Kritizovaný ředitel školy v Hustopečích končí, doplatil na zprávu inspekce

Autor: ,
  13:54
Jiří Horák v pondělí rezignoval na funkci ředitele základní školy v Komenského ulici v Hustopečích na Břeclavsku. Po dohodě skončí k 31. srpnu. Podle svých slov nechtěl eskalovat napětí. Vedení města o ukončení smlouvy usilovalo s ohledem na zprávu České školní inspekce.
Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)

Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)
Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)
Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)
Demonstrace za odvolání ředitele základní školy v Hustopečích (24. dubna 2025)
18 fotografií

Zpráva upozorňuje kromě jiného na zhoršené klima ve škole projevující se výrazným napětím a neschopností vést konstruktivní dialog mezi vedením a částí učitelů. Šetření školní inspekce předcházela několikaměsíční nevole části učitelů i rodičů.

Radnice vypíše výběrové řízení na nového ředitele, jakmile to bude možné, informovala v tiskové zprávě. „Po dohodě s externími poradci jsem se rozhodl rezignovat. Nechci se se školou tahat. Jde mi hlavně o děti a o to, aby nastupovaly do školy v klidu,“ uvedl Horák.

Ten pozici ředitele získal loni v létě, kdy zvítězil v konkurzu. Situace se vyhrotila letos na konci února poté, co zbavil funkce své dvě zástupkyně, obě poté ukončily pracovní poměr dohodou. V reakci na odvolání zástupkyň podepsalo 35 pedagogů a správních zaměstnanců stížnost, v níž ředitele obviňovali z nepřátelského chování a bossingu. Žádali, aby rezignoval, jinak podají výpověď.

V Hustopečích vypískali vedení města. Rodiče i učitelé trvají na odvolání ředitele

Mimořádné zastupitelstvo koncem března rozhodlo o setrvání Horáka v čele školy a následovalo podání výpovědí. Vedení radnice usilovalo o zklidnění situace, ale zároveň čekalo na hodnocení činnosti ředitele od školní inspekce.

Rezignace je výsledkem dlouhých jednáních, která byla podle města věcná a korektní s důrazem na uklidnění situace ve škole. Horák dodal, že se rozešli v přátelské duchu. Vedení města ujistil, že škola je dobře připravená na zahájení školního roku. Dočasně ji povede statutární zástupkyně ředitele Helena Hegarová, radnice navíc začne připravovat konkurz na uvolněnou pozici.

„Velmi si vážíme kroku pana ředitele i nasazení, které škole věnoval. Chceme rodiče i pedagogy ujistit, že škola funguje dál, statutární zástupkyně okamžitě přebírá vedení a na výuce se nic nemění,“ uvedla starostka Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků).

Starostka již dříve médiím sdělila, že je kolektiv pedagogů doplněný, nastoupilo jich deset. Školu navštěvuje asi 550 dětí, má 80 zaměstnanců, z toho asi 60 učitelů.

24. dubna 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Šofér kamionu si vychutnával oběd z talíře přímo při řízení, natočili ho policisté

Policisté už viděli různé způsoby, jak se řidiči dostatečně nevěnují řízení. Šofér zahraničního kamionu na jihu Moravy ale nejspíš vyvedl z míry i ty zkušené. Kamera v policejní dodávce, která...

Krása, síla, křehkost i energie. Fotografie od předních autorů oslavují ženy

Žena jako inspirace, příběh, síla i symbol. Takové je hlavní téma výstavy Photo Art Fest ve Znojmě, při níž je v prostorách louckého kláštera k vidění více než dva tisíce fotografií od 150 autorů z...

Kde postaví nový brněnský stadion? Znovu zazněly Lužánky, reálnější je periferie

Zpráva, na kterou netrpělivě čekali fanoušci fotbalové Zbrojovky, v úterý konečně dostala oficiální razítko. Většinovým vlastníkem brněnského klubu se stal Vojtěch Kačena, miliardář a šéf skupiny...

Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je...

Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravních značek a obecně jich u silnic stále nebylo zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní...

Kritizovaný ředitel školy v Hustopečích končí, doplatil na zprávu inspekce

Jiří Horák v pondělí rezignoval na funkci ředitele základní školy v Komenského ulici v Hustopečích na Břeclavsku. Po dohodě skončí k 31. srpnu. Podle svých slov nechtěl eskalovat napětí. Vedení města...

