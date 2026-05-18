Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026 se blíží. Kdy se koná a co nabídne program

Tereza Hrabinová
  8:11
Brno se tento víkend stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a poválečného odsunu. Událost zároveň vyvolává i kontroverze a protesty části veřejnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
25 fotografií

Kdy bude sjezd sudetských Němců v Brně?

Sjezd sudetských Němců se bude konat od čtvrtka 21. do pondělí 25. května 2026 v Brně. Do města je pozvali loni zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti, který pořádá mimo jiné Pochod smíření.

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční už 76. ročník sjezdu. Jeho heslem bude dvojjazyčné „Alles Leben ist Begegnung - Život je setkávání“.

Kde se koná sjezd sudetských Němců v Brně?

Divoký odsun Němců

  • V Brně se uskutečnil 30. a 31. května 1945. Během jedné noci muselo z města odejít nejméně 19 500 Němců.
  • Ženy, děti i starci šli pěšky z dnešního Mendlova náměstí do Pohořelic a dále k rakouským hranicím. Při pochodu zahynuly stovky lidí.
  • Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání.
  • Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 až 30 tisíc lidí.

Program je rozprostřený do mnoha lokalit po celém městě, například na Moravské náměstí, Besední dům, Kounicovy studentské koleje a další místa.

Hlavním dějištěm sjezdu bude brněnské výstaviště, na kterém bude návštěvníky čekat „rozmanitý program s přednáškami, prezentacemi, čteními v nářečích, promítáním filmů, představováním knih, hudebními ukázkami a diskuzemi“.

Na jeden den se sjezd sudetských Němců přesune do Pohořelic, vzdálených od Brna přes 30 kilometrů. Jiná část programu se odehraje ve Vodojemech Žlutý kopec ve Starém Brně.

Program sjezdu sudetských Němců v Brně

Program nabídne přednášky, diskuse, promítání filmů, hudební vystoupení i prezentace knih. Součástí budou také tematické akce a workshopy zaměřené na historii a kulturu sudetských Němců.

Na sobotu 23. května je naplánován pietní akt u Památníku odsunu v Pohořelicích. Následovat bude tradiční Pochod smíření, který směřuje z Pohořelic do Brna a připomíná takzvaný brněnský pochod smrti, tedy násilný odsun německy hovořícího obyvatelstva z moravské metropole. Poprvé se Pochod smíření konal v roce 2016, o rok dříve brněnští zastupitelé schválili Deklaraci smíření.

V Brně uvítají sudetské Němce i Wintonovy děti. Organizátoři čelí výhrůžkám

Stejný den se otevře také hala se stánky, ve kterých sudetští Němci představí svou historii a kulturu. Hala bude rovněž místem projevů, jednoho z nich se tradičně ujme německý politik Bernd Posselt, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Zda se letos jako v minulých letech sjezdu zúčastní také bavorský premiér Markus Söder, zatím není jasné. Známo není zatím ani to, zda se zúčastní zástupci české vlády. Loni byl na sjezdu v Řezně tehdejší ministr školství Mikuláš Bek.

Sjezd v neděli vyvrcholí katolickou a evangelickou bohoslužbou, tradičním krojovaným průvodem a udělením Evropské ceny Karla IV. Na večer je v plánu koncert ve Vodojemech Žlutý kopec.

Na letniční pondělí 25. května se pak uskuteční pietní akt u brněnských Kounicových kolejí, které sloužily za druhé světové války jako věznice českých vlastenců, mnohé z nich zde tehdy nacisté popravili. Letos sudetští Němci na tomto místě uctí památku obětí nacismu.

Program
AkceMístoTermínČas
Uctění památky obětí šoaPamětní deska, Brno hl. n., Nádražní 418/1, Brnočtvrtek 21. května17:00
Hudba a tanecPark na Moravském náměstí, Brnopátek 22. května 12:00
Dlouhý stůl Park na Moravském náměstí, Brnopátek 22. května 14:00
Slavnostní večer Besední dům, Husova 20, Brnopátek 22. května 19:00
Uctění památky obětí vyhnáníPamátník, Pohořelicesobota 23. května9:00
Pouť smířeníPohořelice → Brno výstavištěsobota 23. květnaod 9:30
Otevření halyBrněnské výstaviště, pavilon Psobota 23. května9:30
Koncert dechové hudbyBrněnské výstaviště, hlavní pódiumsobota 23. května11:00
Tematické akce a workshopyBrněnské výstavištěsobota 23. května11:00
Sudetoněmecká klenotnice kulturyBrněnské výstavištěsobota 23. května19:00
Kroje – tanec – hudbaBrněnské výstavištěsobota 23. května19:00
Večer lidových tancůBrněnské výstavištěsobota 23. května21:00
Římskokatolická bohoslužbaBrněnské výstaviště, pavilon Pneděle 24. května9:00
Evangelická bohoslužbaBrněnské výstaviště, pavilon Pneděle 24. května9:00
Nástup vlajkonošů a skupinBrněnské výstavištěneděle 24. května10:30
Hlavní shromážděníBrněnské výstavištěneděle 24. května11:00
Tematické akce a workshopyBrněnské výstavištěneděle 24. května15:00
Koncert v jezuitském kosteleKostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 8/5, Brnoneděle 24. května19:00
Uctění památky obětí nacismuKounicovy koleje, Králova 643, Brnopondělí 25. května10:00

