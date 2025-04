Na břehu brněnské přehrady je slyšet smích, do zpěvu ptáků a šplouchání vln zní vtípky herců a členů natáčecího štábu. Pak se zavelí, cvakne klapka a všechno najednou zvážní.

Právě tak probíhají první dny natáčení šestidílného seriálu Monyová, který kromě domácího násilí a vraždy spisovatelky v roce 2011 přinese i příběh o silné, talentované a úspěšné ženě.

„Simona Monyová jako osobnost i její společenský přesah na mě kladou obrovskou zodpovědnost. Všichni tady k tomu přistupují s obrovským respektem, potíme tady krev,“ pousměje se představitelka hlavní role Tereza Ramba.

V scéně u přehrady ji kostyméři oblékli do džínů, džínové bundy a na nos jí nasadili brýle. Sama je stěží k poznání, Monyové se však podobá naprosto věrně.

Kromě ní se po place pohybuje i Kryštof Hádek. „Hraju prvního manžela Pavla, se kterým se Simona zná už od mládí. Ona ho později opustí kvůli jinému muži, který se jí stane osudným,“ představí svoji roli.

Jméno herce, který si zahraje spisovatelčina druhého manžela a zároveň vraha, Nova odhalí až na konci dubna. V seriálu nezazní ani jeho původní jméno. „Postava muže, který ji zabil, se bude jmenovat stejně jako jedna z postav v její knize – Adam Lang,“ upřesňuje kreativní producentka Klára Follová.

Na scéně se pohybuje představitelka Simony, její první manžel a jejich děti. Seriál vypráví spisovatelčin příběh od roku 1997, kdy vydala svůj první román, přes rozvod a svatbu s druhým manželem až po nešťastný konec. „Samotnou kauzu si pamatuju, když se stala. Byl jsem mladý, ale nedokázal jsem pochopit, že se to může stát někomu, kdo je takto mediálně známý. Ale může se to stát vesměs komukoliv. Je to nešťastný příběh,“ říká Hádek.

Domácí násilí je hlavním tématem, který se seriálem ponese. „Zaobíráme se toxickým vztahem, v němž Simona Monyová žila. Chceme nabídnout vhled do toho, co je domácí násilí a jak takovou situaci poznat,“ sděluje producentka.

Událost z roku 2011 rezonovala celou společností. Několik žen potýkajících se s domácím násilím tehdy získalo sílu a odvahu jej nahlásit. „Vyprávíme příběh, který je o obrovské lásce, která tím, že si neumíme klást hranice, přeroste v něco, co je neovladatelné,“ poukazuje také Ramba.

Kromě násilí chtějí tvůrci v seriálu zdůraznit samotnou osobnost, jíž Simona Monyová byla. „Je to pro nás příběh silné ženy, která ve svém životě dokázala překonat strašně moc překážek. Prosadila se v dnešním nepřívětivém světě na poli literatury. Byla to silná a úspěšná žena a především máma,“ vyzdvihuje Follová.

Herci i tvůrci k celému příběhu přistupují s úctou. „Od počátku vývoje spolupracujeme s rodinou Simony Monyové. Jsme šťastní, že se nám podařilo navázat kontakt a získat jejich důvěru. Potkali jsme se a představili jsme jim náš záměr. Bylo důležité je přesvědčit, že nebudeme pracovat bulvárně, že nám nejde o senzaci, ale o niterný pohled,“ prozrazuje Klára Follová.

Seriál dotváří i čistě fiktivní postavy, jimiž jsou Simoniny kamarádky v podání Anny Fialové a Simony Kollárové. „Skrze kamarádství těch tří se snažíme těžkost tématu odlehčit,“ sděluje Kollárová. Anna Fialová souhlasně přikyvuje. „Přesně tak, snažíme se tam dodat trochu humoru, aby to nebylo od začátku do konce temné,“ doplňuje.

Právě Fialová s krátkými tmavými vlasy hraje postavu, která na první pohled působí rozverně. Po pláži poskakuje a hází kamínky do přehrady. Jak sama líčí, kromě pohřbu se zatím natáčely uvolněné a pěkné scény. „Za chvíli nás čekají o něco náročnější momenty, kdy se to začalo (v životě Monyové) uchylovat tím špatným směrem. Moje postava je později svědkem, že její manžel není dobrý chlap. Bohužel se mu ale povede nás rozdělit, takže nám jako kamarádkám se nepovede jí pomoci,“ popisuje Fialová.

V druhé scéně, odehrávající se na přehradě u Beach baru Hříbek, nese Tereza Ramba štos knih a nabízí je sedícímu komparzu se slovy: „Jsem Simona Monyová a napsala jsem svůj první román, nechcete si ho přečíst?“ Otisk knih spisovatelky se projeví i ve finální podobě seriálu. „Do výsledného střihu chceme zakomponovat citace z jejích knih,“ sdílí producentka.

Někteří z herců se během svých příprav pustili i do „povinné“ četby. „Dostala jsem se k jejím knížkám, které teď postupně všechny čtu. Je to pro mě úplně nový svět. Moje maminka a babička ji znali. Všichni ji znali a milovali,“ vzpomíná herečka v hlavní roli. Její slovenská kolegyně si knihu koupila z druhé ruky. „Vybrala jsem si Ženu ani květinou, protože jedné ze svých kamarádek se spisovatelka svěřila, že to, co píše v knize, se jí doopravdy děje. Chystám se ji přečíst, abych do toho trochu nahlédla,“ upřesňuje Kollárová.

Seriál se natáčí osmým dnem na různých místech Brna a později se přesune do Prahy. Na celém projektu tým Kirchnerové a Follové pracuje už tři roky. „Termín uvedení na obrazovky ještě není stanovený. Mělo by to vyjít někdy v příštím roce, ale přesné datum nemáme,“ krčí rameny Follová.

Natáčení bude pokračovat do července, kdy musí Tereza Ramba zhubnout. Simona Monyová totiž v závěru svého života vážila 43 kilogramů. Všech šest dílů seriálu bude ke zhlédnutí na platformě Oneplay.