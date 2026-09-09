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Šest poškozených vozů, rozbitá okna. Zbrojováci zničili vlak, který sami vypravili
Utržená umyvadla či rozbité držáky papírových ručníků ve slávistickém Edenu nestačily. Příznivci fotbalové Zbrojovky pokračovali ve svém výtržnictví také ve vlaku cestou zpátky do Brna. Poškozeno má...
Slavia - Zbrojovka 4:0, mistr si pomohl penaltou, v závěru už to byla exhibice
Souboj o první místo ve fotbalové lize vyzněl jasně pro mistra. Slavia v 7. kole porazila Zbrojovku Brno 4:0, když dva góly dal Chorý, jednou se trefili střídající Ayaosi a Jurásek. Pro nováčka je to...
Máme ze života peklo, stěžují si ve Znojmě na sousedy. Brzdí nás zákony, naříká město
Potyčka téměř třicítky lidí na plovárně ve Znojmě, hromadná rvačka na náměstí Komenského, problémová lokalita ulic Dolní Česká a Zámečnická i starší incidenty, kdy skupina chlapců topila malého hocha...
Nedolitek Coca-Coly za korunu, lahev jako úplatek. Před 55 lety začala výroba u Brna
Dnes stojí lahev Coca-Coly v regálu mezi desítkami dalších nápojů. Před 55 lety však byla něčím výjimečným. V Československu symbolizovala Západ, sháněla se přes známé a sloužila i jako úplatek....
Sloužil tam Arazím, teď v opuštěném areálu z Četnických humoresek staví byty
Areál mezi Štefánikovou a Staňkovou ulicí v brněnském Králově Poli se proslavil jako místo natáčení známého televizního seriálu Četnické humoresky. Právě tady sloužil strážmistr Karel Arazím v podání...
Dávní komunisté? Marx indiány vůbec nepochopil. Spisovatel vyvrací mýty
Taky díky románům Karla Maye chápeme indiány romanticky, ale unikají nám důležité historické souvislosti. Třeba, že byli ve své době klíčovými dodavateli evropského oděvního průmyslu. Nebo že jimi...
Akvarijní svět v Brně bude mezi evropskou špičkou. Láká na 400 tisíc živočichů
Titanic, Tutanchamon, Space Mission či Šmoulové. To jsou názvy výstav, které v minulosti na brněnském výstavišti přivítaly stovky tisíc lidí. Zhruba za dva roky tu však vznikne nové lákadlo, které...
OBRAZEM: Naposledy v brněnské slévárně. Vyráběla součástky pro Zetor i páchla
Po více než šesti dekádách půjde bývalá zásobárna součástek pro slavný Zetor k zemi. Slévárna Heunisch v brněnské Líšni ukončila provoz před necelým rokem. Na začátku listopadu ji pak čeká...
Odměna za sudetoněmecký sjezd. Festival získal v Mnichově evropskou medaili
Festival Meeting Brno získal v Mnichově Bavorskou evropskou medaili. Bavorská vláda organizátory ocenila za dlouhodobé úsilí o česko-bavorské smíření, přeshraniční dialog a posilování evropských...
Seniorka uvázla ve studni, špatně dýchala. Její sténání zaslechl soused a začal jednat
Perné chvíle si prožila v pondělí odpoledne seniorka na své zahradě v Moravských Knínicích na Brněnsku. Více než osmdesátiletá žena slezla po žebříku do studny, nahoru už se ale z podzemní pasti sama...
Nenápadná ves ovládla hned dvě soutěže. Porota ocenila spolkový život i vinařství
Na první pohled je Čejč na Hodonínsku nenápadná vesnice, která se ztrácí mezi okolními vinařskými velikány v podobě Kobylí, Čejkovic či Mutěnic. Pro porotu soutěže Vesnice roku však právě ona...
Artis vyloupil Slavii. Talent za 75 milionů i vytoužený útočník pro Nádvorníka
Po zápase s Plzní měl brněnský Artis jediný cíl: do konce přestupního období přivést hrotového útočníka. „Musí to být posila do základu,“ měl jasno trenér Roman Nádvorník. A posílení ofenzivy se na...
Skóroval v Plzni, teď míří do Brna. Zbrojovka dotáhla přestup Soliua
Poslední dílek do Svědíkovy skládačky. Na závěr přestupového období přivedla brněnská Zbrojovka posilu do ofenzivy. Z prvoligového Slovanu Liberec přichází Afolabi Soliu na hostování do konce...
Neměli jsme mít dítě, říká si každý desátý rodič. Psycholožka mluví o rodičovské lítosti
Své dítě milují, snaží se mu být co nejlepším rodičem, ale přesto dlouhodobě litují svého rozhodnutí, že ho kdy měli. To je realita řady matek i otců, o nichž se však ve společnosti příliš nemluví....
Náš podpis na kandidátce je falešný, tvrdí tři lidé. Čtvrtý souhlasil nevědomky
Čtyři lidé se v Židlochovicích na Brněnsku krátce po zveřejnění jmen na kandidátních listinách do komunálních voleb vzdali své kandidatury – tři z nich o své kandidatuře za uskupení Lepší...
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Rozhodnuto. Evropská komise schválila přes miliardu na dostavbu Arény Brno
Evropská komise v pondělí schválila veřejnou podporu ve výši 53 milionů eur, tedy zhruba 1,28 miliardy korun, na dokončení výstavby multifunkční haly Aréna Brno. Navýšení podpory navazuje na...
Líšeň jsem miloval, Artisu nefandím. Kouč Valachovič: Tradice se měly zachovat
S fotbalovou Líšní klepal na dveře ligové elity, a přestože se tam Artis Brno v této sezoně už pod novou identitou dostal, trenér Milan Valachovič u toho chybí. Momentálně hledá talenty pro...