Školák si na trampolíně přetrhal vazy v koleni, další si vykloubil rameno

Sedmiletý Matěj skákal na trampolíně, kterou měl teprve deset dnů. Jak ale skákal, špatně dopadl a vykloubil si koleno. Přitom si přetrhl tři ze čtyř hlavních vazů, což může končit i amputací.

„Odtržený vaz uvnitř kloubu jsme fixovali na původní místo, chlapec se po operaci cítí dobře a jeho stav je stabilizovaný, od úterý se bude učit chůzi o berlích,“ přiblížil Radek Hart, primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Znojmo.

S podobným úrazem jako Matěj byl v neděli večer operován také desetiletý Šimon. Ten si při pádu na trampolíně urazil dolní konec pažní kosti. Tvar pažní kosti mu lékaři obnovili fixací pomocí drátů.

K dalším úrazům, které se podle Harta stávají běžně právě na trampolínách, patří zlomeniny obou kostí předloktí, zlomeniny pažních a stehenních kostí, otřesy mozku, vyvrknutí kotníku, tržné rány i spáleniny.



„Je třeba pamatovat na to, že trampolína není hlídací koutek a děti na ní musí být pod dozorem dospělé osoby,“ upozornila mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá. Zvláště zranitelné jsou podle ní děti do šesti let, protože mají nižší hmotnost a tím mají větší riziko úrazu.