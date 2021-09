Děti z tornádem zničené školy vozí autobus na vyučování do vedlejší obce

„Týjo, bomba, velký autobus! Já chci dozadu! Půjdeme dozadu? Tak rychle, ať jsme tam první! A oni s námi jedou i třeťáci?“

Takové výkřiky se ozývaly dnes kolem osmé hodiny ráno v Hruškách. Před školou, kde mají třídy jen od první do páté, se seskupilo asi devadesát dětí. Začal pro ně znovu netradiční školní rok. Všech pět tříd se totiž minimálně na několik prvních měsíců přestěhovalo do azylových prostor v sousedních Tvrdonicích.

„Zatím jsem tam nebyla, viděla jsem školu jenom na fotkách. Jsem zvědavá,“ přiznala čtvrťačka Sofie, která s kamarádkami ráno vyčkávala na parkovišti mezi školou a kostelem.



Obě stavby dodnes svědčí o síle přírodního živlu, který se v červnu jižní Moravou prohnal. Školu obehnalo lešení, kostel má místo věže díru překrytou modrou plachtou.

Školáci budou právě z tohoto místa každý den dojíždět na vyučování zvláštním autobusem. „Dneska je to ještě dobré, zvoní později. Ale od zítra už budeme mít sraz v sedm. Bydlím docela daleko a nemám ráda vstávání. Nevím, jestli budu stíhat chodit včas,“ mračí se čerstvá třeťačka Eliška.

Autobus mezi sousedními vesnicemi pendluje od rána. „Domluvené to máme tak, že nejdříve vyzvedává školkáčky a veze je do Tvrdonic. Pak se vrací pro školáky, které veze do stejné obce do prostor bývalé školy, kterou teď využíváme my. A pak děti odpoledne, po obědě, na který budeme chodit do tvrdonické mateřské školy, sváží zase zpět domů,“ vysvětlila ředitelka hrušecké školy Svatava Bradávková.

O tom, že se s dětmi nebudou od září učit ve své škole, kantorky věděly už na konci minulého školního roku. Přesné místo se dohodlo v červenci. Ještě při rozdávání vysvědčení doufala ředitelka Bradávková, že se do známých tříd vrátí v říjnu.

„Jenže do budovy, která byla jen provizorně zajištěná, při velkých deštích v průběhu léta několikrát zateklo, takže se opravy protáhnou. Nicméně naším přáním je, abychom do Vánoc mohli děti pozvat zpět do naší školy v Hruškách,“ doufá starostka Hrušek Jana Filipovičová (KDU-ČSL).

Obnovení školy přišlo na 1,5 milionu

Nápad přesunout výuku do někdejší měšťanky ve Tvrdonicích přišel od tamního starosty Zdeňka Tesaříka (KSČM). „Výuka se tu už dávno nevede. Ale působily tu různé spolky, judisti nebo charita. Požádali jsme je, aby prostory vyklidili a školu jsme nechali k využití hrušecké škole,“ informoval Tesařík.

Celou budovu bylo potřeba každodennímu školnímu provozu přizpůsobit, v jejích prostorách se totiž nevyučovalo dvě desetiletí. „Chtěli jsme budovu uvést do důstojného stavu, aby tu vůbec mohly děti být. Bylo to hodně práce, ale stihlo se to v poměrně krátkém čase prázdninových týdnů,“ sdělil starosta.

Největší problém bylo sehnat tabule, které se zajišťovaly na poslední chvíli v srpnu. „Dělala se tu také nová elektřina, revidovali jsme systém vytápění. Zaváděli jsme internet, vyzváněcí systém. Renovovalo se částečně i sociální zařízení, škola se vymalovala,“ vypočítal Tesařík s tím, že náklady se pohybují zatím zhruba kolem částky 1,5 milionu korun.

„Hradili jsme to z obecního rozpočtu, ale máme příslib od pana hejtmana (lidovce Jana Grolicha, pozn. red.), takže předpokládám, že se to bude ještě řešit. Hejtmanství zase shánělo od firem vybavení třeba i do družiny,“ dodal Tesařík.

Děti baví dobrodružství, ale těší se zpátky

Finální dovybavování a zdobení tříd se odehrálo v posledních dvou srpnových týdnech. „Většina nábytku je od sponzorů nebo se ho povedlo sehnat Tvrdonicím. Naše jsou lavice a vyučovací pomůcky,“ sdělila Bradávková.

Do stěhování se podle ní zapojili i rodiče školáků. „Chodili za námi, chtěli pomáhat. Opravdu jim záleží na tom, aby naše škola co nejdříve fungovala. Jenže práce na budově jsou pro odborníky, tak jsme rodiče alespoň zapojili do zařizování azylové školy. Nejrůznějších pomůcek, učebnic a lavic je opravdu spousta, takže jsme vděční všem, kteří je s námi odvozili,“ poděkovala ředitelka.

Bezprostředně po letošním prvním zvonění byly děti s novou školní budovou spokojené.

„Je to tu vyzdobené pěkně na to, že se to chystalo tak narychlo. A tím autobusem jezdit je celkem dobrodrůžo. Uvidíme, jestli si budeme moct nějaká místa zamluvit,“ oznamovali ostřílení páťáci.

Přesto všichni doufají, že toto dobrodružství nebude na dlouho. „Já se stejně těším, až se vrátíme k nám do školy,“ zaznělo z hloučku těsně před nástupem do autobusu, který děti svážel zpět do Hrušek.