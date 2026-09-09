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OBRAZEM: Naposledy v brněnské slévárně. Vyráběla součástky pro Zetor i páchla

Fotočlánek   17:11
Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9.... Poslední prohlídka brněnské slévárny Heunisch, která loni ukončila provoz. (9....
Po více než šesti dekádách půjde bývalá zásobárna součástek pro slavný Zetor k zemi. Slévárna Heunisch v brněnské Líšni ukončila provoz před necelým rokem. Na začátku listopadu ji pak čeká definitivní konec, pustí se do ní demoliční četa. Na jejím místě následně postaví firma CTP dvoupodlažní halu, jež se stane součástí sousedního CTParku Líšeň.

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