátiletého Jaromíra Kudělku za to, že svou družku, kterou našel doma zraněnou, zbil takovým způsobem, že na následky zranění zemřela....