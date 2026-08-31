Brněnskou MHD po prázdninách čekají i změny linek, vracejí se na původní trasy

Prvním školním dnem, kdy na všech linkách začínají platit běžné, nikoli prázdninové jízdní řády, končí velká omezení na linkách 1, 3 a 10 v okolí zastávky Vozovna Komín, některá však budou pokračovat do října.
Linka 1 již pojede v celé trase z Řečkovic do Bystrce na Ečerovu, protože už bude v provozu přestavěná smyčka připravená pro prodloužení tramvajové tratě na sídliště Kamechy.
Nadále však tramvaje nebudou obsluhovat standardní zastávku Vozovna Komín, ale zůstane kvůli pokračujícím stavebním pracím ještě dočasně přeložená směrem k Pisárkám.
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Linka 3 pojede ze Staré osady na Rakoveckou, zastávku Vozovna Komín ale nemůže obsloužit vůbec. Zkrácené večerní spoje, které v Komíně končí, pojedou na přeloženou zastávku linky 1 směr Řečkovice.
Linka 10 bude končit a začínat v zastávce Sochorova a do Komína a Bystrce vůbec zajíždět nebude. Mezi zastávkami Sochorova, Vozovna Komín a Svratecká bude nadále jednokolejný provoz, proto lze očekávat až pětiminutová zpoždění spojů na linkách 1 a 3.
V Bystrci se na své pravidelné trasy vrátí autobusové linky E50, 52, 54 a N98, které byly odkloněné kvůli stavbě tramvajové trati.
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Na opačné straně města se na své trasy přes Staré letiště vrací také trolejbusové a autobusové linky 21, 31, 33 a N96, končí uzavírka Olomoucké ulice.
Do svých tras se po Renneské ulici se vrátí tramvajové linky 7 a 8.
U brněnského výstaviště navíc vrcholí stavba multifunkční arény a také pokročila stavba okružní křižovatky u čtvrté brány veletržního areálu. V souvislosti s tím pojedou okružní autobusové linky 44 a 84 od Pisárek po obslužné cestě blíže výstavišti. Nově tak autobusy zastaví v zastávce U Areny, zastávka Riviéra od Pisárek bude naproti zastávce v opačném směru.
Vznikne také nová zastávka Velodrom ve směru na Mendlovo náměstí, ta dosavadní se přejmenuje na Výstaviště - 4. brána a stejnojmenná vznikne v opačném směru.