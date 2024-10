Ze tříd se už tolik neozývá smích a hluk, uzavírají se do svého světa, říká expertka

„Školní psycholog má tolik práce, kolik si jí najde,“ usmívá se Rudolfová. Dětem a mladým dospělým ve věku od deseti do dvaceti let se věnuje i v soukromé praxi, navíc studuje doktorské studium vývojové psychologie na Masarykově univerzitě.

Co dnešní studenty nejvíc trápí?

Jsou témata, jež se opakují. I když se netýkají přímo výuky, jako například problémy v rodině nebo v partnerském vztahu, mohou samozřejmě zasahovat i do fungování ve škole. Všechny potíže totiž následně ovlivňují to, jak studenti spí nebo jak se dokážou soustředit, je to propojené. Jinak obecně jde mnohdy o konflikty ve třídě a kamarádské vztahy. Častěji než dřív se objevuje téma úzkostí, případně problémy se symptomy ADHD, které ani nemusí být diagnostikováno.