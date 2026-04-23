Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

Tereza Hrabinová
  16:10
Brno se na konci května stane dějištěm 76. sjezdu sudetských Němců, který se v Česku uskuteční vůbec poprvé. Akce nabídne kulturní program, diskuse i pietní akty připomínající oběti nacismu a poválečného odsunu. Událost zároveň vyvolává i kontroverze a protesty části veřejnosti.
ilustrační snímek | foto: ČTK

Kdy bude sjezd sudetských Němců v Brně?

Sjezd sudetských Němců se bude konat od 21. do 25. května 2026 v Brně. Do města je pozvali loni zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti, který pořádá mimo jiné Pochod smíření.

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční už 76. ročník sjezdu. Jeho heslem bude dvojjazyčné „Alles Leben ist Begegnung - Život je setkávání“.

Kde se koná sjezd sudetských Němců v Brně?

Divoký odsun Němců

  • V Brně se uskutečnil 30. a 31. května 1945. Během jedné noci muselo z města odejít nejméně 19 500 Němců.
  • Ženy, děti i starci šli pěšky z dnešního Mendlova náměstí do Pohořelic a dále k rakouským hranicím. Při pochodu zahynuly stovky lidí.
  • Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání.
  • Podle česko-německé komise historiků tehdy přišlo o život 15 až 30 tisíc lidí.

Program je rozprostřený do mnoha lokalit po celém městě, například na Moravské náměstí, Besední dům, Kounicovy studentské koleje a další místa.

Hlavním dějištěm sjezdu bude brněnské výstaviště, na kterém bude návštěvníky čekat „rozmanitý program s přednáškami, prezentacemi, čteními v nářečích, promítáním filmů, představováním knih, hudebními ukázkami a diskuzemi“.

Na jeden den se sjezd sudetských Němců přesune do Pohořelic, vzdálených od Brna přes 30 kilometrů. Jiná část programu se odehraje ve Vodojemech Žlutý kopec ve Starém Brně.

Program sjezdu sudetských Němců v Brně

Program nabídne přednášky, diskuse, promítání filmů, hudební vystoupení i prezentace knih. Součástí budou také tematické akce a workshopy zaměřené na historii a kulturu sudetských Němců.

Na sobotu 23. května je naplánován pietní akt u Památníku odsunu v Pohořelicích. Následovat bude tradiční Pochod smíření, který směřuje z Pohořelic do Brna a připomíná takzvaný brněnský pochod smrti, tedy násilný odsun německy hovořícího obyvatelstva z moravské metropole. Poprvé se Pochod smíření konal v roce 2016, o rok dříve brněnští zastupitelé schválili Deklaraci smíření.

Stejný den se otevře také hala se stánky, ve kterých sudetští Němci představí svou historii a kulturu. Hala bude rovněž místem projevů, jednoho z nich se tradičně ujme německý politik Bernd Posselt, šéf Sudetoněmeckého krajanského sdružení.

Zda se letos jako v minulých letech sjezdu zúčastní také bavorský premiér Markus Söder, zatím není jasné. Známo není zatím ani to, zda se zúčastní zástupci české vlády. Loni byl na sjezdu v Řezně tehdejší ministr školství Mikuláš Bek.

Sjezd v neděli vyvrcholí katolickou a evangelickou bohoslužbou, tradičním krojovaným průvodem a udělením Evropské ceny Karla IV. Na večer je v plánu koncert ve Vodojemech Žlutý kopec.

Na letniční pondělí 25. května se pak uskuteční pietní akt u brněnských Kounicových kolejí, které sloužily za druhé světové války jako věznice českých vlastenců, mnohé z nich zde tehdy nacisté popravili. Letos sudetští Němci na tomto místě uctí památku obětí nacismu.