Protesty, odpor a bezpečnost na sjezdu

V Praze a Brně loni protestovalo proti plánovanému sjezdu sudetských Němců dohromady asi 150 lidí. Varovali před pokusy o revizi dějin. Proti pořádání sjezdu se vymezilo také vládní SPD. Začátkem letošního roku spustilo petici a 28. dubna uspořádá protestní mítink, 24. května pak pietní pochod za oběti druhé světové války. Podle SPD sjezd sudetských Němců nepatří do Brna ani nikam jinam do Česka.

Na dubnovém zasedání brněnského zastupitelstva vyjádřily nevoli se sjezdem desítky odpůrců, mnozí z nich přišli i s transparenty s nápisy jako „Ruce pryč od dekretů E. Beneše“ nebo „Sjezd sudeťáků v ČR nechceme“. Transparenty podporovatelů sudetoněmeckého sjezdu měly naproti tomu nápisy jako „Dialogem proti strachu“ nebo „Smíření má smysl“. Od odpůrců sjezdu se dočkali hlasitého nesouhlasu, skandování nebo nařčení, že souhlasí s vraždami.

„Fašisti, vlastizrádci.“ Lidé v Brně protestovali proti sjezdu sudetských Němců

Kritici sjezdu argumentovali tím, že akce není aktem smíření, ale provokace. Například vyzvali k podání trestního oznámení na mluvčího SdL Bernda Posselta či kritizovali to, že festival Meeting Brno město dotuje.

Primátorka Markéta Vaňková po skončení vystoupení občanů uvedla, že sudetoněmecký sjezd má její plnou podporu, a podpořila i Meeting Brno. Události druhé světové války jsou podle ní neodpustitelné, stejně jako ty, které následovaly, tedy divoký odsun Němců. „Jedno zlo plodí druhé zlo a je velmi těžké nadefinovat, které zlo je horší,“ řekla.

Organizátoři počítají s protesty proti sjezdu sudetských Němců i celému festivalu, čelí i výhrůžkám. Podle spoluzakladatele festivalu Davida Macka je jedním z cílů zbavit veřejnost do budoucna strachu ze sudetských Němců.

Bezpečnost festivalu i sjezdu konzultují organizátoři průběžně s policií, oslovili bezpečnostního experta. Na některé akce, třeba program sjezdu na výstavišti nebo dlouhý sousedský stůl na Moravském náměstí, zajistili také bezpečnostní agenturu.

Festival Meeting Brno potrvá až do 31. května, kompletní program je na webu

Vstoupit do diskuse (57 příspěvků)

Nejčtenější

Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně

Premium
Předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt v rozhovoru s...

Brněnský sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení se navzdory protestům a distancu české vlády rychle blíží. Předák sudetských Němců Bernd Posselt v rozhovoru pro iDNES.cz otevřeně promluvil o...

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie evakuovala okolí i školku

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky...

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská v Horních Heršpicích uzavřely v úterý dopoledne policejní hlídky nejbližší okolí a evakuovaly desítky lidí z dotčených domů. Před 15. hodinou...

Děti v bytě nad sebou neuslyšíte. Developer o luxusu v Brně i náročné klientele

Developer Martin Šinogl pod značkou Infinity Estate připravuje v Brně prémiový...

Vysoké ambice si klade u vznikajícího bytového domu Nová Myslivna brněnský developer Martin Šinogl. Uprostřed lesů nad Pisárkami buduje prémiové bydlení s až 170 apartmány a byty, jejichž cena začíná...

Muž v zoo přelezl zábranu a uhodil zvíře klackem přes mříž. Ještě se tomu smál

Mláďata v jihomoravských zoo

Takhle se ke zvířatům nechováme. S těmito slovy zveřejnila brněnská zoo video, na němž jeden z návštěvníků přelezl zábranu a klackem skrz klec napadl samce takina indického. Přestože se výtržník...

Nehoda a německé svátky. D1 zablokovala kolona kamionů dlouhá 50 kilometrů

Dálnici D1 na Benešovsku směrem na Prahu uzavřela nehoda pěti aut. (24....

