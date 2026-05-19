Brno chystá nezvyklou směnu. Pozemky, které potřebuje, vymění za městský byt

Marek Osouch
  4:57
K neobvyklé směně se schyluje v Brně, kde majitelka pásů pozemků, které pronajímá zahrádkářům, získá do svého majetku aktuálně městský byt. Město a stát podle materiálu, který v úterý projednají brněnští zastupitelé, soukromé parcely potřebuje ke stavbě další části velkého městského okruhu poblíž brněnské spalovny.

„Statutární město Brno pozemky žadatelky potřebuje a žadatelka situaci vyhodnotila tak, že do budoucna potřebuje zajistit bydlení pro své děti. Z tohoto důvodu požádala o možnost směny pozemků za bytovou jednotku ve vlastnictví statutárního města Brna,“ stojí v důvodové zprávě k materiálu, který v úterý projednají brněnští zastupitelé.

Nová část velkého městského okruhu, která vznikne na Jedovnické ulici. Pohled na napojení na stávající výpadovku na dálnici D1, Ostravskou ulici. To bude nově mimoúrovňové s oválným objezdem.
Pohled z Ostravské ulice ze směru z Brna na napojení nové části plánovaného velkého městského okruhu. Po levé straně opět vidět spalovna.
Nová silnice po mimoúrovňovém křížení s Ostravskou bude pokračovat dál na jih směrem ke křížení dálnic D1 a D2, kde se napojí.
Nová část velkého městského okruhu, která vznikne na Jedovnické ulici. Pohled ze směru od plánovaného tunelu pod sídlištěm na Vinohradech. Po levé straně spalovna.
5 fotografií

Pozemky mají bezmála 2 500 metrů čtverečních a kromě části velkého městského okruhu s názvem Ostravská radiála a napojení na tamní silnice mimoúrovňovými křižovatkami vede kolem parcel Sabiny Jurečkové z Nebovid na Brněnsku také dnes nevyužívaná železniční vlečka do areálu spalovny. Tu chce ale město za 30 milionů korun obnovit.

Vedení Brna s návrhem směny souhlasilo, nechalo vypracovat znalecký posudek na zahrádky i byt. Znalec nakonec došel k sumě 6,5 milionu korun za pozemky, byt o rozloze zhruba 57 metrů čtverečních má podle posudku hodnotu o necelých 400 tisíc korun vyšší. Tuto částku žena doplatí.

„S ohledem na potřebu pozemků ve vlastnictví žadatelky a s ohledem na odsouhlasení navržených podmínek Majetkový odbor Magistrátu města Brna doporučuje schválit směnu,“ stojí dále v materiálu.

Prvotní záměr už bez jakýchkoliv dotazů zastupitelé napříč všemi stranami v brněnském zastupitelstvu schválili letos v březnu, v úterý se řeší konkrétní znění smlouvy.

