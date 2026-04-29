OBRAZEM: Čím střílel a čím se holil Napoleon? Slavkov ukazuje i šavli císaře
Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov
Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...
Návrh na odvolání po 82 dnech. Rektorka se znelíbila i kvůli ukrajinské vlajce
Akademický senát Janáčkovy akademie múzických umění (JAMU) v Brně kvůli výhradám k řízení školy schválil návrh na odvolání rektorky Barbary Marie Willi. Pro její odchod hlasovalo devět členů z...
OBRAZEM: Jako kdysi. Ovce a kozy spásají svahy Pálavy, hlídá je pastevec profesionál
Stádo 120 ovcí a koz začalo spásat zeleň na svazích vrchu Děvín nad Pálavou na Břeclavsku. Pastva pomáhá udržovat vysokou pestrost druhů na stepních trávnících. Na stádo dohlíží profesionální...
Stovky bytů i supermarket. Komplex za miliardy oživí zašlou čtvrť i nábřeží
Na Svitavském nábřeží v brněnských Husovicích vzniká první etapa obytného komplexu Urban Park. Na místě někdejšího průmyslového areálu vedle husovické vozovny nabídne 236 bytů a pět obchodních...
Se zmrzlými meruňkami dochází trpělivost. Ovocnáři zkoušejí pěstovat olivy či fíky
Jako posledních několik let, i letos ovocnáři na řadě míst pocítili následky jarních mrazů, které v kombinaci s oteplováním a tím pádem i brzkým nástupem jara spálily mnoho květů. Zatímco řada z...
Tragický příběh Monyové míří na obrazovky. Synové řekli, proč souhlasili se zfilmováním
Příběh jako vystřižený z románu. Nebo ze seriálu. Spisovatelka píše knihy o domácím násilí. Samozřejmě se jedná jen o její představivost. Nic, co by se byť jen podobalo jejímu životu, čtenáři na...
Krize ve Znojmě zažehnána. Po nástupu nového ředitele stahují lékaři výpovědi
Interní oddělení ve znojemské nemocnici je opět stabilní. Řešení přineslo odvolání ředitele Miroslava Kavky, jehož spor s primářem interny Zdeňkem Monhartem krizi zažehl. Lékař na svou funkci...
Ukrajinec zneužíval dávky, vozil se v mercedesu. Další podvodnici zachránil syn
Dva roky předstíral, že bydlí se svou rodinou v Česku, což dokládal fiktivní smlouvou o ubytování. Za tu dobu vybral muž z Ukrajiny na humanitárních dávkách přes milion korun. V minulém týdnu jej po...
Cedule se zákazem krmení nestačí. Invazi potkanů a nutrií krotí jedy, pasti i lovci
Jihomoravská města zasahují kvůli vysokým počtům nežádoucích hlodavců žijících u vodních toků. Umístěné cedule se zákazem krmení zvěře lidé nerespektují, samosprávy proto přistupují k razantnějším...
Břitvu, kterou si Napoleon Bonaparte pravděpodobně oholil vousy ráno před bitvou u Slavkova nebo lovecká puška, z níž střílel. To jsou příklady dochovaných osobních věcí známého vojevůdce a...
Nová éra brněnské ikony. Creditas Autodrom Brno dávají majitelé do kondice
Masaryk jde stranou a končí i slovíčko moto. Brněnský závodní okruh představil nový název Creditas Autodrom Brno i svěží vizuální identitu. Zároveň chystá MotoGP v netradičním termínu v červnu. Vedle...
Od omluvy ke strašení Ku-klux-klanem. Jak Rajchlova politička měnila názor na Němce
Jihomoravská zastupitelka Klára Liptáková, která je členkou strany PRO Jindřicha Rajchla, sympatizovala se Sudetoněmeckým krajanským sdružením. Bývalá členka lidovců v minulosti navštívila sjezd...
Děčín může doma urvat mečbol v sérii s Brnem. Grepl: Hráče musím vrátit na zem
Málem museli do předkola, ale na poslední chvíli basketbaloví Válečníci proklouzli přímo do play off. A po dvou zápasech ligového čtvrtfinále jsou v lepší pozici než favorit Brno, do Děčína se série...
Děčín zvrátil duel v Brně, střelecký souboj potěšil víc Dawese. Opava zaskočila Ústí
Brněnští basketbalisté prohráli druhé čtvrtfinálové utkání s Děčínem v ligovém play off 89:98, přestože v třetí čtvrtině vedli o deset bodů. Obhájci stříbrných medailí na rozdíl od pondělního zápasu...
To máme dělat opilcům bodyguardy? brání strážníci kolegy potrestané za smrt muže
Dál jako příslušníci brněnské městské policie zůstávají na svých pozicích Tomáš Hulák a Radek Holubář, které v úterý Městský soud v Brně nepravomocně odsoudil za to, že zanedbáním svých povinností...
Nejtěžší bylo nápad oznámit, pak Rondo pomohlo. Jak Šelmy slavily v hokejové hale
Volejbalový svátek v Brně dostal domácí zlatou tečku. Vyprodané tribuny na sezení běžně hokejového Ronda dohnaly domácí Šelmy Brno k výhře 3:1 v pátém, rozhodujícím duelu. Brňanky přitom v sérii...