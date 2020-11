Boty se srolují do kapsy. Firma z Brna proráží s nápadem v USA i Kuvajtu

Nevyrábíte ani klasické boty, ani ponožky. Jak vás to napadlo?

Zakladatel Skinners Petr Procházka si ještě jako student práv jezdil během letních prázdnin přivydělat jako kuchař do Norska. K myšlence ponožkobot ho přivedl kamarád, který měl zranění na noze a místo bot chodil po městě Kristiansand v ponožkách. Ten samý den Petr zkusil vyrobit první prototyp a po prvním běhu v lese mi hned svůj nápad a první zkušenost zavolal.



Co se dělo pak?

Od první myšlenky v Norsku po prototypování produktu uplynulo přibližně šest měsíců. Za další čtyři měsíce jsme už měli první verzi Skinners, kterou jsme mohli testovat. To byl duben 2015. Do konce roku se nám podařilo skrze portál Hithit nasbírat předobjednávky od zákazníků za 542 tisíc korun a do konce roku spustit sériovou výrobu.



Jak probíhala fáze testování?

Kontaktovali jsme několik výrobců pletenin a fabriky, které pracují v chemickém průmyslu. Na začátku jsme bohužel neměli žádné předchozí studie nebo studijní obory jako u výroby obuvi, proto jsme museli testovat jednu pleteninu za druhou, podrážku za podrážkou. Produkt se nevyvíjel v laboratořích, ale především za spolupráce s běžci, fitnessáky a dobrodruhy. Každou zpětnou vazbu jsme zapracovali a posunuli se k dalšímu vzorku. Od první kolekce až po verzi Skinners 2.0 jsme otestovali stovky párů, technicky jsme nyní na maximech toho, co dostupná technologie umí.



Co jste u nové verze vylepšili?

Pustili jsme se do odolnějších materiálů, které dovážíme z Itálie. Skinnersky 2.0 jsou proto méně náchylné na extrémní vnější vlivy. Novinkou je přidaná vyjímatelná stélka, která díky výšce pouhé dva milimetry nesníží barefoot pocit (že je člověk naboso – pozn. red.), zároveň však dodá vyšší komfort a eliminuje pocení. Novinkou je rovněž rozšíření velikostní řady i nový, širší tvar.



Ponožkobota se podle vás hodí pro sport i běžné chození. Berete si ji třeba i na nákupy?

Tím, že je testuji, nosím je i na nevšedních místech. Nicméně designujeme je tak, aby byly vhodné takřka pro kohokoliv, ať už jde o sportovce, cestovatele, nebo člověka, který tráví volný čas v přírodě. Zákazníci je nejvíc využívají ve fitness nebo při procházce či běhu v přírodě. Velmi dobře poslouží i jako náhradní obuv poté, co se vyzujete z pohorek. My neříkáme, že mají lidé klasické boty vyměnit za Skinners. Souhlasíme s názory odborníků, kteří lidem radí, aby střídali různé typy obuvi a pro každou aktivitu volili tu, která je na to určena.



Má ta vaše nějaké limity?

Skinnersky testujeme na sportovcích a ti nám ukazují, že jejich limity se s technickými vylepšeními neustále posouvají. Někteří je prošoupají po 800 kilometrech na smíšeném přírodním a asfaltovém povrchu, někdo je ani po desítkách expedic ještě neprochodil. Náš produkt testujeme ve vodě, na sněhu, v lese nebo na cyklostezkách. Našim zákazníkům je ale doporučujeme používat venku na přírodním povrchu nebo při cvičení, ať už doma, v posilovně, nebo parku.



V čem jsou vaše ponožkoboty jiné než barefoot obuv, tedy „bosé“ boty? Konkurujete si?

Barefoot produkty jsme nikdy nevnímali jako konkurenci. Tím, že jsou Skinners mimo barefoot vlastnost i ultraskladné a noha je v nich velmi flexibilní, tak máme velkou zákaznickou základnu zejména mezi outdoorovými nadšenci, běžci, fitness fanoušky nebo cestovateli. Zejména na cestách člověk ocení multifunkční využití a srolovatelnou obuv do kapsy, protože jinak jsou rezervní boty takřka vždy tou nejrozměrnější věcí v batohu.



Michaela Matějková (32) Vystudovala sociální pedagogiku se zaměřením na psychopatologii, z níž získala titul Ph. D. Po škole toužila pracovat v resocializačních zařízeních, nakonec se však vydala jiným směrem. Od reklamní agentury a oblasti public relations (PR) se dostala k oddělení lidských zdrojů (HR), kde pracovala pro divizi IT, takže hledala pro firmy hlavně programátory. Je spoluzakladatelkou Skinners, kde působí na pozici provozní ředitelky.

Jaké máte s vašimi skinnerskami plány?

Od chvíle, kdy mi o nich Petr zavolal z Norska, věřím, že jednou je bude znát celý svět. Naší vizí je, aby Skinners znali lidé stejně jako Crocs, a na některých trzích už se nám to daří.



Na americkém Kickstarteru jste spustili kampaň a za necelý den se vám od lidí povedlo vybrat přes 60 tisíc dolarů, tedy přes 1,2 milionu korun. Jaká je současná a jaká cílová částka?

Brzy budeme na půl milionu dolarů. Vyhýbáme se tomu hádat cílovou částku, protože aktuální situace na trhu je jako na kolotoči, stačí se podívat, jak se během pandemie měnila hodnota dolaru, za který se nová kolekce nyní prodává. Současně jsme trochu pověrčiví a hlavně víme, že štěstí se musí jít naproti.



Na Kickstarter jste vstoupili podruhé, v roce 2016 jste na něm vybrali 16 milionů korun. Byl to ve vašem byznysu zlom?

Tehdy se nám na Kickstarteru podařil velký úspěch, kdy jsme prodali za čtyřicet dnů okolo 18 tisíc párů, a již první rok díky tomu byla společnost v černých číslech. Začínali jsme tehdy na obratu 16 milionů a letos odhadujeme, že to bude 65 milionů korun. A to jen díky tomu, že jsme se na jaře semkli jako tým, snížili náklady, šlápli i s retailovými (maloobchodními) partnery více do onlinu a na podzim přišli s novou kolekcí, která slaví úspěch opět na Kickstarteru.



Osmdesát procent zakázek máte ze zahraničí. Kde se nosí vaše ponožkoboty nejvíc?

Nejvíc zákazníků je z USA, Británie, Německa, Finska a Česka. Mimo jiné je nosí baseballový tým Boston Red Sox, fotbalisté v Kuvajtu a objednávky přichází i z 18 tisíc kilometrů vzdálené Nové Kaledonie.



Výroba je strojová, nebo ruční?

Začíná v pletárně, kde používáme nejnovější stroje. Produkt pak putuje do fabriky, kde skinnersky získají podrážku, u níž je velký podíl ruční práce. Do balíčku dále přidáváme pytlíček z chráněné dílny. Na výrobě se nám podílejí fabriky z Moravy a Čech. Náš roční objem byl 140 tisíc párů, nyní však kapacitu navyšujeme a v dalším roce bychom mohli vyrábět až dvakrát tolik.



A z čeho jsou vaše ponožkoboty vyrobeny?

Z odolných funkčních vláken. Ze spodní strany jsou vyztuženy dvouvrstvou podrážkou z velmi odolného švédského polymeru zapuštěného do pleteniny bez použití lepidel a švů. Nepoužíváme žádné toxické změkčovadlo, a použité sloučeniny jsou tedy zcela bez obsahu ftalátů. Naše výroba je bezodpadová, což u bot není běžné.