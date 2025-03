Brněnskou školu, kterou cloumala šikana, povede ředitel odvolaný kvůli alkoholu

Podle informací iDNES.cz vyhrál Vyhňák konkurz mezi pěticí kandidátů. „Věc se bude projednávat na školské komisi (městské části Brno-střed). Informaci jsem si potvrdil, takže vím, že výběrové řízení takto dopadlo,“ uvedl zdroj iDNES.cz. Podobně mluvil i druhý zdroj redakce.

Sám Vyhňák iDNES.cz pouze potvrdil, že se konkurzu zúčastnil. „Dokud výsledky výběrového řízení neschválí rada města, nemohu se zatím víc vyjádřit,“ řekl Vyhňák s tím, že ředitelem na Kotlářské každopádně chce být, jinak by se nepřihlásil.

Konkurz uspořádal magistrátní odbor školství. Předsedkyní výběrové komise byla brněnská radní pro školství Irena Matonohová (STAN), usedl v ní i místostarosta Brna-střed pro stejnou oblast Martin Vrubel (KDU-ČSL). Podle něj by měl nový ředitel nastoupit nejpozději v červnu.

„Aby školu připravil na nový školní rok. Nejlepší pro ni bude, aby nastoupil co nejdřív, ale záleží na tom, jak to vítěznému uchazeči umožní současný zaměstnavatel. Na Kotlářské všichni na nového ředitele čekají a volají po něm,“ poznamenal Vrubel.

Členové školské komise Brna-střed se mají výsledky konkurzu zabývat příští týden. Následně je budou schvalovat radní městské části, podle Vrubela se tak stane ve druhé polovině dubna, případně na začátku května. Definitivní slovo mají městští radní.

Kvůli vyhazovu žaloval školu i město

Odvoláním Vyhňáka z čela základky ve Šlapanicích, která je jednou z největších v Česku, vyvrcholily jeho vyostřené vztahy s tamní starostkou Michaelou Trněnou (Čisté Šlapanice).

Podle exředitele na něj tlačila kvůli tomu, že před komunálními volbami v roce 2022 podpořil jejího konkurenta. Trněná mu vyčítala porušování zákonů či neplnění povinností. Odvolávala se přitom na kontrolu ze strany města, která odhalila mimo jiné opakované pití alkoholu zaměstnanci na školních i mimoškolních akcích, nevyúčtování desetitisíců korun po lyžařských a vodáckých kurzech či nejasnosti u veřejných zakázek. Konzumaci alkoholu na školních akcích zjistila také Česká školní inspekce.

Vyhňák se s odvoláním dosud nesmířil. Město i školu zažaloval, ale u okresního soudu Brno-venkov neuspěl. „Částečně vyhověl protistraně, která tvrdila, že jsem natolik kompetentní osobou, že nemá smysl posuzovat důvody mého odvolání, zda byly platné, nebo ne. Podle protistrany by o nich měl soud rozhodovat až ve chvíli, kdy bych byl na úřadu práce, což je s podivem,“ prohlásil Vyhňák s tím, že předtím jej Trněná paradoxně vykreslovala jako neschopného. Proti rozsudku se odvolal, případ příští týden projedná Krajský soud v Brně.

Po konci ve Šlapanicích nastoupil Vyhňák na ministerstvo školství, kde dosud pracuje jako koordinátor v projektu Střední článek podpory pro jih Moravy, v němž pomáhá nastavit systém podpory ředitelů škol a jejich zřizovatelů. Na resortu si ho vytipovali ještě v době jeho ředitelování. Dočasně působil i jako zástupce ředitele základní školy v Holasicích nedaleko Brna, kde plnil roli krizového manažera.

Atmosféra na Kotlářské se podle místostarosty zklidnila

Na Kotlářskou by měl nastoupil poté, co zde loni kvůli napjaté atmosféře rezignoval dlouholetý ředitel Libor Zřídkaveselý. Ze školy předtím odešlo několik učitelů, podle kterých skupina žáků opakovaně šikanovala je i spolužáky, což vedení školy údajně odmítalo řešit. Odcházející učitelé také poukázali, že s touto šikanou mohla souviset sebevražda jednoho z žáků. Toto spojení Zřídkaveselý odmítl a trval na tom, že škola nic nezanedbala a její vedení všechny podněty řešilo.

K jinému závěru nicméně dospěli školní inspektoři, kteří při prověřování stížností zjistili pochybení při řešení dlouhodobého a opakovaného nevhodného chování žáků. „Škola dostatečně nezajišťovala bezpečnost a ochranu zdraví žáků a tím nenaplnila svou povinnost zajistit včasnou intervenci při aktuálních problémech a předcházet všem formám rizikového chování,“ sdělil mimo jiné náměstek ústředního školního inspektora Karel Kovář.

Podle Vrubela se podařilo situaci na Kotlářské v rámci možností uklidnit. „Byla přijata různá opatření. Například došlo k restrukturalizaci školního poradenského pracoviště, do vedení školy se dostala výchovná poradkyně. Zástupkyně ředitele, která školu nyní vede, si získala důvěru rodičů. Podařilo se zajistit kvalifikovanou náhradu za odešlé pedagogy. Nevím, že by někdo byl nespokojen. Každá škola s sebou nese náročné situace kvůli mezilidským vztahům, ale nic tak vyhroceného jako loni se neděje,“ tvrdí místostarosta.

Například opoziční zastupitelka městské části Monika Lukášová Spilková (Piráti) je však s ohledem na loňské dění na Kotlářské a Vyhňákovu minulost z jeho možného jmenování ředitelem znepokojena. „Poté, co se tam všechno semlelo, by bylo vhodné, aby školu vedl někdo, kdo za sebou nemá takovéto kauzy, kdo je důvěryhodný. Bylo by dobré, kdyby nový ředitel přinesl klid a rozvahu,“ podotkla politička.