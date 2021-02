Moravský Krumlov finišuje s přípravami na návrat Slovanské epopeje

O tom, že by se Slovanská epopej mohla na čas vrátit do Moravského Krumlova, se poprvé mluvilo už před pěti lety. Muselo se ale vyměnit mnoho politiků, kteří vedli mnohá jednání, aby nápad dostal reálné obrysy. Po celou dobu za ním stojí starosta Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09).

„Při návštěvě ředitelky Galerie hlavního města Prahy Magdaleny Juříkové jsme dostali návrh smlouvy k vystavení. Vše je v naprostém pořádku a galerijní prostory jsou v luxusním stavu. Už jsme v cílové rovince,“ neskrýval nedávno nadšení Třetina.



Komplikace nepředpokládá, protože jde jen o převedení smlouvy o smlouvě budoucí a budou se ladit jen detaily. I tak ale proti původním plánům nabralo otevření expozice skluz.

Prostory, kde plátna od Alfonse Muchy vystaví, už jsou zkolaudované s požadovanou teplotou nebo vlhkostí a běží v nich zkušební provoz. „Ten tady nějakou dobu potrvá. Budeme zatím ladit termín přesunu a podobně. Plátna je pak ještě potřeba vyvěsit, vše pořádně zkontrolovat. Pak otevřeme,“ dodává Třetina.

Juříková už dříve řekla, že by plátna měla být na krumlovském zámku instalována v květnu. K vidění tam budou na pět let, pak se vrátí do Prahy. Otázkou je, jestli – případně na jak dlouho – zpřístupnění díla zbrzdí covid.

„My pak můžeme být připraveni v podstatě ze dne na den, ale problém je, že nevíme, kdy budou moct být otevřeny galerie,“ říká Třetina.



Možnost, že by se s odsunem kvůli pandemii posunula i pětiletá lhůta, se také teprve pořeší ve smlouvě.

Podmínkou zápůjčky byla právě úprava výstavních prostor, která vyšla na 57 milionů korun a kromě města na ni přispěl kraj nebo ministerstvo kultury. Předpoklad zní, že se na plátna přijede podívat až 50 tisíc lidí ročně, což pomůže s návštěvností celému regionu.

Epopej bude k vidění ve východním křídle, konkrétně v rytířském sále. Nezávisle na tom ale finišuje i tříletá rozsáhlá obnova jižního křídla a věže. Kromě oprav věže, oken a střechy na zámku se tím vytvoří nové reprezentační prostory.



„Rekonstrukce zámku nemá zpoždění, myslím, že do konce srpna či do září bude všechno hotové,“ míní Třetina.

Slovanskou epopej v Krumlově ukryli a později vystavili poté, co ji chtěl komunistický ministr Zdeněk Nejedlý v 50. letech spálit. Zámek ze 14. století zdevastovala armáda a socialistické podniky, od revoluce byl v soukromých rukou. Epopej v roce 2011 převezli do Prahy, které Mucha plátna věnoval. Jenže hlavní město pro dílo dodnes nezajistilo výstavní prostory. Proto, když Krumlov před několika lety zámek koupil, otevřela se mu cesta pro zápůjčku.