Těžký průmysl v brněnské Líšni končí. Páchnoucí slévárnu nahradí tři nové haly

Oldřich Haluza
  12:45
Výroba ve slévárně Heunisch v brněnské Líšni ještě neskončila, její budovy a další pozemky už však mají nového majitele. Od německé slévárenské rodiny Heunischů je koupila developerská firma CTP, podle informací iDNES.cz za nižší stovky milionů korun. Plánuje zde postavit tři nové průmyslové haly, čímž rozšíří svůj sousední CTPark Líšeň na místě bývalého areálu Zetoru.
Slévárna Heunisch v brněnské Líšni

Slévárna Heunisch v brněnské Líšni | foto: Anna Vavríková, MAFRA

25 fotografií

Slévárna Heunisch byla v posledních letech hojně kritizovaná lidmi z okolí kvůli obtěžujícímu zápachu z výroby zaměřené na odlitky komplikovaných tvarů nejen pro automobilový průmysl. Ukončení jejího provozu je v plánu v listopadu, aktuálně už pouze dodělává objednávky. Že podnik zavře, oznámili jeho majitelé letos v únoru. Krok odůvodnili negativním vývojem podmínek pro evropský zpracovatelský trh.

Úleva pro tisíce lidí, zapáchající slévárna zavře. To nejhorší ale teprve přijde

Po skončení výroby bude následovat postupné vyklízení budovy. Stěžejní část zaměstnanců odejde do konce roku, zůstane jen menší počet pracovníků, kteří musejí dotáhnout administrativu spojenou se zavřením provozu, což potrvá nejpozději do poloviny příštího roku. Objekty jsou aktuálně už v majetku CTP, slévárna tak svou činnost dobíhá v nájmu za symbolickou částku. Firma původní areál posledních pět let proměňuje v moderní průmyslovou zónu.

Budovy a pozemky slévárny nabídli majitelé podniku společnosti CTP přes zprostředkovatele. „Dostali jsme nabídku a pak jsme si ani ne do měsíce řekli, že se domluvíme. Bylo to rychlé, protože tu byli další zájemci,“ řekl ředitel výstavby CTP pro jihomoravský region Michal Dospěl. O obchodu jako první informovaly Hospodářské noviny.

V brněnské slévárně Heunisch vyrábějí náročné odlitky z šedé litiny. Při výrobě vzniká nepříjemný zápach, který trápí obyvatele okolní zástavby.
Vizualizace budoucí dvoupatrové haly, které developerská společnost CTP přezdívá doubledecker. V pozadí s červenými pruhy budovy, kde působí Zetor. Předtím sídlil v celé ploše na fotografii.
Příští rok bude CTP chystat demoliční výměr a potřebné dokumenty pro povolení výstavby tří hal. Nové prostory poslouží pro výrobu, případně e-commerce, tedy jako sklady pro online obchody. Ke zbourání slévárenských budov dojde pravděpodobně až v přespříštím roce, na demolici navážou stavební práce.

Asi 150 metrů od dnešní slévárny se nachází konečná tramvajové linky 10 Stránská skála. Právě vynikající dostupnost MHD považuje Dospěl za výhodu pro budoucí klienty a jejich zaměstnance.

Halu Zetoru nahradí „doubledecker“, zpřístupní se i cesta ke Stránské skále

„Není moc industriálních parků, kam jezdí tramvaj. Bývalý Zetor je v tom možná i český unikát, snad jen v Ostravě mají něco podobného. V Brně je jediný. V tramvaji vidíme obrovský potenciál pro CTPark Líšeň,“ zdůraznil Dospěl. Přístup k tramvaji plánuje developer upravit a vylepšit. Pro plánovaný chodník už má stavební povolení, vznikne do července příštího roku. Povede okolo fabriky ZKL Brno a vyrůstající náhrady bývalé kovárny.

Nové využití po ozubárně a kovárně Zetoru

Do nových hal se mají nastěhovat ideálně firmy zaměřené na výrobu. „Výroba tam patří,“ poznamenal ředitel výstavby CTP. Starosta Líšně Břetislav Štefan (SOCDEM) by si tam nicméně představoval jiné využití. „Byl bych rád, kdyby tam byly ‚čistší‘ provozy jako kanceláře, výzkum, vývoj. Od těžkého průmyslu je to ale i tak posun,“ podotýká starosta s tím, že panují obavy z nárůstu dopravy.

Momentálně developer v areálu staví dvě budovy. Na místě takzvané ozubárny Zetoru, kde ještě loni vznikaly díly do převodovek a motorů pro Zetor, roste unikátní dvoupodlažní hala, takzvaný doubledecker.

CTP rozšiřuje svůj areál v Brně na dvojnásobek, pozemky koupil od Zetoru

Je specifická tím, že každé patro bude mít vlastní nájezd pro kamiony, což umožní částečné umístění ve svahu. Nabídne 50 tisíc metrů čtverečních prostor pro výrobu, logistiku a služby. Hotová bude do konce letošního roku, o jejím kompletním obsazení ještě nemá CTP jasno.

Minulostí je už také někdejší kovárna výrobce traktorů. Tu nahrazuje nová hala, jež se chystá na míru firmě Rohlík.cz. Kurýrní služba rozvážející potraviny do domácností je v areálu od začátku jeho proměny. Současný objekt už jí nestačí, a tak dostane nové, dvojnásobné prostory. Přestěhuje se tam v příštím roce.

Výroba nových modelů traktoru

Končící slévárna je podle starosty Štefana jedním z posledních reliktů po Zetoru. Slavná značka už v areálu využívá pro výrobu jen dvě menší haly, a to ještě v nájmu, protože veškeré pozemky a budovy prodala před několika lety právě CTP. Většinu výroby majitel přesunul do Indie, loni propustil z brněnského závodu 200 zaměstnanců.

Aktuálně v Zetoru působí asi 150 pracovníků, firma zároveň nabírá nové posily na obchodní a finanční oddělení a nákupčí. Podnik se nyní plně soustředí na vývoj nových strojů a výrobu nového modelu traktoru s výkonem od 130 do 171 koní.

Drahé energie a peníze Zetor dusí. Nový moderní traktor nás zachrání, věří šéf

„Pro letošní rok bylo klíčové úspěšně nastartovat sériovou výrobu nové Řady 6, což se počátkem letních prázdnin povedlo. Do konce roku plánujeme těchto nových strojů vyrobit několik desítek kusů,“ hlásí ředitel Zetoru Róbert Harman s tím, že se daří plnit vytyčený výrobní plán.

Z hlediska vývoje upírá Zetor pozornost ke strojům o výkonech 100 a 200 koní. Věnovat se hodlá rovněž rozvoji obchodu s náhradními díly. „Od zákazníků evidujeme stížnosti na to, že se na trhu objevují nekvalitní náhražky našich originálních dílů, proto chystáme revizi našeho sortimentu a budeme se této oblasti strategicky věnovat,“ vysvětluje Harman.

5. února 2025
Vstoupit do diskuse

