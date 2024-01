Nejsem Donutil. Můj Sluha dvou pánů je zběsilé dítě, říká jeho „nástupce“

Protřelého a energického sluhu Truffaldina totiž ztvární šestadvacetiletý Viktor Kuzník, představitel mnoha zdejších hlavních rolí a zároveň čerstvý nositel prestižního divadelního ocenění Thálie. Dá se u něj ale předpokládat, že tuto úlohu ve spolupráci s režisérem Martinem Glaserem pojal jinak než jako žoviálního mluvku, jak jej předváděl Donutil. A určitě i jinak než před několika lety chlapácký Martin Havelka v Městském divadle Brno. Premiéra se odehraje v pátek.

Ta otázka se nabízí. Máte strach ze srovnání s Miroslavem Donutilem?

Psychicky je to pro mě dost náročné. Je kolem toho opravdu švunk. Máme vyprodáno, rozhovorů dávám jako před žádnou jinou premiérou, teď ještě ty dobré reakce na mou titulní roli ve Lhářovi a pak ta Cena Thálie...

Není se co divit. Myslím ty reakce na Lháře, prastarý užvaněný kus od Pierra Corneilleho ze 17. století. Vám u toho pomohlo zřejmě i sportovní založení a pohybová průprava, ne?

No, dělal jsem break dance, pohybovou gymnastiku, akrobacii a hrál jsem fotbal, ale hlavně jsem tančil. A právě ve Sluhovi je toho opravdu hodně ze mě. Navíc tamní kostýmy jsou takové přebujelé baroko, takže i v hereckém výkonu vyžadují velkou stylizaci. Potřebují zkrátka přehrát. Takže jsem za takové zběsilé dítě. Nějaké akrobatické prvky tam také mám, ale já nerad dělám takové to best of – jakože tohle ještě umím, a ještě tohle. Ale v rámci příprav a energie jsem do toho narval, co jsem mohl. Nad textem sedím ještě další tři hodiny po zkoušce...

Takže jaký bude váš Truffaldino?

Pokud jej Donutil hrál, jak říkáte, jako takového baviče z lidu díky svému talentu stand-up komika, který já nemám, tak já jej hraju jako dramatickou figuru. Nejsem bavič a necítím se dobře v roli, kde bych byl za Viktora Kuzníka, který vám tady teď bude něco vyprávět – a vy se smějte. Jsem zběsilé dítě s vykřivenýma nohama, které se do všeho vrhá po hlavě. Snažím se hrát rychle, energicky, nerozehrávat každou nepodstatnou situaci.

Rychlý jste byl také jako Corneilleův Lhář Dorant...

Jenže od toho nikdo nic nečekal. Před úpravou to byl mimochodem dost hrozný text, dnes prakticky v původní podobě nehratelný. Ale s dramaturgem Jaroslavem Jurečkou jsme na tom makali, i já jsem si jako obvykle dost upravil svůj part. A dnes na to lidé přijdou, chvilku váhají, jestli to bude řachanda, nebo ne. A nakonec dost hlasitě plácají. A já myslím, že záchranou toho představení je, že to hrajeme rychle. Má to hodinu a půl, a kdyby se v tom neškrtalo, bude to propadák.

Jenže Sluhu dvou pánů už skoro každý viděl...

Právě. Každý na něj má svůj názor... V podstatě to je jako hrát Amadea po Formanově filmu. Protože všichni v něm viděli Toma Hulce a všichni vědí, jak to má vypadat. Protože ta figura je skvělá. Stejně tak všichni viděli osobně nebo ze záznamu Donutila. Načež teď přijde na jeviště obecně neznámý Kuzník, který to má o to horší, že Donutil na rozdíl od něj tehdy už vyhrával všechny ty ankety TýTý a všichni ho z televize znali. Jako když se dnes v Dejvickém divadle objeví na place Ivan Trojan a ozve se ááách. Donutil mohl jako Truffaldino udělat cokoliv a lidi se mohli potrhat smíchy. Kdežto já musím půl představení přesvědčovat diváky, že se to dá hrát i takhle. Bude to náročné. Taky jsem se dost vyděsil, když jsem se dozvěděl, že tu roli mám hrát. Navíc po Lhářovi, který má podobnou energii. Je to podobný typ, i když Dorant má spíš taneční pohyby a Truffaldino jde tak jakoby dolů k hravému dětskému tělu. Tak se snažím oddělit od sebe siluety těch dvou figur. A Truffaldina vytvořit i tak, aby se Donutilovi nepodobal. Což by při režii Martina Glasera ani nešlo, protože on ji vede jakoby komiksově. Jakože hodně tlustý, rychlý a tak. No, namakal jsem se na tom hrozně. A třeba i vy nakonec řeknete, že to Donutil hrál líp.