Program
AkceMístoTermínČas
Uctění památky obětí šoaPamětní deska, Brno hl. n., Nádražní 418/1, Brnočtvrtek 21. května17:00
Hudba a tanecPark na Moravském náměstí, Brnopátek 22. května 12:00
Dlouhý stůl Park na Moravském náměstí, Brnopátek 22. května 14:00
Slavnostní večer Besední dům, Husova 20, Brnopátek 22. května 19:00
Uctění památky obětí vyhnáníPamátník, Pohořelicesobota 23. května9:00
Pouť smířeníPohořelice → Brno výstavištěsobota 23. květnaod 9:30
Otevření halyBrněnské výstaviště, pavilon Psobota 23. května9:30
Koncert dechové hudbyBrněnské výstaviště, hlavní pódiumsobota 23. května11:00
Tematické akce a workshopyBrněnské výstavištěsobota 23. května11:00
Sudetoněmecká klenotnice kulturyBrněnské výstavištěsobota 23. května19:00
Kroje – tanec – hudbaBrněnské výstavištěsobota 23. května19:00
Večer lidových tancůBrněnské výstavištěsobota 23. května21:00
Římskokatolická bohoslužbaBrněnské výstaviště, pavilon Pneděle 24. května9:00
Evangelická bohoslužbaBrněnské výstaviště, pavilon Pneděle 24. května9:00
Nástup vlajkonošů a skupinBrněnské výstavištěneděle 24. května10:30
Hlavní shromážděníBrněnské výstavištěneděle 24. května11:00
Tematické akce a workshopyBrněnské výstavištěneděle 24. května15:00
Koncert v jezuitském kosteleKostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská 8/5, Brnoneděle 24. května19:00
Uctění památky obětí nacismuKounicovy koleje, Králova 643, Brnopondělí 25. května10:00

Protesty, odpor a bezpečnost na sjezdu

V Praze a Brně loni protestovalo proti plánovanému sjezdu sudetských Němců dohromady asi 150 lidí. Varovali před pokusy o revizi dějin. Proti pořádání sjezdu se vymezilo také vládní SPD. Začátkem letošního roku spustilo petici a 28. dubna uspořádá protestní mítink, 24. května pak pietní pochod za oběti druhé světové války. Podle SPD sjezd sudetských Němců nepatří do Brna ani nikam jinam do Česka.

Na dubnovém zasedání brněnského zastupitelstva vyjádřily nevoli se sjezdem desítky odpůrců, mnozí z nich přišli i s transparenty s nápisy jako „Ruce pryč od dekretů E. Beneše“ nebo „Sjezd sudeťáků v ČR nechceme“. Transparenty podporovatelů sudetoněmeckého sjezdu měly naproti tomu nápisy jako „Dialogem proti strachu“ nebo „Smíření má smysl“. Od odpůrců sjezdu se dočkali hlasitého nesouhlasu, skandování nebo nařčení, že souhlasí s vraždami.

Kritici sjezdu argumentovali tím, že akce není aktem smíření, ale provokace. Například vyzvali k podání trestního oznámení na mluvčího SdL Bernda Posselta či kritizovali to, že festival Meeting Brno město dotuje.

Primátorka Markéta Vaňková po skončení vystoupení občanů uvedla, že sudetoněmecký sjezd má její plnou podporu, a podpořila i Meeting Brno. Události druhé světové války jsou podle ní neodpustitelné, stejně jako ty, které následovaly, tedy divoký odsun Němců. „Jedno zlo plodí druhé zlo a je velmi těžké nadefinovat, které zlo je horší,“ řekla.

Organizátoři počítají s protesty proti sjezdu sudetských Němců i celému festivalu, čelí i výhrůžkám. Podle spoluzakladatele festivalu Davida Macka je jedním z cílů zbavit veřejnost do budoucna strachu ze sudetských Němců.

Bezpečnost festivalu i sjezdu konzultují organizátoři průběžně s policií, oslovili bezpečnostního experta. Na některé akce, třeba program sjezdu na výstavišti nebo dlouhý sousedský stůl na Moravském náměstí, zajistili také bezpečnostní agenturu.

Festival Meeting Brno potrvá až do 31. května, kompletní program je na webu

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

