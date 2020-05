Školy se chystají na návrat žáků, přísná pravidla splní s vypětím sil

Opatření na základních školách od 25. května Žáci prvního stupně mohou opět zamířit do lavic od příštího pondělí, návrat do škol je dobrovolný.



Budou rozděleni do skupin s maximálním počtem 15 žáků na každou z nich.



U větších škol musí žáci z jednotlivých skupin přicházet do školy postupně podle předem daného rozpisu.



Děti první den přinesou do školy vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti, jinak nebudou do budovy vpuštěny.



Ve společných prostorách musí všichni nosit roušky.



Každý žák si s sebou každý den přinese minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Roušku může ve třídě sundat, pokud je dodržen dvoumetrový odstup.