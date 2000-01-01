náhledy
Po více než šesti dekádách půjde bývalá zásobárna součástek pro slavný Zetor k zemi. Slévárna Heunisch v brněnské Líšni ukončila provoz před necelým rokem. Na začátku listopadu ji pak čeká definitivní konec, pustí se do ní demoliční četa. Na jejím místě následně postaví firma CTP dvoupodlažní halu, jež se stane součástí sousedního CTParku Líšeň.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Původně továrna sloužila výhradně k produkci komponentů pro traktory Zetor. V 80. letech prošla významnou modernizací, v rámci níž došlo i na instalaci německých horkovzdušných pecí. Jednou z nich je i kuplovna Linda.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Tavební pec sahá až na střechu slévárny, odkud probíhala vsázka jak šrotem, tak palivem, kterým byl koks.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Po revoluci vznikl samostatný podnik, který rozšířil svoji klientelu i mimo Zetor. Dodával součástky do automobilového průmyslu i třeba pro zemědělskou techniku.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V roce 1998 se podnik úplně osamostatnil, o sedm let později nicméně zbankrotoval. V návaznosti na to odkoupila slévárnu německá firma Gißerei Heunisch, která ve výrobě pokračovala až do loňského října.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Průběh její výroby se však neobešel bez kontroverzí. Právě z těchto komínů se několik let linul zápach, na který si stěžovali lidé bydlící v okolí.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V těchto prostorách se za největšího provozu pohybovala až tisícovka pracovníků denně. „Ke konci provozu už jich bylo méně, přibližně 200 kmenových zaměstnanců a zhruba 50 agenturních,” upřesnil Hynek Zbranek z Muzea města Brna.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Uzavření slévárny rodinu Heunischů zarmoutilo natolik, že se v poslední den výroby přijela do továrny podívat i manželka zesnulého Jense Heunische. „Nebýt smrti pana Heunische, nemyslím si, že by společnost slévárnu prodala. Byl to opravdu rodinný podnik,” uvedl Jan Pavelek, projektový manažer developerské firmy CTP.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Loni v říjnu odkoupila slévárnu od německého majitele společnost CTP, která má v plánu halu zdemolovat a začít na jejím místě s novou výstavbou.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Celý objekt zaujímá prostor přes 70 tisíc metrů čtverečních. „Momentálně chystáme demoliční výměr, který by měl být připravený na konci října. Na začátku listopadu bychom rádi začali s demolicí,” nastínil ředitel výstavby CTP pro jihomoravský region Michal Dospěl.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Na místě zbourané slévárny vyroste dvoupodlažní hala. „V tuto chvíli zpracováváme studii a připravujeme ekonomický model haly, která by mohla nabídnout nová pracovní místa,” sdělil Dospěl.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Firma CTP se v rámci demolice podle Dospěla musí vypořádat i s ekologickou zátěží spojenou s ropnými produkty a chromem.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Po konci slévárny Heunisch zůstávají v Brně v provozu už pouze menší podniky. Hlavními důvody jsou podle Pavelka energetická náročnost a nutnost podléhat ekologickým nařízením.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Výroba v hale skončila velmi narychlo. „Majitelé tu vlastně nechali skoro vše, co nemá nějakou větší hodnotu a co se jim nevyplatilo odvézt do Německa,” vysvětlil Zbranek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Opuštěné zůstaly i šatny zaměstnanců, které se vyklidí v následujících týdnech, aby byla budova připravena na demolici.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Zaměstnanci za sebou zanechali i pracovní vybavení, jakým je například žáruvzdorný oblek.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Součástí objektu je i kryt civilní ochrany, který byl ovšem dlouhou dobu nevyužívaný, a tak ho majitelé předělali na sklad. V něm se uchovaly části stavebního archivu z 50. let.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
V průběhu fungování slévárny byla značná část těžkého vybavení zrekonstruovaná. Nové kusy velké techniky ovšem v Evropě nenajdou využití, a budou tak zničeny.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Ve středu 9. září byla poslední možnost prohlídky areálu pro veřejnost. V následujících týdnech už začnou demoliční práce.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Bourání kontroverzní stavby v areálu bývalého Zetoru potrvá tři čtvrtě roku. „V červnu příštího roku by měl být prostor nachystaný na budoucí výstavbu,” upřesnil Dospěl.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA