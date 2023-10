S aktuální technikou snížit zápach nedokážeme, tvrdí kritizovaná slévárna v Brně

Podnik podle nich dva roky zkoušel kvůli omezení zápachu odlišné výrobní materiály a technologie. Proti zápachu protestují obyvatelé z okolí slévárny, která se nachází v Líšni.

„Jsme jediná slévárna konfrontovaná s takto nízkým limitem na těkavé organické látky (TOC). V současné době bohužel neexistuje dostupná technika, která by nám umožnila emise okamžitě takto snížit. Rádi bychom k dodržování tohoto limitu postupně dospěli, ale budou zapotřebí roky výzkumu,“ sděluje Heunisch.

Protesty obyvatel z okolních čtvrtí vedly k tomu, že Jihomoravský kraj stanovil nové podmínky pro provoz slévárny. Mimo jiné je to přísnější limit pro těkavé organické látky a častější měření emisí, a to i u deseti nových látek, které se v jiných slévárnách neměří. Emise by měly klesnout na třetinu.

Heunisch nicméně upozorňuje, že nižší limit těkavých organických látek automaticky neznamená nižší pachovou zátěž. „Stávající normy a limity nedokážou pachy reálně uchopit a řešit je, proto je třeba společně hledat nová řešení,“ vyzývá ředitel slévárny.

Ta se proti rozhodnutí o snížení emisí na třetinu odvolala k ministerstvu životního prostředí, to však dalo loni v červenci zapravdu krajskému úřadu. Rozhodnutí letos v dubnu potvrdil i brněnský krajský soud, k němuž podala slévárna žalobu. Vedení firmy průběh soudního sporu až do jeho skončení nechce komentovat. Neupřesnilo ani, zda podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

Vyrábí odlitky složitých tvarů

Slévárna Heunisch vyrábí z šedé litiny odlitky složitých tvarů, které využívají výrobci nejen v automobilovém průmyslu. Právě složitost těchto tvarů vyžaduje použití dvou různých směsí. Z jedné je vyrobena forma a z druhé potom jádra, která umožňují vytvářet v odlitku dutiny. Největší množství emisí vzniká při tuhnutí taveniny a vytloukání odlitků z formy.

„Testovali jsme různé materiály i různé technologie výroby a v současné době využíváme to nejkvalitnější, co má současné slévárenství k dispozici. Pach se ale ani tak nepodařilo snížit. V současné době ještě čekáme na výsledky testů u technologií, které mají omezovat zápach u výduchů,“ podotýká Bouška.

Naprostá většina výroby slévárny je určená pro zahraniční trh. Čtyři procenta odlitků ze šedé slitiny loni putovala k tuzemským odběratelům, zejména pro traktorovou výrobu firmy Zetor Tractors, se kterou továrna sousedí, a také do společností Tedom a Bock.

V pondělí v 17 hodin se k zápachu ze slévárny uskuteční veřejná debata na Základní škole Bzenecká.