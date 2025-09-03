Příliš nebojovali a rychle se „přiženili“. Jak si Slované podmanili Evropu

Markéta Lankašová
  17:00
Slované mají potvrzené místo svého původu. Do Evropy přišli kolem 6. století našeho letopočtu z Ukrajiny, důkazy přinesla analýza DNA. Přelomový objev si připisují vědci z brněnské Masarykovy univerzity. Bádání ukázalo, že nová území si nepodmaňovali bojem.

O Slovanech až dosud mezi historiky kolovaly různé hypotézy. Třeba, že to byli dobyvační bojovníci, že jejich původ může být i v Polsku nebo že nejde o příbuznou komunitu, ale pouze historické pojmenování skupiny lidí. Tyto domněnky nyní smetla ze stolu přelomová studie vědců z Masarykovy univerzity. Důkazy pro ni našli ve starobylé DNA.

Kosterní pozůstatek nanejvýš dvoutýdenní dívky pomohl odborníkům z Masarykovy univerzity odkrýt tajemství Slovanů.
V čele týmu archeologů, kteří objevili kost s germánskými runami na slovanském nalezišti, stál Jiří Macháček.
Genetický vzorek odebírali vědci z avarských kostí nalezených na maďarských pohřebištích.
Zuzana Hofmanová, vědkyně z Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, vedla multidisciplinární výzkumný tým genetiků, archeologů, antropologů a historiků. Jejich studie odhalila díky detailním genetickým a archeologickým analýzám podrobnosti ze života Avarů.
6 fotografií

„V době stěhování národů, tedy v 6. století našeho letopočtu, se v Evropě objevuje nová skupina Slovanů. My jsme pomocí analýzy DNA více než 550 kosterních pozůstatků zjistili, že tito lidé mají v DNA stejný genetický komponent. Pomocí bioinformatických analýz jsme následně dospěli k tomu, že původ tohoto genu je v oblasti dnešní severozápadní Ukrajiny,“ shrnuje archeogenetička Zuzana Hofmanová, která působí v Ústavu archeologie Masarykovy univerzity a také v Institutu Maxe Plancka v Lipsku.

Nejsme Slované ani Germáni. Češi mají unikátní mix genetických profilů

Vědecký tým, který čítal odborníky z různých zemí, pracoval s kosterními pozůstatky z východního Německa, Chorvatska, Polska i Česka, konkrétně z okolí Břeclavi.

Analýza prachu z kostí

Denisa Zlámalová, juniorní výzkumnice Masarykovy univerzity, se podílela přímo na práci v laboratoři.

„Analýza DNA se provádí pomocí rozdrcených kostí, respektive prachu z nich,“ vysvětluje.

Neznamená to ale, že by se celá kost nenávratně zničila. „Stačí nám 50 miligramů. To je množství, které i v té nejmenší zkumavce pokryje jen slabou vrstvou dno. Stačí nám tak navrtat zub či kost,“ doplňuje Zlámalová.

Z prachu pak odborníci vygenerují jedinečnou DNA, v níž hledají genetickou informaci, kterou mají Slované společnou.

Už jen sehnat takové množství kostí bylo náročné. Slované totiž poměrně dlouho, až do desátého století našeho letopočtu, své zemřelé spalovali.

Odpovědi na otázky tak paradoxně přineslo i novorozeně s nešťastným osudem. Pozůstatky maximálně dvoutýdenního děvčátka, které archeologové objevili v Pohansku na jižní Moravě, tradičním žehovým rituálem neprošlo. Bylo pohozené v někdejší obilnici, z níž se postupem času stala odpadová kotlina.

„Rozhodně to nebylo pietní uložení zemřelého dítěte. I proto se můžeme domnívat, že mohlo jít o případ infanticidy, tedy zbavování se nechtěných dětí. Častěji se to týkalo dívek. A souviselo nejen s neuznáváním potomků, ale také třeba ekonomickou situací či zdravotním stavem novorozenců,“ přibližuje archeoložka Renata Přichystalová.

Avarská genetická telenovela. Klíčovou roli u obávaných kočovníků hrály ženy

„Pracovali jsme s kosterními pozůstatky nejen přímo z archeologických nalezišť, ale i těch, které byly v muzeích. DNA ale časem v kostech chátrá a mizí. I díky tomu, že jsme odebrali vzorky, jsme genetickou informaci těchto jedinců zachovali pro další generace,“ upozorňuje Hofmanová.