25. srpna 2025  13:54

Zajímavá jména a přesuny. Z jižní Moravy chce do Sněmovny mladá krev i matadoři

Lídr uskupení SPOLU a premiér Petr Fiala (ODS), který kandiduje na jižní Moravě, se netají ambicemi, že chce letošní sněmovní volby vyhrát. Jestli se mu to povede, bude jasné po hlasování 3. a 4....

25. srpna 2025  11:08

Na dálnici D52 zemřel motocyklista. Dálnice z vídeňského směru na Brno byla uzavřená

Na 15. kilometru dálnice D52 u Sobotovic na Brněnsku v neděli večer zemřel motocyklista. Jak se nehoda ve směru na Brno udála, policisté zatím vyšetřují, řekl mluvčí jihomoravské policie Bohumil...

24. srpna 2025,  aktualizováno  22:30

Šépka se Sedlákem a Dvorníková s Břínkovou ovládli Beach Pro Tour v Brně

Čeští volejbalisté Jakub Šépka s Jiřím Sedlákem a Valerie Dvorníková s Michaelou Břínkovou ovládli turnaj Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně. Nejvýše nasazení Šépka se Sedlákem porazili ve...

24. srpna 2025  12:25,  aktualizováno  17:29

S endometriózou sex bolí. Nemoc trápí každou desátou ženu, ale těžko se určuje

Jde o nemoc, jejíž název není mezi lidmi až tak rozšířený, přesto značnému počtu žen způsobuje velké problémy. Endometrióza může komplikovat život i několik let, než se poprvé správně diagnostikuje....

24. srpna 2025  13:28

Dva mužské a dva ženské české páry si na písku v Brně zahrají o medaile

Dva mužské a dva ženské domácí páry si na turnaji Beach Pro Tour kategorie Futures v Brně zahrají v neděli o medaile. Kromě nejvýše nasazených volejbalistů Jakuba Šépky s Jiřím Sedlákem postoupili do...

23. srpna 2025  19:08

Svérázná výluka mate Brňany. Nevěří, že je tramvaj odveze, kam potřebují

Se svérázným řešením přišli v brněnském dopravním podniku, když přemýšleli, jak zajistit tramvajovou dopravu mezi hlavním nádražím a Ústředním hřbitovem. Klíčová křižovatka pro průjezd souprav je...

23. srpna 2025  13:29

Pro někoho osvěžující, pro jiné odpudivá. V Brně přibývají veřejná pítka

Nejen přes léto tráví celá řada lidí svůj čas v Björnsonově sadu v širším centru Brna. Povídají si na lavičkách, polehávají na dekách, cvičí na workoutovém hřišti, děti dovádějí na pískovišti. Aby se...

23. srpna 2025  12:12

Z Ševčíka je rázem Brňák. Lídr SPD na jižní Moravě si před volbami změnil bydliště

Ekonom Miroslav Ševčík v podzimních volbách kandiduje jako jednička SPD v Jihomoravském kraji. I když většinu svého profesního života strávil v Praze, nově se z něj stal Brňák. Změnil si trvalé...

22. srpna 2025  15:43

Bagrista při kopání bazénu narazil na granát, evakuovaných bylo méně než policistů

Nečekané a hlavně nebezpečné překvapení čekalo ve čtvrtek na bagristu v Brně, když radlicí hrábl do země. V jámě, kterou kopal na bazén, vykukoval rezavý kus kovu připomínající z dálky šišku. Jak se...

22. srpna 2025  15:20

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Letošní burčák bude kvalitní a s krásným aroma, slibují vinaři. Chuť ovlivnilo počasí

Premium

Zatímco loňské vysoké teploty dozrávání bobulí popohnaly, letos si daly kvůli relativně deštivému červenci na čas. Na burčák si tak letos museli lidé počkat, mnozí začnou sbírat hrozny až příští...

22. srpna 2025

Cyklisté se diví. Autům brání v jízdě svodidla, přesto je stezka přerušená

Vypadá to, jako by mělo Brno nazbyt dopravních značek a obecně jich u silnic stále nebylo zbytečně moc. A tak u řeky Svratky najednou končí cyklostezka, aby po dvou metrech zase začala. Bizarní...

22. srpna 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.