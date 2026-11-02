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Na 1800 obědů kvalitně a lokálně? Stačí nad tím jen přemýšlet, říká šéfka školní jídelny

  17:00

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Ředitelka školní jídelny Marta Mandincová | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Téměř dva tisíce obědů denně, tisíce ručně připravených knedlíků i poctivý vývar, který se táhne 22 hodin. Ve školní jídelně v brněnských Žabovřeskách se na zkratky příliš nehraje. Její ředitelka Marta Mandincová už třicet let dokazuje, že i ve velkém provozu se dá vařit poctivě a z místních surovin. A na kvalitě jídla pro děti odmítá šetřit.

Vypeckovat 102 kilogramů švestek, uvařit 50 kilogramů brambor a ručně připravit 300 knedlíků. I tak vypadá práce ve školní jídelně na náměstí Svornosti v brněnských Žabovřeskách. Její ředitelka Marta Mandincová už tři dekády upřednostňuje lokální suroviny, ze kterých se svým týmem denně připravuje kolem 1 800 porcí jídla.

Ani při takovém množství ale nechce slevovat z kvality a chuti jídla. I tyto základní zásady a bohaté zkušenosti uplatnila při pomoci s přípravou nové Kuchařky receptů z lokálních surovin pro školní jídelny, kterou vydalo město Brno.

Je snazší vysypat kýbl s bujonem, zamíchat ho a mít hotovo. Opravdu mě ale nikdy nenapadlo, že bych to takhle dělala.

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Na 1800 obědů kvalitně a lokálně? Stačí nad tím jen přemýšlet, říká šéfka školní jídelny

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