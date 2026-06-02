Kousalo je spodní prádlo, tak začali šít vlastní. Jejich boxerky zářily v Survivoru

„Látku nám upletou v Brně a samotné šití se děje v naší dílně v Lipovci v srdci Moravského krasu,“ přibližuje Slouka.
Dnes žijí v Olomouci, ale právě z vesnice na Blanensku pod vysílačem Kojál pocházejí. „Rodinné zázemí v obci nám umožnilo dílnu zařídit po svém a bez obřích nákladů na nájem ve městě,“ vysvětluje podnikatel volbu lokality.
Šití v Číně je pro ně tabu. Vsadili na české švadleny a dnes slaví úspěch
Nyní přidávají ještě druhou v Prostějově. „Je to pro nás srdcovka, protože se historicky jedná o hlavní město českého textilu,“ podotýká Slouka s odkazem na slavný oděvní podnik OP Prostějov.
Frustrace z drahého značkového prádla, které „člověka už v poledne začne škrtit a kousat, přitom do večera je ještě daleko“, přimělo Sloukovy a Abrahama jednat. V roce 2023 začaly vznikat první designy jejich výrobků a v tom následujícím je majitelé firmy testovali. Loni spustili e-shop s poetickým názvem Zažij nebe, který má symbolizovat klid a volnost, a odstartovali prodej „naostro“.
Sebevražda? Jít proti proudu se vyplatilo
Nejvíc zboží se prodá právě online. „Víme ale, že si zákazníci chtějí materiál nejdřív osahat, proto jsme fyzicky dostupní i ve vybraných prodejnách sítě Place Store,“ upozorňuje Slouka. Lidé tak najdou zboží v obchodech například v Praze, Brně nebo v Olomouci.
„Když jsme začínali, všichni nám říkali, že vyrábět vše na vlastní pěst v Česku místo zadávání produkce do Asie je sebevražda,“ vzpomíná podnikatel. Jít proti proudu se jim ale prý vyplatilo.
Látky šijí a barví v rodinné pletárně v Brně. „Každý centimetr nám tak projde rukama,“ pochvaluje si spolumajitel firmy s tím, že díky tomu mají nad procesem výroby kontrolu. „Zpětně bych neměnil vůbec nic. Od začátku jsme věděli, že tohle je naše cesta,“ prohlašuje.
I když na začátku netušili, jak neuvěřitelně složitá textilní výroba je, nakonec se s tímto úkolem popasovali od A do Z. „Každé zpoždění u dodavatele vám zboří celý plán. Je to velká škola trpělivosti a pokory k řemeslu,“ přidává Slouka i ne úplně pozitivní zkušenosti – zkrátka někdy musí čelit překážkám. Při čtení pozitivních recenzí si ale prý říká, že veškeré úsilí stálo za to.
Zároveň podnikání zásadně změnilo soužití manželů Sloukových. Vyhovuje jim práci a rodinný život v podstatě neoddělovat. „Projektem žijeme, je zkrátka nedílnou součástí téměř každého našeho dne,“ odhaluje tvůrce spodního prádla. „Jako partnery nás to ale neuvěřitelně spojilo. Zjistili jsme, že se v týmu skvěle doplňujeme a máme k sobě obrovský respekt. Víme, že když jeden nemůže, druhý zabere.“
Neplánovaná reklama
A v čem tkví kouzlo jejich produktů? „Naším svatým grálem je bambusová viskóza,“ vyzdvihuje podnikatel s tím, že materiál z dřevitých stébel má řadu benefitů. Z hlediska jemnosti, odvádění vlhkosti a pocitu na kůži prý bavlnu drtivě poráží. Jejich textil navíc získal nejvyšší potvrzení zdravotní nezávadnosti. „Kdo tohle zažije, nic jiného už nechce,“ usmívá se.
Na první příčce prodejnosti se drží boxerky Zeus, které se osvědčily jednomu z účastníků v loňské sérii reality show Survivor. „Žádná domluvená reklama to nebyla, prostě si je náš zákazník sbalil jako svůj oblíbený kousek na přežití. Měli jsme z toho v týmu obrovskou radost,“ vzpomíná se smíchem Slouka.
Růžové spodky Michala Skalického v soutěži zaujaly některé diváky natolik, že to byla pro firmu dobrá reklama. Lidé je samostatně pořídí za 600 korun, při nákupu více kusů se cena za jedny snižuje.
U žen zase největší úspěch sklízí podprsenky a tanga. Kalhotky na webu stojí kolem čtyř stovek, cena vrchní části spodního prádla se pohybuje od 800 po 1 100 korun. Značka nabízí různá barevná provedení a střihy.
„V roce 2025 jsme vystřelili z nuly na obrat 13 milionů korun a prodali 30 tisíc kusů prádla,“ vyčísluje Slouka. Cílem pro letošek je trend růstu udržet a připravit úspěšnou expanzi do zahraničí. „Naší prioritou zůstává spodní prádlo. Chystáme nové kolekce,“ poodhaluje plány do budoucna.