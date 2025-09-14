VIDEO: U Hodonína se objevilo slabší tornádo. Škody však napáchal hlavně déšť

  11:16aktualizováno  12:05
U Hodonína se v sobotu večer vyskytlo patrně slabší tornádo, informoval na svém účtu na síti X Český hydrometeorologický ústav. Zřejmě však nenapáchalo žádné škody. Mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský řekl, že hasiči neřešili v souvislosti s větrem žádné škody, pouze několik zatopených sklepů v nedalekém Bzenci.

Bouřky v sobotu večer postupovaly Hodonínském a dále přes Moravu k severovýchodu. Podle meteorologů se tornádo vyskytlo zhruba u Hodonína a slovenské Skalice, hodnocení jeho intenzity zatím nemají. „Ročně se na území Česka vyskytne několik tornád,“ doplnili. Rozhraní Hodonínska a Břeclavska postihlo ničivé tornádo s fatálními důsledky na majetku i životech v červnu 2021.

Při sobotních bouřích napršelo v úzkém pásu od Hodonína až na Ostravsko přes 50 milimetrů srážek, výjimečně přes 60, jinak byly srážkové úhrny za posledních 24 hodin na Moravě nejčastěji mezi deseti a 35 milimetry, vyplývá z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu.

14. září 2025  11:16,  aktualizováno  12:05

