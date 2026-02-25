Kuchařka měla žloutenku, jídelnu škola v Brně zavřela. Personál je v karanténě

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

  17:34
Trable se žloutenkou, která v posledních týdnech sužuje Brno, nyní citelně zasáhly několik stovek školáků. Ti se podle zjištění iDNES.cz od tohoto týdne nemohou stravovat v jídelně soukromé školy PORG, protože jedna z kuchařek onemocněla právě žloutenkou. Hygienici poslali všechny zaměstnance jídelny na padesát dní do karantény a rodiče žáků řeší, jak jim zajistit jídlo. Zároveň se obávají o zdraví dětí.

Ve školní jídelně na Mendlově náměstí v Brně běžně obědvají stovky dětí. Jenže po výskytu žloutenky u jedné z kuchařek zde žádný pokrm nedostanou.

„Uzavřeli jsme školní jídelnu a požádali zákonné zástupce, aby dětem zajistili jídlo,“ sdělila ředitelka společnosti PORG Dagmar Dluhošovská. „Od pondělí budou mít děti teplé jídlo,“ doplnila. Na dotaz, jakou formou škola stravování zajistí, reagovala, že to teprve řeší.

Pokud by očkování zaměstnanci tohoto zařízení měli, karanténu by jim hygiena nenařídila.

Renata CiupekKrajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