Spojenectví zajišťovaly ženy

Protože se obecně z doby raných Slovanů nedochovalo příliš dobových pozůstatků, je pro odborníky obtížné podrobněji popsat, jak jejich společnost fungovala.

„Co ale nyní díky DNA můžeme oproti ostatním skupinám vyzdvihnout, je početnost rodin. Mívaly kolem sedmi dětí. A to mluvíme o dochovaných kosterních pozůstatcích, některé se dochovat vůbec nemusely. Je to výrazně více než u jiných národů, takové rodiny se v předchozích komunitách nenachází,“ zmiňuje Hofmanová.

Cyril a Metoděj přišli o primát, prvním slovanským písmem jsou runy

Podle ní i velká plodnost slovanských rodin přispěla k tomu, že se Slované rychle smísili s původními obyvateli Evropy.

„Po roce 600 se v Evropě objevují obrovské rodokmeny. Nemáme nepoměr mezi mužskou a ženskou DNA. Značí to, že se opravdu z dnešní Ukrajiny přesouvali všichni, celé rodiny. A byly to ženy, které propojovaly komunity mezi sebou, protože muži zůstávali v původním sídle. Takže právě ženská linie stvrzovala spojenectví,“ dodává vědkyně.

Přežití díky skromnosti

Další z autorů výzkumu, vedoucí ústavu archeologie Jiří Macháček, doplňuje, že velkou výhodou pro rozmach Slovanů v Evropě byl jejich skromný styl života. Tehdy žili v zemnicích, hloubených obydlích o jedné místnosti. A upřednostňovali zemědělství před řemesly.

„Jejich jednoduchý životní styl a sociální pružnost jim umožnily prosperovat v dobách nestability. Po pádu římské říše se rozpadl v Evropě i společenský řád. Slované tu šanci dobře využili. Zůstávali třeba i v místech, která už byla jinou komunitou opuštěná,“ upřesňuje Macháček.

A protože slovanské geny postupně odborníci sledovali ve spojení s genetickou výbavou jiných skupin, vyvozují, že bojem své nové domovy nezískávali. „Útoky a boje nelze úplně striktně vyloučit. Ale nebyla to primární taktika,“ míní Macháček. Pokud by byli Slované dobyvatelé, pravděpodobněji by převažovala v kosterních pozůstatcích mužská DNA.

Na tento objev se čekalo minimálně 150 let, říká nálezce run u Slovanů

„Propojovali se s Germány, Avary a také se západní Evropou, konkrétně Franckou říší,“ vyjmenovává Macháček.

Výsledky pětiletého výzkumu publikovaly ve středu dva prestižní časopisy – Nature a Genome Biology. Hofmanová i Macháček už nyní pracují na dalších navazujících bádáních.

„Vyřešili jsme základní otázku: odkud Slované jsou. Teď se můžeme soustředit na to, jaké vztahy mezi jednotlivými skupinami, rodinami i lokalitami byly. Jak vlastně historie v oblastech, pro které nemáme příliš historických dokladů, mohla probíhat,“ nastiňuje Hofmanová.

Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Ofinka podle hrnce a učebnice na lavici. Jak začínal školní rok za socialismu

Nervozita, ofinka, kšandy, nové učebnice a pastelky, aktovka, ruce za zády ve školní lavici, nová paní učitelka (vlastně tehdy soudružka učitelka)... Zažili jste první školní den v dobách před rokem...

Z Čedoku je Burger King. Avantgardní ikoně Brna se vrátil původní vzhled

Ikonická budova s oblým nárožím nedaleko brněnského hlavního nádraží, v níž dlouho sídlila cestovní kancelář Čedok, se dočkala nového kabátu. Nebo spíš staronového. Na rekonstrukci se totiž kromě...

OBRAZEM: Jak šel čas s brněnským Čedokem. Spořitelna, ubytovací kancelář, nyní fastfood

Řetězec rychlého občerstvení Burger King získal v Brně exkluzivní prostory. Nejenže jsou poblíž hlavního nádraží a centra města, především však jde o hodnotnou památkově chráněnou budovu od...

Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla, podnikatel nabízí dohodu

Dlouhodobě jde o sen mnoha fanoušků brněnské fotbalové Zbrojovky. Opět v desetitisícových počtech fandit svému týmu na velkém stadionu za Lužánkami, v lokalitě, kde jejich mužstvo získalo historicky...

Není to billboard, ale banner. Obří plachta s Fialou je v pořádku, rozhodlo Brno

Obří potištěná plachta s premiérem Petrem Fialou, který vyzývá k volbě jím vedené koalice SPOLU, podle brněnského magistrátu neporušuje žádná pravidla. Odbor památkové péče totiž uvedl, že nejde o...

