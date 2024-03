Zneužíval děti a stahoval porno. Za porušení podmínky si odsedí zbytek trestu

„Pan odsouzený měl maximální zkušební dobu sedmi let, aby se soud přesvědčil, že je schopný aklimatizovat se v běžném životě. Věděl, že je pod velkým tlakem, ale tomu je vystavený každý podmíněně propuštěný. Z lidského pohledu chápu, za jakých okolností podmínku porušil. Se stresovou situaci se vyrovnával po svém, ale soud nemůže akceptovat, aby napětí řešil dalším protiprávním jednáním,“ uvedla soudkyně Lenka Šebestová.

Martin Metelka odsouzený před více než deseti lety pod jménem Martin Mertl se letos v lednu za přechovávání dětské pornografie vrátil do vězení na čtyři měsíce. Za porušení podmínky tam pobude ale ještě další přibližně dva a půl roku.

Metelka na svou obhajobu uvedl, že nikomu neublížil. „Po (podmíněném) propuštění jsem měl možnost poslechnout si maminku, jak vykládá o následcích jedné z obětí, a to mě jako další z věcí utvrdilo, že Mertl už existovat nebude. Vím, že jsem zklamal důvěru zdejšího soudu, nezvládl jsem svou stresovou situaci a odreagovával se sledováním pornografie. Ale jakmile jsem to postahoval, řešil jsem to s probační službou i sexuologem,“ řekl. Přiznal zároveň, že jej nezastavil ani hrozící návrat do vězení, protože se domníval, že se na jeho počínání nepřijde.

Soudkyně Šebestová zdůraznila, že je podstatné, že šlo o dětskou pornografii. „Ve srovnání s předcházejícím činem se to jeví jako méně závažné, nicméně jde o činnost se sexuálním podtextem zaměřenou na nejvíce ohroženou skupinu. K přímému ohrožení skutečně nedošlo, ale zájmu o dětskou pornografii bude odpovídat také zájem jiných pachatelů ji vyrobit, proto je to tak závažné,“ dodala.

Obhájce chtěl nechat muže na svobodě

Soud podle ní rovněž není přesvědčený o tom, že Metelka vyhledal pomoc odborníka bezprostředně poté, co si uvědomil, že není schopen svůj psychický stav zvládnout, a nyní ztratil důvěru.

Proti rozhodnutí je možno podat stížnost, obhájce Aleš Klouzek si ponechal lhůtu na rozmyšlení. Sám navrhoval, aby Metelka zůstal podmíněně propuštěný se zpřísněnými podmínkami, kdy by finančně přispíval obětem trestného činu.

Mertl z Ústí nad Labem s kolegou Milanem Machátem podle dřívějších rozsudků zneužili 39 chlapců. Na deset let do vězení oba muže v roce 2013 poslal ústecký krajský soud, o rok později trest potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. V platnosti zůstal i verdikt o desetiletém zákazu práce s dětmi a mládeží a nařízená ambulantní sexuologická léčba.

Muži chlapce podle původní obžaloby získávali přes internet, kde je lákali na falešné profily dívek. Chlapcům například poslali fotografie nahých dívek a na oplátku vyžadovali jejich snímky, později i videa zachycující masturbaci.

Když kompromitující záznamy získali, začali své oběti – stále pod falešným dívčím profilem – vydírat výhrůžkami, že materiály zveřejní, pokud nedodají videozáznam zachycující jejich sexuální praktiky s dalšími muži. Pak chlapce kontaktovali pod pravými jmény s tím, že je dívka vydírá také a ať požadovaný záznam pořídí společně. Na několika chlapcích se podle spisu dopustili znásilnění, některé oběti zneužívali opakovaně.

Soudní líčení z roku 2019, který muže podmínečně propustil: