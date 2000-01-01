Břitvu, kterou si Napoleon Bonaparte pravděpodobně oholil vousy ráno před bitvou u Slavkova nebo lovecká puška, z níž střílel. To jsou příklady dochovaných osobních věcí známého vojevůdce a francouzského císaře, které si mohou lidé od 6. května prohlédnout na zámku ve Slavkově u Brna. Kromě toho si tam s císařem i popovídají.
Autor: Radim Strachoň, MAFRA
Že se skutečně jedná o věci, které Napoleon osobně využíval nebo je vlastnil, zjišťují odborníci v archivech. „Je tam mnoho soupisů vlastnictví. Například necesér byl zmíněný v pamětech jeho blízkého přítele. Na řadě předmětů navíc bývá i popis nebo název, díky čemuž je můžeme sledovat v těchto archivech,“ vysvětluje Alaïs Coupry, kurátorka z francouzské instituce Fondation Napoléon.
S císařem si návštěvníci klidně i popovídají. Součástí výstavy je totiž jeho interaktivní portrét. „Umí být veselý, přísný, zamračený. Je naprogramovaný tak, aby realisticky reagoval na dotazy lidí. Každý návštěvník jich může mít až pět,“ popisuje dodavatel expozice Petr John.
K vidění bude i šavle, kterou Napoleon ještě jako konzul věnoval podle svých slov svému nejstatečnějšímu důstojníkovi Maršálu Neyovi. „Je to pozoruhodný kousek. Čepel šavle je složena ze zbraní, které Francouzi dovezli z Egypta. Tam je buď ukořistili, nebo odkoupili na místních trzích. Zbrojařská dílna ve Versailles z toho následně vyhotovila tuto zbraň,“ přibližuje historii kurátor výstavy a historik Martin Rája.
Všechny předměty se po stovky let dochovaly díky instituci Fondation Napoléon. Ta je získala od vášnivého sběratele, který je skoupil a v 90. letech instituci věnoval. „Většina těchto historických objektů jsou dary, na které je rodina obdarovaného hrdá a předává je z generace na generaci. Pak se je buď některý z dědiců rozhodne věnovat třeba muzeu, nebo je prodá,“ nastiňuje proces Rája.
V České republice je výstava takových předmětů unikátem. „Máme artefakty, které prokazatelně, minimálně krátkou dobu, Napoleonovi patřily. A nebo se alespoň traduje, že mu patřily. Ale takovéto luxusní věci jsou vystaveny z Francie úplně poprvé v republice,“ uznává Rája. Běžně se totiž ani nedostávají ven z Francie, mimo ni jsou teprve po třetí. „Ani ve Francii není možné je běžně spatřit. Fondation Napoléon je totiž půjčuje jen vybraným institucím, a to na krátkou dobu,“ dodává Rája.
Nejvýznamnějším kouskem je cestovní necesér, který obsahuje vše, co takto významný vojevůdce potřebuje na svých cestách. „Máte tam pomůcky na holení, na učesání, kartáček na zuby, flakony na kolínskou, háčky na boty, a dokonce i skládací vývrtku na víno,“ vyjmenovává Rája. Na ostrově Svaté Heleny jej pak Napoleon věnoval hraběti a svému blízkému příteli Emmanuelovi de Las Cases, který sepisoval Napoleonovy paměti.
Když se v roce 1815 po bitvě u Waterloo snažil Napoleon emigrovat do Spojených států, a vyhnout se tak zajetí ze strany Britů, jeden z jeho námořních důstojníků navrhl plán: schová se na palubě lodi, která převáží víno. Toho však Napoleon nakonec nevyužil a rozhodl se, že se Angličanům vzdá. „Než tak učinil, jako poděkování za ochotu pomoci věnoval tomu důstojníkovi svou loveckou pušku,“ říká Rája. I tu bude možné si na výstavě prohlédnout.
Artefakty jsou kvůli své vzácnosti uloženy ve speciální klimatizované vitríně, která zajišťuje, aby se nijak nepoškodily. „Proto je nutné udržovat teplotu při maximálně 20 stupních Celsia a vlhkosti do 15 procent. Kromě toho vitrína splňuje i bezpečností požadavky, aby ji někdo neukradl nebo nepoškodil předměty,“ popisuje kurátorka z francouzské instituce Fondation Napoléon, jenž předměty vlastní a stará se o ně.
Ve vitríně se bude nacházet i speciální klíč, který patřil komorníkům. Tehdy se jednalo o prestižní funkci u dvora a právě klíč byl jejím symbolem. Dochovaných je pouze pár exemplářů.
Jedním z vystavených předmětů je orel, který byl na vrcholu žerdí praporů francouzské armády – konkrétně u 6. pluku jízdních myslivců. Jednalo se o nejčestnější symbol francouzské armády. „Zachovalo se jich naprosté minimum, protože Francouzi je raději zničili, než aby padly do rukou nepřítele. O jejich cti vypovídá i situace, kdy 4. pěší pluk jednoho takového orla u Slavkova ztratil a Napoleon to považoval za nesmírnou hanbu,“ popisuje Rája.
Ve spodním patře na návštěvníky čeká interaktivní část. Mohou si zkusit zastřílet z repliky Napoleonovy pušky, trefit terč dělovou koulí nebo si prohlédnout, jak přibližně vypadaly uniformy vojáků, kteří se bitvy u Slavkova zúčastnili.
Loni se Slavkovu podařilo odkoupit dva dopisy, které psaly Napoleonovy ženy Joséphine de Beauharnais a Marie Luisa Habsbursko-Lotrinská. „V aukci byl i dopis od samotného Napoleona, ten se však vydražil za přibližně 185 tisíc korun, což bylo mimo naše možnosti,“ přiznává Rája.
Všechny předměty z osobního vlastnictví Napoleona, které do Česka doputovaly z Francie, budou ve Slavkově až do prosince – konkrétně do vzpomínkové akce k 221. výročí bitvy tří císařů, kde Napoleon porazil ruská a rakouská vojska. Expozice ale po odvezení artefaktů zpět do Francie neskončí. Jedná se o novou stálou výstavu, kde lidé uvidí i řadu dalších exponátů. „Mezi nimi je originál obrazu Setkání Napoleona s císařem Františkem II. po bitvě u Slavkova od Antoina-Jeana Grose,“ konstatuje Rája. Významnou roli bude hrát i příběh vojáka Vincence Kučery z nedalekých Heršpic, který propojí dějiny s konkrétní lidskou zkušeností.
