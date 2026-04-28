Stovky lidí protestovaly v Brně proti sjezdu landsmanšaftu, Okamura mluvil o ostudě

„Lidí je tu poměrně dost, určitě stovky, odhaduji do pěti set. Většina z nich postává okolo pódia, spousta z nich mává českými vlajkami. Členy hnutí SPD v čele s předsedou Tomiem Okamurou uvítali potleskem a hlasitým pískáním. Následně všichni společně zazpívali českou hymnu,“ popsala z místa reportérka iDNES.cz.
|
„Sudetoněmecký ladsmanšaft založili po válce bývalí nacisté a členové jednotek SS. Je nepřístupné, aby s nimi spolupracovali naši politici, jako jsou členové KDU-ČSL, kteří se jejich sjezdů účastní. A nejen ti. Mezi nimi je například i bývalý ministr školství Mikuláš Bek. A už vůbec je nepřístupné, aby se konal jejich sjezd v Brně,“ konstatoval na akci Okamura.
Následně dodal, že by mělo Německo naopak zaplatit reparace a vyzval lidi, aby v podzimních komunálních volbách volili SPD. „Podpoříte tím, že se takové akce nebudou opakovat v Brně ani nikde jinde v republice,“ hlásal. Na to dav lidí začal skandovat, ať žije SPD.
„Sjezd není žádná kulturní akce, žádné nevinné setkání, ani gesto smířeni. Je to ignorování reality. Odmítáme ponižováni vlastni historické zkušenosti. Je to urážka obětí 2. světové války a jejich potomků,“ řekla poslankyně Lucie Šafránková, která působí v Brně. Také ona vyzvala lidi, ať volí SPD.
|
Na akci vystoupil i jeden z pamětníků druhé světové války. „Nejde, aby nám sudeťáci věčně lhali. Naše historická paměť říká, že vy jste začali okupaci a vy jste začali zločin,“ hlásal.
„Akci považuji za největší provokaci německého fašismu od druhé světové války,“. konstatoval poslanec SPD Miroslav Ševčík.
V kontrastu s převazující jasnou podporou nicméně z davu v jednu chvíli zaznělo i hlasité zvolání „Pitomio“, hlásí reportérka.
Protesty na brněnském i krajském zastupitelstvu
Sjezd sudetských Němců, který se bude v Brně konat 22. až 25. května, se v Česku uskuteční poprvé. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná odsun německých obyvatel Brna po válce.
SPD se proti konání sjezdu od jeho vyhlášení vymezuje. Před dvěma týdny přišla víc než stovka lidí protestovat na brněnské zastupitelstvo, nejaktivnějšími kritiky sjezdu byli právě zastupitelé SPD a jejich příznivci. Někteří lidé vyzývali politiky, aby organizátorům sjezdu odebrali povolení nebo akci zakázali, to však zastupitelé odmítli.
Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) konání akce podpořila s tím, že by se neměly hledat staré křivdy, ale dívat se do budoucna.
|
Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva v Brně se pak SPD spolu s formací Stačilo! snažilo prosadit distancování od sjezdu, ani zde však neuspělo. Neprošel ani požadavek, aby kraj odňal dotace spolku Meeting Brno.
V Brně žili Češi a Němci po staletí vedle sebe, což skončilo poválečným odsunem německojazyčného obyvatelstva. Brno v roce 2015 přijalo Deklaraci smíření, v níž vyjádřilo politování nad událostmi z konce května 1945. Na deklaraci navazuje od roku 2016 festival Meeting Brno, který usiluje o otevřený, historicky poučený dialog a evropskou vzájemnost.