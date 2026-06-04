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Je tam neřešená šikana, říkají rodiče dětí ze školy, kde se žák pokusil o sebevraždu

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  13:51
Případ žáka, který se v pondělí pokusil o sebevraždu přímo v budově Základní školy Komenského ve Slavkově u Brna, vyvolal reakce některých rodičů. Ti podle CNN Prima News upozorňují na to, že se podle nich na škole dlouhodobě objevují problémy ve vztazích mezi žáky a mluví o šikaně. Ředitelka Věra Babicová ale tvrdí, že pondělní událost se šikanou nesouvisí. Případem se dále zabývá policie i Česká školní inspekce.

Základní škola Komenského ve Slavkově. | foto: Wikimedia Commons

Na redakci CNN Prima News se obrátilo několik rodičů, kteří tvrdí, že se ve škole vyskytují případy šikany. Podle jednoho z nich se problémy týkají nejen vztahů mezi žáky, ale také komunikace mezi některými učiteli a dětmi.

„Ta šikana tam prostě jede. Ať už jde o vztahy mezi žáky, nebo mezi pedagogy a žáky. Myslím si, že mají dost asistentů i psychologů, ale dlouhodobě to tam nikdo neřeší,“ uvedl pro CNN Prima News otec jednoho ze žáků školy.

Další žena, která se obrátila na televizi, tvrdí, že se šikana podle jejích zkušeností objevuje napříč několika třídami ve vyšších ročnících. „Dokonce je šikanovaný i jeden chlapec ze 4. třídy, který je tmavé pleti. Děti mu nedávno rozbily dveřmi hlavu a jindy ho zbily. Maminka to zkoušela řešit, ale nepochodila,“ tvrdí žena.

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Zřizovatel školy, město Slavkov u Brna, však uvádí, že radnice dosud neobdržela žádnou oficiální stížnost rodičů týkající se šikany nebo rostoucí agrese mezi žáky. Podle místostarostky Marie Jedličkové (KDU-ČSL) je na 17. června svolána školská rada, která se bude situací zabývat.

Ve třídě, kde se incident odehrál, museli zasahovat psychologové a krizoví interventi. Jejich úkolem je pomoci žákům vyrovnat se s mimořádně náročnou situací. Že by však měl být chlapec šikanovaný, ředitelka Věra Babicová od počátku odmítá.

„Chlapec chtěl zemřít, měl připravený i nějaký dopis na rozloučenou, pravděpodobně to připravoval dlouho,“ sdělila televizi Prima. Redakce iDNES.cz se Babicovou pokusila znovu kontaktovat s žádostí o reakci na tvrzení rodičů o šikaně a vztazích ve škole, zatím však bez odezvy.

Druhý den po nešťastné události krizoví psychologové rozdělili děti do skupin podle stupně zasažení. Vytipovali zároveň i žáky, kteří se v minulosti sebepoškozovali nebo měli jiné problémy, jež by mohly vygradovat.

„Děti nemají stres jen ve škole, ale většinou i mimo ni. Ať už kvůli sociálním sítím nebo třeba problémům v rodině. Někdy se svěří, někdy se ale pomoc nedostane k tomu, kdo by ji potřeboval. Máme kvalitně obsazené školní poradenské pracoviště. Děláme i třeba sociogramy. Prevence je u nás obrovská,“ řekla Babicová s tím, že stresovým faktorem mohly být i přijímačky na střední školu.

Podle ní se u chlapce nedá mluvit o šikaně. „I když si s vrstevníky příliš nerozuměl a byl víc fixovaný na učitele. Ale takhle to někdy ve školním kolektivu bývá. Ve vyučování nebyl žádný signál, že by se něco takového mělo stát. Třeba že by chlapec dostal špatnou známku nebo se s někým pohádal. Třída byla pohodová,“ tvrdí ředitelka.

Celým případem se zabývá také Česká školní inspekce. S ohledem na citlivost události a probíhající policejní prověřování její zástupci nechtějí zveřejňovat bližší podrobnosti.

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