Praha půjčí Moravskému Krumlovu epopej, ten však musí upravit zámek

11:43 , aktualizováno 11:43

Do Moravského Krumlova by se mohla vrátit Slovanská epopej. Praha jihomoravskému městu slíbila, že mu slavné dílo Alfonse Muchy půjčí, pokud do konce dubna sežene peníze na úpravy zámku, kde má být epopej vystavena. Podle starosty to Moravský Krumlov zvládne.