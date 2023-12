Kritizovaná slévárna se snaží zmírnit zápach, u odlitků změní používané pojivo

Slévárna předložila koncem listopadu krajskému úřadu návrh řešení pro omezení pachových látek z výroby spolu se souhrnem dosavadních provedených prací a výsledků snižování pachové zátěže a VOC.

„Podle měření jsme snížili emise VOC látek téměř o dvě třetiny, tedy na hodnoty mírně nad 50 mikrogramy na metr krychlový. I přes jejich značný úbytek nedošlo k výraznému omezení pachové stopy. Prokázalo se to, co jsme deklarovali dříve – že snížení emisních látek neznamená přímou úměru v redukci pachů. Pokles emisí není zcela účinný způsob, jak eliminovat i pachovou stopu,“ uvedla mluvčí slévárny Kateřina Svobodová.

„Ve výrobě pachově nejnáročnějších položek plánujeme tam, kde to bude technicky možné, nahradit problematické organické pojivo anorganickým. Testy, které jsme ukončili v listopadu, ukázaly, že by se mohlo jednat o reálnou cestu při zachování základního předpokladu, že jsme schopni i s použitím anorganických pojiv zabezpečit výrobu stejně kvalitních odlitků, jako doposud,“ dodala.

Nový typ organického pojiva začala slévárna používat v roce 2019 kvůli tomu, že šlo o pojivo nové generace, které je šetrnější k životnímu prostředí.

Protesty obyvatel z okolních čtvrtí vedly k tomu, že Jihomoravský kraj stanovil nové podmínky pro provoz slévárny. Mimo jiné je to přísnější limit pro těkavé organické látky a častější měření emisí, a to i u deseti nových látek, které se v jiných slévárnách neměří. Emise by měly klesnout na třetinu. Proti tomuto rozhodnutí se slévárna odvolala k ministerstvu životního prostředí, to ale dalo loni v červenci za pravdu krajskému úřadu.

Rozhodnutí letos v dubnu potvrdil i brněnský krajský soud, k němuž podala slévárna žalobu. Vedení firmy průběh soudního sporu až do jeho skončení nechce komentovat. Neupřesnilo ani, zda podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Slévárna Heunisch v brněnské Líšni vyrábí odlitky z šedé litiny složitých tvarů, které využívají výrobci nejen v automobilovém průmyslu. Právě složitost těchto tvarů vyžaduje použití dvou různých směsí. Z jedné je vyrobena forma a z druhé potom jádra, která umožňují vytvářet v odlitku dutiny. Největší množství emisí vzniká při tuhnutí taveniny a vytloukání odlitků z formy.

Naprostá většina výroby slévárny je určená pro zahraniční trh. Čtyři procenta odlitků ze šedé slitiny loni putovala k tuzemským odběratelům, zejména pro traktorovou výrobu firmy Zetor Tractors, se kterou továrna sousedí, a také do společností Tedom a Bock.