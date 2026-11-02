Vypeckovat 102 kilogramů švestek, uvařit 50 kilogramů brambor a ručně připravit 300 knedlíků. I tak vypadá práce ve školní jídelně na náměstí Svornosti v brněnských Žabovřeskách. Její ředitelka Marta Mandincová už tři dekády upřednostňuje lokální suroviny, ze kterých se svým týmem denně připravuje kolem 1 800 porcí jídla.
Ani při takovém množství ale nechce slevovat z kvality a chuti jídla. I tyto základní zásady a bohaté zkušenosti uplatnila při pomoci s přípravou nové Kuchařky receptů z lokálních surovin pro školní jídelny, kterou vydalo město Brno.
Je snazší vysypat kýbl s bujonem, zamíchat ho a mít hotovo. Opravdu mě ale nikdy nenapadlo, že bych to takhle dělala.