Příliš nebojovali a rychle se „přiženili“. Jak si Slované podmanili Evropu

Slované mají potvrzené místo svého původu. Do Evropy přišli kolem 6. století našeho letopočtu z Ukrajiny, důkazy přinesla analýza DNA. Přelomový objev si připisují vědci z brněnské Masarykovy...

3. září 2025

„Otevření brány“. Ústavní soud dal ženě šanci na odškodnění za zneužívání knězem

Ústavní soud dal ženě novou šanci na odškodnění za to, že policie neprovedla účinné vyšetřování trestního oznámení na katolického kněze, které se týkalo sexuálního zneužívání. Žalobu o 500 tisíc...

3. září 2025  16:54

Spěch s pacientem po transplantaci. Policisté razili cestu slovenské sanitce

Rychlý převoz na Slovensko potřeboval pacient, který v Praze podstoupil transplantaci plic. Zatímco české sanitce by v takovém případě v hustém provozu stačilo zapnout maják, slovenští záchranáři...

3. září 2025  15:24

Legenda o uzdravení. Umělkyně namalovala děvčátko s origami na zeď onkologie

Stěnu jednoho z pavilonů Masarykova onkologického ústavu v Brně zdobí asi desetimetrový mural zobrazující děvčátko s origami jeřábů. Malbu tvořila osm dní umělkyně Toy Box, jež tam už v červnu...

3. září 2025  12:16

ANALÝZA: Vadí spojení s ODS, nebo ne? ANO takticky odsouvá „problém Brno“ za volby

Na jedné straně arcilotři a hlavní součást nejhorší vlády s největšími skandály od roku 1989. A na druhé koaliční partner, s nímž se nelze rozejít. Tak schizofrenní postoj má hnutí ANO k ODS. První...

3. září 2025  10:10

Pokuty? Ne, zabavená láhev je újma. U nádraží v Brně je teď větší klid

Premium

Poházené sklo od alkoholu, válející se bezdomovci, řev, rvačky, špína a odpadky. To je dlouhodobý dojem tisíců lidí, kteří denně procházejí přes hlavní vlakové nádraží v Brně. Podle strážníků i...

2. září 2025

Beauguel se vrací na české trávníky. Vítěz ligy s Plzní posílí Artis Brno

Francouzský fotbalista Jean-David Beauguel, někdejší vítěz nejvyšší soutěže s Plzní a král ligových střelců ze sezony 2021/22, se po dvou a půl letech v zahraničí vrací na české trávníky. Jak během...

2. září 2025  12:39,  aktualizováno  16:34

Cesta ke hvězdám. Českého astronauta čeká v dalším výcviku boj o přežití v moři

Český sen o nové cestě ke hvězdám je opět o něco skutečnější. Bojový pilot Aleš Svoboda dnes jako člen týmu záložních astronautů Evropské kosmické agentury (ESA) vyráží do druhé fáze přípravy pro let...

2. září 2025  16:21

Zloděj v podmínce okradl muže o mobil, ten ho doběhl a vzal si telefon zpět

Cestu zpět za mříže si zřejmě vysloužil dvacetiletý zloděj v podmínce. V pátek před půlnocí chtěl v Brně okrást třicetiletého muže o mobil, ale nevyšlo mu to. I tak ho zřejmě čeká vězení. Doplatil na...

2. září 2025  12:17

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda, dva lidé se těžce zranili

Na více než devět hodin uzavřela v pondělí po 17:40 dálnici D2 u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda několika nákladních aut. Provoz byl obnoven až v úterý krátce před 03:00. Osobní vozidla v...

1. září 2025  18:38,  aktualizováno  2.9 8:14

Konec „dobytčáků“. Od Kyjova do Brna se pojede rychleji a novými vlaky

Z Brna do 30 kilometrů vzdálené Zastávky jezdí cestující už necelý rok pohodlnými klimatizovanými soupravami RegioPanter. Takový generační skok byl možný díky elektrifikaci této železnice. Na příští...

2. září 2025  5:56

Netvařme se, že rozumní mladí nesledují porno. Výzkumnice o jeho rizicích i přínosu

Premium

Zprávy se sexuálním obsahem či pornografie vyvolávají silné emoce, někdy i morální paniku. Michaela Šaradín Lebedíková se na ně snaží dívat vědeckým pohledem. „Společnost ještě není úplně připravena...

1. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.