Vy v sobě nesete bazální dobro. A tomu já dost fandím. Na první dobrou se nikam necpete, prý nemáte ani Instagram?

No, nemám. Ani nesdílím fotky. A nejsem ten typ, co obráží castingy. Jsem se svojí ženou už osm let a vzali jsme se loni v létě, ale na sítích spolu nemáme jedinou fotku. Říkám si, že kdo nás zná, ten nás zná... V tom se tedy asi vymykám. Dokonce si v tom připadám dnes až jako jakýsi pankáč. (úsměv)

Ovšem jak si vás pak mají najít filmaři? I když teď se na vás hrnou divadelní pocty...

Ony ty Ceny Thálie nejsou s filmem moc spojené. Mám tedy jeden konkurz vyhraný, ale to bylo už asi před dvěma lety. Mělo jít o film z prostředí vietnamské komunity od Tomáše Pavlíčka, který teď spolu s Janem Vejnarem sklízí chválu za film Přišla v noci se Simonou Pekovou v hlavní roli. Jenže pak asi nedorazily peníze... Kdoví, jak to bude.

Mohlo by pomoct, že Přišla v noci nejspíš vyhraje minimálně nějakou cenu filmové kritiky.

Jenže Tomáš Pavlíček si může taky vybrat jiného blonďáka. Já jsem na to měl zatím dost smůlu. Měl jsem točit nějakou minisérii, jenže to zas přišel covid. Navíc hodně věcí odmítám, protože nechci dělat epizodní role v hloupých seriálech. Ale když to nepřijde, tak to nepřijde. Mám navíc pocit, že jsem ještě mladý. A můžu si počkat klidně do padesáti. Třeba to pak aspoň bude stát za to.

Lanaří vás i jiná divadla, především z Prahy?

To ano, nabídky mám. Jenomže já jsem nedávno přitáhl do Brna svou ženu Kristýnu, která se tu musela zabydlet. A v rámci harmonie vztahu ji zase nechci hned tahat do Prahy. Ale aby to nevyznělo, že mě tu drží jenom moje manželka. Náš ročník z DAMU mohl v Praze zůstat hned po studiích, měl jsem nabídky třeba z Vinohradského divadla, ale já jsem se spolu s pěti spolužáky rozhodl pro Brno, které jsem přitom vůbec neznal. Náš vyučující, dramaturg Milan Šotek řekl: „Pojďte, budeme v Brně dělat takové divadlo jako na škole.“ A člověk je těmi vyučujícími takový ozářený, takže jsem si v Brně vysnil alternativní Činoherní klub Milana Šotka, jenže pak jsem zjistil, jak je Národní velká instituce a že tohle v něm zavést není možné.

Nelitujete tedy?

Já tu zároveň dostávám tak krásné herecké příležitosti, že i když se v té inscenaci třeba úplně necítím, pro sebe z toho pokaždé něco načerpám. Minimálně musím uřvat prostor Mahenova divadla. Ale hlavně hraju velké role v Rackovi, Lháři, Matce, na které bych v Praze čekal mnoho let a asi bych tam nedostal ani tu Thálii. Takže s pokorou vnímám, že odtud nepotřebuju utíkat a spěchat do Prahy. A i když mě vždy lákala alternativa a v Brně mi učinilo nabídku Divadlo Husa na provázku, tak můj exkolega, který do Husy z Národního přešel, se mě ptal, co bych tam tak asi hrál...

Provázek je silně autorské divadlo, kde ani skvělý herec moc nevynikne.

Mě ta alternativa tak láká, že bych si do Husy občas klidně odskočil.

Tak třaskavý kus, jako je u vás Feminista od Marka Šindelky, který řeší míru přijatelnosti hnutí Me Too v současném akademickém prostředí, nemají ani na Provázku.

To ano, chodí na něj mladí a Reduta je plná, jenže pak tam hrajeme i klasiku, například rakouského Anatola z konce 19. století, a to je pro dost jiné publikum. Na příští sezonu se těch současných her chystá ale dost.