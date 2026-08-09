Obrněné vozidlo s hotovostí z bankovních trezorů projíždělo serpentinami mezi Rousínovem a Slavkovem u Brna. V prudké zatáčce ale najednou řidič zastavil. Právě ve skrytém místě na Vyškovsku totiž čekala skupina převlečená za policisty, s kuklami na hlavách, samopaly i maketou výbušniny a bazuky.
Oba muže z bezpečnostní agentury rychle spoutali, se zavázanýma očima je naložili do zadní části vozu a celou dodávku unesli do odlehlého lesa. Tam lupiči přeložili kufry s penězi do připraveného auta, posádku zamkli uvnitř a zmizeli. Na místě nezanechali otisk prstu ani kousek DNA.
Podle jedné z verzí pachatelé sumu nevhodně investovali a bankovky tak skončily v rukou lidí, kterým je svěřili k zúročení.