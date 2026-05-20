Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ředitelka školy podle politiků způsobila škodu 270 tisíc, ve funkci ji však nechali

Autor: ,
  16:09
Odvolání ředitelky Mateřské a základní školy Pastviny Gabriely Kuběnové v brněnském Komíně žádali politici z této městské části kvůli tomu, že nese odpovědnost za škodu přesahující 270 tisíc korun. Vedení Brna se však ženy zastalo, podle něj nejsou pro její konec ve funkci dostatečné důvody.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Vedení Brna návrh na odvolání ředitelky obdrželo už loni v létě, tehdy však nijak nerozhodlo. Politici se nebyli schopni dohodnout, jak k případu přistoupit. Zadali proto vypracování analýzy, jak postupovat.

„Musím říct, že vypracování trvalo déle, než jsem čekala. Podle analýzy však nejsou dány právní důvody k odvolání paní ředitelky. Intenzita jednání, kterého se měla dopustit, neodpovídá intenzitě, abychom ji mohli odvolat,“ řekla brněnská radní pro oblast školství Irena Matonohová (STAN). Jinými slovy podle ní Kuběnová nezpůsobila takovou škodu, aby mohla být podle zákona odvolána.

Ředitelka školy, která zpronevěřila 1,2 milionu, vyvázla s podmínkou

Podle radnice městské části, která návrh na odvolání iniciovala, kontrola v minulém roce odhalila, že ředitelka neuzavírala smlouvy a objednávky v písemné podobě.

„Tato pochybení vyústila v prokazatelně vzniklou škodu ve výši 270 800 Kč. Tato částka představuje 80 procent zálohy, která byla na pokyn paní ředitelky dopředu vyplacena v rámci veřejné zakázky na pořízení nábytku, přičemž nábytek nebyl škole nikdy dodán a dodavatel na sebe následně podal insolvenční návrh. Ani k této zakázce nebyla řádně uzavřena jakákoliv písemná smlouva,“ uvedla loni v létě radnice městské části.

Ředitelka podle radní činí kroky k nápravě

Starostka městské části Milada Blatná (Zelení) ve středu v reakci na rozhodnutí radních uvedla, že se s usnesením seznámí a na dalším postupu se bude s brněnským magistrátem domlouvat. Postup radních však zkritizovala. „My jsme požadavek dávali v červenci. Ve chvíli, kdy rada o takovém podnětu rozhoduje téměř po roce, je to pro nás zvláštní,“ prohlásila starostka.

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Vymáhání škody po ředitelce pak nechali vrcholní brněnští politici na městské části a samotné škole. Radní Matonohová, která rovněž zmínila částku 270 tisíc jako způsobenou škodu, po středečním jednání pronesla, že ředitelka činí kroky k nápravě.

Kuběnová rozhodnutí radních vnímá tak, že svou práci dělá dobře. „Jsem ráda, že se můžu opět plně věnovat žákům a zaměstnancům školy a pokračovat v kvalitním rozvoji vzdělání a bezpečného prostředí,“ sdělila ředitelka.

Podobně nechali radní na místních politicích vymáhání škody, které způsobila dnes již bývalá ředitelka mateřské školy v Tuřanech. Ta naletěla podvodníkům a předala jim dva miliony v hotovosti.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Horních Heršpicích uzavřely v úterý dopoledne policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovaly desítky lidí z dotčených domů. Před 15. hodinou...

Muž v zoo přelezl zábranu a uhodil zvíře klackem přes mříž. Ještě se tomu smál

Mláďata v jihomoravských zoo

Takhle se ke zvířatům nechováme. S těmito slovy zveřejnila brněnská zoo video, na němž jeden z návštěvníků přelezl zábranu a klackem skrz klec napadl samce takina indického. Přestože se výtržník...

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

Na účtu vyhořelého ptačího centra přistálo 16 milionů. To je něco, překvapilo majitele

Záchranné Ptačí centrum v Brně lehlo popelem. Na snímku provozovatel stanice...

Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o...

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026 se blíží. Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se tento víkend stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

Ředitelka školy podle politiků způsobila škodu 270 tisíc, ve funkci ji však nechali

Ilustrační snímek

Odvolání ředitelky Mateřské a základní školy Pastviny Gabriely Kuběnové v brněnském Komíně žádali politici z této městské části kvůli tomu, že nese odpovědnost za škodu přesahující 270 tisíc korun....

20. května 2026  16:09

Start raketoplánu? Jako když vám do sedačky narazí náklaďák, říká astronaut Feustel

Premium
V Brně odstartovala vesmírná vzdělávací roadshow SpaceBuzz Tour 2026. Na snímku...

