Slavnost k blahořečení umučených kněží bude na výstavišti, čekají se tisíce lidí

Slavnost, která dovrší blahořečení kněží Jana Buly a Václava Drboly, se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti. Biskupství očekává tisíce návštěvníků, katedrála by pro ně kapacitně nestačila. Oba kněží patří k obětem komunistické totality v Československu, byli odsouzeni ve zmanipulovaných procesech a popraveni.
Brněnský biskup Pavel Konzbul zdůraznil, že oba dokázali před smrtí odpustit svým mučitelům. Veškeré akce spojené s blahořečením se ponesou v duchu hesel Věrnost pravdě, Síla lásky a Moc odpuštění.

Pro výstaviště se církev rozhodla kvůli vysoké kapacitě areálu, možnostem parkování i dostupnosti hromadnou dopravou. „Je to ideální prostor. Věříme, že bude vyhovovat návštěvníkům z diecéze, z celé republiky i ze zahraničí,“ uvedl za organizační tým Zdeněk Novák.

Byli oběťmi provokace v babickém případu. Faráře připomíná pamětní deska

Dopolední komponovaný program a slavnostní mše se uskuteční v pavilonu F, kam by se mělo vejít zhruba 6 tisíc sedících. Organizátoři s předstihem spustí registraci návštěvníků, kteří tak získají místenky.

Slavnosti se jako papežský legát zúčastní kanadský jezuita Michael Czerny, brněnský rodák, jehož rodina v roce 1948 emigrovala. „Kardinál Czerny má k Brnu vztah, strávil tady v posledních letech několik měsíců. Jsme rádi, že přijede zrovna on. Díky svým rodičům dokáže pochopit, co se v této zemi odehrávalo,“ poznamenal Konzbul.

K blahoslaveným se věřící mohou modlit

Před červnovou slavností chystá biskupství řadu akcí, aby na příběh Buly a Drboly upozornilo nejen věřící, ale celou společnost. Vzniká animovaný film, budou se konat výstavy, setkání církevních škol nebo poutě.

Papež Lev XIV. podepsal dekret o blahořečení Buly a Drboly loni v říjnu. Blahořečení je předstupněm k uznání člověka za svatého. „Znamená to, že církev oficiálně a veřejně prohlašuje, že dotyčný je ve slávě boží, že může být veřejně uctíván a že se stává pro věřící vzorem křesťanského života a věrnosti Kristu,“ přiblížil Karel Orlita, jenž vedl diecézní část procesu blahořečení.

Kněží seděli v době vražd ve vězení. Přesto je za ně komunisté popravili

K blahoslaveným se věřící mohou modlit a prosit u nich o přímluvu. Zároveň jde o morální rehabilitaci oběti totality a varování před každou formou státní svévole, doplnil Orlita. Podle Konzbula reprezentují Bula a Drbola i další oběti komunismu - zavražděné, vězněné, pronásledované či zbavené domova a majetku.

Bula a Drbola figurovali v takzvaném babickém procesu. Vražda tří funkcionářů v Babicích na Třebíčsku posloužila na počátku 50. let komunistům jako záminka k represím proti katolické církvi. Drbola je rodák ze Staroviček na Břeclavsku a před smrtí byl babickým farářem. Bula pocházel z Lukova u Moravských Budějovic a sloužil v Rokytnici nad Rokytnou. Oba byli popraveni oběšením v Jihlavě. Jde o první blahořečené oběti komunismu v Česku.

