Filmař v krátkých snímcích ukazuje obyčejnou, ale půvabnou tvář Slovácka

O krátké medailonky, které odhalují zdánlivě obyčejnou, o to však půvabnější tvář regionu, se dělí skrze projekt Slovácko jako malované.

„Říkám tomu trošku nadneseně ‚impresionistické filmové obrazy‘. Jelikož odedávna obdivuji tvorbu impresionistických malířů, jako byli Claude Monet s jeho překrásnými zahradami a lekníny, Pissarro, Renoir, Lebasque a řada dalších, kteří vesměs zachycovali především půvaby a náladu francouzského venkova. Jejich obrazy ve mně vyvolávají příjemné pocity, vzpomínky, emoce, odrážejíc jakési zvláštní kouzlo a prchavost okamžiku,“ vysvětluje filmař.

Na jeho kontě už je například film Nádherný svět nejen o Slováckém roku v Kyjově, cyklus příběhů z kraje protkaného vinohrady Slovácké obrázky, dokumenty pro Babylon České televize nebo cyklus České kořeny o lidech, kteří v roce 1968 emigrovali a žijí v cizině.

Jeho současný projekt je mnohem menší, o to víc ale chytí za srdce. „Každá pěkná scenérie či zajímavý detail, který při svých toulkách uvidím a podaří se jej zachytit, mi působí vzápětí drobnou radost... Možná tyto filmové miniatury udělají radost i ostatním. Rád bych pokračoval dál, jelikož tady u nás, okolo Kyjova a vůbec na Slovácku, je řada krásných zákoutí. A časem se chci na některá místa vrátit a vyobrazit je v proměnách ročních období,“ plánuje Kubák.

I když výsledný klip, kterých je zatím na webu slovackojakomalovane.cz zveřejněných devět, má jen minutu a čtvrt, práce na jedné filmové miniatuře zabere asi tři dny. Od natočení přes výběr ze stovek záběrů až po střih, výběr hudby a použití autentických zvuků, jež Tomáš Kubák na místě zachycuje na externí mikrofon.

Je to pro mě relax, popisuje filmař

Prostřednictvím této práce se filmař částečně vrací ke své původní výtvarné profesi. Začínal totiž jako typograf a grafik, jeho vášní byla vždy fotografie.

„Tyto filmové miniatury trochu připomínají focení. Dávám si načas. Čekám na příhodné světlo, nastavím si expozici, na rozdíl od natáčení dokumentů se vyhýbám hektickým situacím a speciálním efektům. Vznikne vlastně pohyblivá fotka,“ vysvětluje, že Slovácko jako malované je pro něj čistý relax.

A právě tak by mělo působit i na diváky. Jako pohlazení po duši třeba i v pošmourných zimních dnech, jaké jsou právě teď. A možná díky nim lidé objeví nové pohledy na místa, která důvěrně znají.

„Četl jsem verš od Jaroslava Seiferta: ‚Prchávaje někdy od lidí, vidím to, co jiní nevidí.‘ A já bych rád pomocí obrazu, zvuků i hudby lidem přiblížil to, co někdy možná míjí,“ naznačuje autor filmových miniatur, které poprvé zveřejnil 17. listopadu. Symbolicky jako svůj příspěvek k oslavě svobody, která pro něj mimo jiné znamená i svobodu tvorby.

Snímky jsou určené pro sociální sítě a web. A i když to nebylo účelem, jsou hezkou reklamou na Slovácko jako takové. „Pokud budou využité kýmkoliv kdekoliv pro propagaci kraje, tak budu jen rád,“ směje se Tomáš Kubák.