Do vesmíru vzal Krtka, Nerudu i kresbu pražského židovského chlapce z koncentračního tábora. Astronaut Andrew Feustel se při představení projektu virtuální reality Spacebuzz v Brně rozpovídal o „obří...

20. května 2026

Ještě opulentnější Animefest. Do Brna láká na cosplay i světově proslulé kapely

Návštěvníci Animefestu na brněnském výstavišti mohli obdivovat roztodivné...

Největší český festival popkultury anime a manga to rozbalí od pátku do neděle na brněnském výstavišti v ještě opulentnější podobě. Z komorního setkání fanoušků japonského komiksu a animovaného...

20. května 2026  14:11

Sudetoněmecký sjezd: policie nasadí desítky lidí, zná už autory některých výhrůžek

Na jednání brněnského zastupitelstva přišli odpůrci i zastánci pořádání...

Na veřejný pořádek u sjezdu sudetských Němců v Brně dohlédnou na konci tohoto týdne desítky policistů. Půjde o pořádkové, cizinecké, dopravní policisty i kriminalisty. Policie také prověřuje několik...

20. května 2026  12:08

Na ruce se vkradl strach. Pardubice padly s dieselBrnem i podruhé, teď hrají o život

Viktor Půlpán z Brna u míče v duelu s Pardubicemi

Jenom fantasta mohl snít o tom, že pardubičtí basketbalisté svého soka z Brna, loňského vicemistra, v semifinále play off smetou. Ovšem série hraná na čtyři vítězství zatím z pohledu Beksy aspoň ve...

20. května 2026  10:55

Den po dni: kdy se konají akce a protiakce spojené se sjezdem sudetských Němců

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...

Velké emoce vzbuzuje už několik týdnů sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se na pozvání spolku Meeting Brno historicky vůbec poprvé uskuteční v Česku. A to v Brně, kde před druhou...

20. května 2026  10:47

Stopka pro mrakodrap v Brně. Úřad povýšil ochranu stromů nad zájmy developera

Premium
Původně měl mít mrakodrap u brněnského parku Lužánky výšku 80 metrů. Z toho už...

Ambiciózní plán na stavbu kontroverzní výškové budovy u parku Lužánky v centru Brna padl. Jak zjistila redakce iDNES.cz, krajský stavební úřad shodil ze stolu odvolání developerské firmy Miroslava...

20. května 2026

U hranic nově pomůžou záchranáři ze Slovenska, zkrátí se čas dojezdu

Jihomoravští záchranáři využívají velkokapacitní sanitku Mercedes-Benz Atego.

Státní hranice se Slovenskem, která se na jižní Moravě v délce asi 80 kilometrů dotýká Hodonínska a Břeclavska, teď kvůli záchraně lidských životů přestane svým způsobem existovat. Poslanci totiž...

20. května 2026  5:25

Kvůli sudetoněmeckému sjezdu se zrady českých zájmů nedopustíme, říká expertka

Premium
Politoložka Jana Urbanovská působí od roku 2013 jako odborná asistentka na...

Velkým tématem posledních týdnů je blížící se sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který se v druhé půli týdne odehraje v Brně, tedy vůbec poprvé na českém území. Kontroverzní akce vyvolává...

19. května 2026

Na schůzi zastupitelů Brna donesla žena sovětskou vlajku, vykřikovala o kolaboraci

Žena přišla na brněnské zastupitelstvo se sovětskou vlajkou, policie případ...

Sovětskou vlajku rozvinula v úterý dopoledne v jednacím sále brněnských zastupitelů protestující žena, která přišla politiky kritizovat kvůli chystanému sjezdu sudetských Němců. Strážníci ji zadrželi...

19. května 2026,  aktualizováno  14:11

Brno schválilo nezvyklou směnu. Pozemky, které potřebuje, vymění za městský byt

Nová část velkého městského okruhu, která vznikne na Jedovnické ulici. Pohled...

K neobvyklé směně se schyluje v Brně, kde majitelka pásů pozemků, které pronajímá zahrádkářům, získá do svého majetku aktuálně městský byt. Město a stát podle materiálu, který v úterý projednali...

19. května 2026  4:57,  aktualizováno  12:07

Brno v koncovce urvalo druhý bod, Pardubicím v semifinále zavařil Olison

Tevin Olison najíždí do pardubického koše.

Brněnští basketbalisté vyhráli i druhé utkání na hřišti Pardubic a v semifinále ligového play off se ujali vedení 2:0 na zápasy. Hosté na výbornou zvládli koncovku duelu, v němž po většinu času...

18. května 2026  20:58,  aktualizováno  23:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.