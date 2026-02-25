Ve školní jídelně na Mendlově náměstí v Brně běžně obědvají stovky dětí. Jenže po výskytu žloutenky u jedné z kuchařek zde žádný pokrm nedostanou.
„Uzavřeli jsme školní jídelnu a požádali zákonné zástupce, aby dětem zajistili jídlo,“ sdělila ředitelka společnosti PORG Dagmar Dluhošovská. „Od pondělí budou mít děti teplé jídlo,“ doplnila. Na dotaz, jakou formou škola stravování zajistí, reagovala, že to teprve řeší.
Pokud by očkování zaměstnanci tohoto zařízení měli, karanténu by jim hygiena nenařídila.