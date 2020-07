Slavkov se musí omluvit autorům napoleonské expozice, rozhodl vrchní soud

ČTK to dnes řekl za žalobce Jakub Samek. Starosta Slavkova se odmítl k věci vyjádřit, dokud nedostane rozhodnutí soudu v písemné podobě.

Podle žalující strany město zneužilo libreto, tedy písemné podklady a nástin výstavy, k vytvoření napoleonské expozice, kterou žalobci považovali za nekvalitní.

Výstava otevřená v opravených stájích a jízdárnách slavkovského zámku v květnu 2013 podle autorů libreta Jakuba Samka a Vladimíra Kočana měla věcné chyby.



Olomoucký vrchní soud ji městu na podzim 2013 nařídil uzavřít, od června 2014 ale byla otevřena podle města jiná výstava podle nového libreta s názvem Austerlitz - malé město velikých dějin. Přístupná byla do podzimu 2019.

Je to pro nás úleva, říkají autoři výstavy

Olomoucký soud ve věci rozhodoval podruhé. Krajský soud v Brně žalobě autorů nejdříve částečně vyhověl, vrchní soud ale rozsudek zrušil a věc vrátil. Loni v lednu krajský soud žalobu ve všech bodech zamítl. Vrchní soud ve věci po dalším odvolání pravomocně rozhodl minulý týden.



„Jsme rádi, že to dopadlo tak, jak dopadlo. Je to úleva, je to satisfakce,“ řekl Samek.

„Dokud neobdržím písemné vyrozumění, nemám co říci,“ napsal ČTK v SMS starosta města Michal Boudný (ČSSD).

Podle žalující strany bylo libreto samostatným předmětem autorského práva a Slavkov jejich autorská práva porušoval. Například při otevření expozice nebyla uvedena jména autorů libreta, ani neměli autorský dohled nad prováděním díla.

Právní zástupkyně města u brněnského soudu dříve uvedla, že žalující strana nepředložila platnou licenční a podlicenční smlouvu na dílo, předloženy podle ní byly smlouvy účelově vyhotovené později tak, aby bylo zabráněno smluvnímu převedení majetkových práv.

Podle ní si žalovaný objednal studii a v rámci toho mu bylo předáno i libreto. Žalovaná strana tedy byla podle ní oprávněna studii i realizační dokumentaci používat.