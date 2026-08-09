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Obří loupež už 20 let fascinuje. Expolicisté ukradli 77 milionů, pak uškrtili komplice

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  20:00

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Takhle kriminalisté ohledávali vůz bezpečnostní služby, který ráno 9. srpna 2006 u Slavkova na Vyškovsku přepadli ozbrojení lupiči oblečení v černých policejních kombinézách. | foto: ČTK

Během chvíle bez jediného výstřelu zmizeli se 77 miliony korun a roky unikali před spravedlností. Od slavné „slavkovské loupeže“, jedné z největších v české historii, dnes uplynulo rovných 20 let a svým příběhem stále fascinuje.

Obrněné vozidlo s hotovostí z bankovních trezorů projíždělo serpentinami mezi Rousínovem a Slavkovem u Brna. V prudké zatáčce ale najednou řidič zastavil. Právě ve skrytém místě na Vyškovsku totiž čekala skupina převlečená za policisty, s kuklami na hlavách, samopaly i maketou výbušniny a bazuky.

Oba muže z bezpečnostní agentury rychle spoutali, se zavázanýma očima je naložili do zadní části vozu a celou dodávku unesli do odlehlého lesa. Tam lupiči přeložili kufry s penězi do připraveného auta, posádku zamkli uvnitř a zmizeli. Na místě nezanechali otisk prstu ani kousek DNA.

Podle jedné z verzí pachatelé sumu nevhodně investovali a bankovky tak skončily v rukou lidí, kterým je svěřili k zúročení.

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