Neobvyklá, přes padesát kilometrů dlouhá kolona zkomplikovala ve čtvrtek odpoledne provoz na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Hlavním důvodem je mimořádně vysoká intenzita nákladní dopravy v...

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026 se blíží. Kdy se koná a co nabídne program

Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil...

Brno se tento víkend stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a...

18. května 2026  8:11

Pepina hlídá klienty i personál. Chytrý dům pomáhá autistům kousek u Brna

Systém Loxone překřtili v projektu Nový Domov v Mokré-Horákově na Pepinu. Ta se...

Moderní systém v Novém domově je vzorem, jak řešit personální krizi v sociálních službách. Chytrá automatizace v zařízení pro lidi s těžkou formou autismu u Brna pomáhá zaměstnancům s dohledem nad...

18. května 2026  5:54

Pardubicím patřila první půle, jenže Brnu druhá. Semifinále začalo výhrou hostů

Ryan Moffatt z Pardubic sleduje obroučku brněnského koše, brání ho Adam Kejval.

Brněnští basketbalisté rozehráli lépe semifinálovou sérii s Pardubicemi a po vítězství 85:82 v hale Východočechů sebrali soupeři výhodu domácího prostředí. Obhájcům stříbra se povedl obrat ze...

17. května 2026  19:59,  aktualizováno  20:35

Pod „brněnským mořem“ je sklepení Německého domu, pro Čechy se stal symbolem zla

Premium
Německý dům v Brně stál na místě Moravského náměstí. Útočiště Hitlerjugend na...

Park na Moravském náměstí patří mezi oblíbená rekreační místa, ať už pro posezení u „brněnského moře“ či v kavárně, tak pro bruslení v zimě. Většina návštěvníků přitom netuší, co se skrývá jen pár...

17. května 2026

Češi, Němci a fakta. Tisícileté soužití dvou národů v Brně rozvrátila válečná zvěrstva

Premium
Adolf Hitler zdraví německé vojáky před hlavním nádražím při své návštěvě Brna....

Sudetoněmecký sjezd, který se příští týden koná v Brně, zvedá takřka bezbřehé emoce, jež se jen stěží podaří zmírnit. Fakta hovoří zcela jasně o tom, že hříchy ve vzájemných vztazích spáchaly obě...

16. května 2026

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Policie vyšetřuje popáleného psa ve Šlapanicích, žádá svědky o pomoc

Cane Corso Italiano

Policisté na Brněnsku prověřují případ psa se známkami popálení pro podezření z týrání zvířat. Oznámení o odchyceném psovi plemene Cane Corso přijala policie od strážníků ve Šlapanicích v sobotu...

16. května 2026  17:50

Na seniora při kácení u Vranova spadl strom, muž na místě zemřel

Ilustrační foto.

Na seniora u Vranova na Brněnsku spadl v sobotu odpoledne při kácení strom, muž na místě zemřel. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, sdělil mluvčí policie Petr Vala

16. května 2026  17:07

Vlak v Brně v tunelu srazil muže. Nehodu nepřežil, provoz stál desítky minut

Policejní auto.

Vlak v Brně mezi stanicemi Židenice a Královo Pole srazil v sobotu odpoledne v tunelu muže, který nehodu nepřežil. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, provoz na trati byl několik desítek minut...

16. května 2026  16:57

VIDEO: Zloděj sebral boty za pět tisíc, na rohožce nechal svoje. Pak se sám prozradil

Nevyšlo to, no. Zloděje brněnští strážníci vyzuli z ukradených tenisek

Kuriózní případ řešili před několika dny brněnští strážníci v Bystrci, když pátrali po drahých teniskách. Muž podezřelý z jejich krádeže se sám usvědčil tím, že se s odcizenou obuví neskrýval a měl...

15. května 2026  16:59

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Prodával stejné jachty dokola. Soud poslal podnikatele na 7,5 roku za mříže

ilustrační snímek

Některé jachty prodával opakovaně různým lidem, jiné zatěžoval zástavami a kupujícím to zatajoval. Dokumenty k lodím padělal. Krajský soud v Brně poslal slovenského podnikatele Igora Krajčoviče za...

15. května 2026  16:58

Na místě vypálené synagogy po desítkách let znovu zazněly židovské modlitby

Pietní setkání v místech vypálené Velké synagogy v Brně na nároží Přízovy a...

Desítky let zůstávalo místo po zničené Velké synagoze v Brně prázdné a tiché. Nyní archeologové odkryli její základy a prostor na nároží Přízovy a Spálené ulice znovu ožil židovskými modlitbami i...

15. května 2026  13:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.